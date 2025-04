O médico do Havaí acusado de tentar matar a esposa tinha ‘extremo ciúme’

Um médico que supostamente tentou matar sua esposa empurrando -a de um penhasco no Havaí abriu “ciúme extremo” e uma vez a acusou de ter um caso … pelo menos de acordo com sua esposa.

Gerhardt Konig -Um anestesista de 46 anos que trabalha é Maui-Is acusado de tentar assassinar suas pessoas Arielle No mês passado, durante um passeio cênico, é um feijão.

Ele foi acusado na quarta-feira de tentar o segundo grau que o assassinato disse que atacou sua esposa no famoso Pali olhando-e na quinta-feira Shi pediu proteção contra o tribunal.

Arielle afirma que Gerhardt era propenso a extrema ciúme, “acusou ter um afastamento extraconjugal e estava” tentando controlar e monitorar “todas as suas comunicações … de acordo com a ordem de reesturação, obtida pela TMZ.

Arielle diz que o marido sugeriu caminhar uma trilha perto de Pali Lookout, e o que se recusou a tirar uma selfie com ele é a caminhada, Arielle afirma que ele ficou furioso … supostamente tentando empurrá -la para fora da trilha de penhasco. Ela também afirma que ele a deu um soco, esmagou -a com uma pedra e tentou cutucá -la com seringas.