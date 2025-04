O médico de Trump diz presidente em ‘excelente saúde’

CNN

O presidente Donald Trump está “totalmente apto” para desempenhar os deveres da presidência, disse o médico da Casa Branca em um memorando divulgado no domingo, após o físico anual de Trump.

A nota, que incluía detalhes do trabalho de laboratório, exames físicos e um teste cognitivo, concluiu que Trump permanece em “excelente saúde”.

Trump pesa 224 libras e tem 75 polegadas de altura, relata a nota. Sua frequência cardíaca em repouso é de 62 batimentos por minuto, e sua pressão arterial é de 128/74 mmHg.

Trump marcou 30 em 30 em um exame de avaliação cognitiva de Montreal, segundo a nota.

Os exames dos vários sistemas corporais de Trump voltaram normais, incluindo seus olhos, cabeça, ouvidos, nariz e garganta. O médico observou cicatrizes com a direita de Trump derivada da tentativa de sua vida na Pensilvânia no ano passado.

Trump exibe “função física cardíaca, pulmonar, neurológica e geral robusta”, escreveu o Dr. Sean Barbabella. “Seu estilo de vida ativo continua contribuindo significativamente para o seu bem-estar”.

Ele citou a participação de Trump em reuniões, aparições e “vitórias frequentes em eventos de golfe” como evidência de seu estilo de vida ativo.

Barbabella disse que uma colonoscopia no verão passado revelou que o presidente teve diverticulite, uma inflamação causada quando as pessoas desenvolvem pequenos sacos nas paredes do cólon. Os sacos ou bolsas são chamados de diverticuli. Geralmente é sem sintomas, mas pode causar desconforto e, às vezes, sangramento.

O documento também disse que o presidente havia submetido a uma cirurgia de catarata, embora não tenha especificado quando.

“O presidente Trump exibe excelente saúde cognitiva e física e é totalmente adequada para executar os deveres do comandante em chefe e saúde do estado”, conclui o memorando.

