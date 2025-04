O namorado de Christina Haack a tata por trás de sua pequena biquíni

Christina Haack Está claramente movido é dela seu recente divórcio de Joshua Hall … porque Shtin ‘sentiu -se’ sentiu -se por seu novo homem – e ela não se importa com quem está assistindo.

A estrela da Reality Television foi flagrada saindo em Cabo San Lucas, México, no início desta semana … passando um tempo com o CEO da rede Connex Christopher Larocca – Alegadamente, o namorado dela.

Definitivamente, vê como se eles sejam mais do que amigos, o médico sem Larocca – porque ele pegou alguns punhados firmes dos peitos de Christina, segurando -a perto dele por trás.

Confira as fotos … Christina está de volta para Christopher – parecendo satisfeito com os movimentos da mão, antes que ela finalmente torne e o beija.

As mãos de Larocca ainda vagam … descendo até a parte traseira de Haack – enquanto eles trancam os lábios e jogam bebidas no bar.

Como você sabe … Haack voltou à vida de solteiro no verão passado depois de se separar de sua sua banda Josh Hall, que Arquivado para o divórcio em julho Para.

Em janeiro, fontes confirmaram o romance para as pessoas … deixando claro que Haack se mudou.

CH já foi casado três vezes … começando com co -estrela “flip ou flop” Tarek El Moussa De 2009 a 2018, então Formiga Anstead De 2018 a 2021, antes de passar 2022-2024 casada com Hall.