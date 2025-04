O novo caminho da NBA: como a G League virou porta de entrada para o basquete brasileiro

A NBA ainda exerce um fascínio quase mítico sobre jogadores brasileiros. Ser draftado, calçar os tênis e pisar num ginásio lotado em solo americano continua sendo o grande sonho de muitos jovens atletas no Brasil. Mas o caminho até lá mudou. Se antes bastava brilhar no NBB ou em torneios internacionais de base, hoje o trajeto ficou mais sinuoso – e, muitas vezes, passa por um cenário menos glamouroso: a G League. Esse “purgatório” do basquete americano, como alguns chamam, vem ganhando importância para quem busca um lugar ao sol na NBA. Quem acompanha o dia a dia dos jogadores brasileiros fora do país já deve ter notado isso. E claro, para quem curte analisar apostas, acompanhar essas trajetórias é uma mão na roda: muitas vezes é lá que surgem as surpresas de temporada e os melhores bônus de casas de apostas do Brasil, como os que podemos encontrar em https://apostasdesportivas.tv/pt-br/bonus/ acabam sendo bem úteis para quem curte cravar essas promessas em quadra.

Gui Santos é um belo exemplo. Revelado pelo Minas e draftado em 2022 pelo Golden State Warriors, ele ficou um tempo no “limbo” da G League antes de começar a ganhar espaço no elenco principal. Foi com a camisa do Santa Cruz Warriors, afiliado da franquia de San Francisco, que o ala de 22 anos pegou ritmo, entendeu o jogo americano e preparou o corpo para pancada. Hoje, ele já passou dos 50 jogos na NBA na temporada atual e é tratado com respeito por Steve Kerr e companhia.

Mas o caso de Gui tá longe de ser exceção. A lista de brasileiros tentando se provar nas ligas afiliadas cresce ano após ano com mais suor do que holofotes.

A G League como escola (e peneira)

Vale mencionar que a G League não é só um “estágio” antes da NBA. Muitas vezes, ela é também o filtro final. A transição não é garantida e muitos bons jogadores ficam pelo caminho. Mas para brasileiros que não encontram espaço direto nos elencos principais, ela tem se mostrado um caminho viável, ainda que exigente.

A estrutura física e técnica das franquias afiliadas melhorou muito. Os atletas têm acesso a preparadores, fisiologistas, assistentes técnicos, tudo num ritmo quase idêntico ao da NBA. Quem sabe aproveitar, colhe frutos. Quem não consegue, ainda sai com bagagem para outras ligas competitivas, como as europeias ou até o NBB.

Mãozinha, Didi, Caio: o Brasil pulsa na base da NBA

Quem tem acompanhado a G League com mais atenção sabe que o nome de João Marcelo “Mãozinha” Pereira tem circulado bem. Aos 25 anos, o ala-pivô defende o Memphis Hustle e foi até eleito para o Up Next Game do All-Star Weekend. Em 13 partidas, tem média de 7,8 pontos e quase sete rebotes por jogo. Mãozinha é daqueles que não desiste fácil: já defendeu a seleção brasileira, rodou por clubes e agora tenta dar o salto definitivo para o topo.

Outro nome que vem tentando retomar terreno é Didi Louzada. Após passagens pela NBA e uma temporada recente no Flamengo, Didi chegou a ser selecionado por uma equipe da G League no Draft de Expansão de 2024. Ainda não voltou ao cenário principal, mas mostra que o radar norte-americano segue atento ao seu talento. Já Caio Pacheco, armador técnico e cerebral, teve uma experiência interessante com o Capitanes de Ciudad de México. Hoje está na Europa, mas sua passagem pela G League serviu como vitrine e deixou claro que esse caminho alternativo pode, sim, ser uma ponte para voos maiores.

Esses nomes refletem uma tendência: a G League virou o território onde os brasileiros testam, erram, amadurecem e, com sorte e consistência, despontam. Pode não ter o glamour da NBA, mas ali se planta o futuro.

A NBA assiste e reconhece

É curioso notar como os técnicos da NBA têm olhado com bons olhos pra essa preparação. Steve Kerr, multicampeão pelos Warriors, não economizou elogios a Gui Santos, afirmando que ele faz o trabalho que ninguém quer fazer, mas que muda o jogo, rebate, corre, pensa o coletivo. Essas palavras dizem muito sobre como a G League prepara os atletas não só tecnicamente, mas mentalmente também.

Em Orlando, Jamahl Mosley falou algo parecido sobre Tristan da Silva – outro nome com raízes brasileiras, apesar de ter nascido na Alemanha. Draftado em 2024, ele chegou comendo pelas beiradas e hoje é peça útil no elenco do Magic. Seu perfil, disciplinado, inteligente, coletivo, combina com o que os técnicos da NBA mais valorizam em jovens jogadores.

Tristan, aliás, tem sido citado por Gui como um possível reforço para seleção brasileira no futuro. Os bastidores estão se mexendo e essa articulação entre os que já estão na NBA e os que ainda sonham com ela é uma peça importante desse novo ciclo.

O que falta pro Brasil explodir de novo?

A verdade é que o Brasil já teve dias mais felizes na NBA. Com nomes como Leandrinho, Nenê, Varejão e Tiago Splitter, o país chegou a colocar quase dez jogadores na liga ao mesmo tempo. Era outra era tanto do ponto de vista técnico quanto de visibilidade.

A formação de base ainda engasga, a transição para o alto rendimento demora, e muitos talentos se perdem no caminho por falta de suporte. Mas há sinais positivos. Parcerias com academias, intercâmbios e uma maior profissionalização do ambiente ajudam a criar atalhos. E a G League, com todas as suas limitações, é um desses atalhos.