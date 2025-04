O lendário treinador Leo Beenhakker, ex -técnico da América morreu

O ex -técnico ganhou destaque no México pela maneira como fez a América jogar nos anos 90.

O lendário treinador Leo Beahakker morreu. Beenhakker estava doente há algum tempo. O ex -treinador de Feyenoord, Ajax, Real Madrid y Américaentre outros, ele tinha 82 anos.

Cabelo de osso Ele não teve uma ótima carreira como jogador de futebol, mas como treinador. Ele foi campeão da Holanda, tanto com Ajax (1979/80 quanto 1989/90) e com Feyenoord (1998/99). Com o Real Madrid, ele até ganhou o título nacional espanhol (1986/87, 1987/88 e 1988/89) três vezes. No total, sua carreira como treinador durou não menos de 44 anos.

“Já à frente do grupo como um novato”

Com 23 anos, eu já estava no comando do grupo na primeira equipe SV EPE. Depois de passar um ano como assistente de František Fadrhonc, Beenhakker se tornou treinador de futebol profissional pela primeira vez em 1968, mesmo com apenas 26 anos, com Vendam, da Primeira Divisão. Depois de quatro anos em Veendam, três no SC Cambuur E um no Vá em frente as águiasA carreira de Beenhakker começou na cúpula. Primeiro como treinador das categorias mais baixas de Feyenoord e Ajax, e em 1979 como o primeiro treinador em Amsterdã. Com o Ajax, Beenhakker foi proclamado campeão nacional em sua primeira temporada e chegou às semifinais da I European Cup, um ano depois.

Leo Beahakker morreu aos 82 anos e é lembrado por dirigir a América, Chivas, Feyenoord, Ajax e Real Madrid, entre outros. Getty Images

Novembro de 1980: folhas de Cruijff

Um momento icônico na carreira de Leo Beenhakker É o jogo na casa de Ajax contra o FC Twente Em 30 de novembro de 1980. Aos 65 minutos, com a pontuação 1-3, o consultor técnico Johan Cruyff não conseguiu mais olhar e desceu das arquibancadas para sentar ao lado de Beenhakker no banco. O que aconteceu mais tarde no banco nunca foi totalmente claro, mas Ajax vira o jogo e ainda venceu por 5-3. Em geral, foi assumido que Cruyff Ele havia mudado a situação, mas o próprio Beenhakker declarou mais tarde que havia ignorado o conselho do lendário número 14.

Culpa o no de CruyffAssim, Cabelo de osso Ele renunciou a partir de Ajax Apenas quatro meses depois. Alguns dias depois, eu já dirigi a Zaragoza real. Depois de três boas temporadas na Espanha, Beahakker deu o grande salto para FC Volendam Em 1984. Não apenas o desafio esportivo, mas também sua situação privada atraiu Beenhakker de volta à Holanda. “Acho que já vi meus filhos três vezes no ano passado”, disse Beenhakker então NRC Handelsblad.

Telefone zeístico

O volendam começou a temporada de maneira excelente, mas caiu em picada após as férias de inverno. A situação piorou quando Leo Beahakker recebeu um telefonema surpreendente da Zeist. Que foi substituir temporariamente o técnico nacional Rinus Michels, que sofre de problemas cardíacos, como treinador nacional da Holanda. Leo não precisou perguntar a ele duas vezes e no mesmo mês em que ele estava no banco quando a seleção de laranja vencer Chipre por 7-1. Apesar do bom começo, a seleção da Holanda não foi classificada para a Copa do Mundo de 1986 no México.

Então, o treinador, que tinha 44 anos, fez uma transferência de sonho para o Real Madrid. Em seus três anos, no comando do Estádio Santiago Bernabéu, Beenhakker, agora renomeado Don Leo, foi proclamado campeão várias vezes.

Campeão com geração de patat

Em 1989, Beenhakker retornou ao Ajax com o Copa del Rey e duas super xícaras no bolso, além de seus três títulos nacionais. Em Amsterdã, ele tinha que vê -los com a “geração de patat”. Na sua opinião, um grupo de jovens jogadores formados por Ronald y Frank de Boer, Marciano Vink, Richard Witschge y Bryan Roy Falta a mentalidade necessária para chegar ao topo. Graças a – ou apesar da geração da batata, o Ajax imediatamente se tornou campeão.