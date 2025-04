O papa Francisco deixou para descansar, o presidente Trump e Melania participam do funeral

Papa Francis Chegou ao seu local de descanso final … e Presidente Trump dando Melania Assisti pessoalmente, participando do funeral do falecido pontífice em Roma da primeira fila.

Francis – que se opõe publicamente a abordagem de Trump a várias questões como imigração e mudança climática – foi colocada para descansar no sábado de manhã em um caixão mais simples na Basílica de St. Mary Major … após uma missa fúnebre na Praça de São Pedro, onde está mais de um quarto de milhão de pessoas, de acordo com Notícias do Vaticano Para.

Ele é o primeiro papa no mais de um século a ser enterrado do Vaticano … o último foi Leo XIII Que morreu em 1903.

Trump e Melania estavam lá … e também foi Joe dando Jill Biden Pendência, Príncipe William O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky Presidente francês Emmanuel Macron Primeiro Ministro do Reino Unido Keir Starmer Espanha Sapato Felipe VI dando Rainha Letizia O presidente do argentiano Javier Milei e outros.

