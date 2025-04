O papa Francisco morreu: a paixão por San Lorenzo e seu status de ‘perna dura’

A morte do papa Francisconesta segunda -feira, aos 88 anos, atingiu o mundo. E ele também resgatou Seu amor pelo futebol e sua paixão por San Lorenzo. Jorge Bergoglio era um garoto no bairro de Buenos Aires de Flores, fãs de futebol e especialmente o ciclone, mas era uma ‘perna dura’: ele não jogou bem.

O papa Francisco e uma de suas grandes paixões: San Lorenzo. Getty Images

“Eu sempre gostei de jogar futebolnão importava o quão bom. Em Buenos Aires, aqueles que eram como eu os chamava de ‘perna dura’. Algo como ter dois pés esquerdos. Mas eu joguei. Ele costuma agir como arqueiro, “o Papa Francisco explicaria oito décadas depois em sua autobiografia ‘Esperanza’ (2025), escrita em conversas com o jornalista italiano Carlo Musso.

Esse jogador de futebol “feliz”, apesar de ser uma ‘perna dura’, nascida em 17 de dezembro de 1936 e que morreu na segunda -feira, 21 de abril, em sua residência na casa de Santa Marta, tornou -se a mais alta autoridade da Igreja Católica em 2013.

Em um raro gesto nos ocupantes da cadeira de San Pedro, Bergoglio exibiu seu amor pelo futebol desde o início, ele recebeu na Santa Sé de delegações de equipes em todo o mundo e cumprimentou, com efusividade especial, para quantos paroquianos eles foram para encontrar t -shirts e, especialmente, de San Lorenzo.

Porque essa ‘perna dura’ era fã do clube fundada em 1908 por um padre, o padre Lorenzo Massa.

Paixão do papa Francisco por San Lorenzo

Enquanto tocava em El Potrero, Bergoglio sonhou com o ataque fenomenal de Rinaldo Martino, René Pontoni e Armando Farroum atacante que recitou ao longo de sua vida, como o resto da formação do San Lorenzo de 1946 -Wampeon na Argentina e protagonista de uma turnê inesquecível da Espanha e Portugal, a equipe que se apaixonou quando seu pai o levou ao antigo gasômetro.

“Eu vi quase todos os jogos na casa do campeonato de 1946que ganharíamos alguns dias antes de completar 10 anos e, mais de 70 anos depois, estou presente nessa equipe como se fosse ontem: Blazina, Vanzini, Basso, Zubieta, Greco, Colombo, Imbelloni, Farro, Martino, Silva … os dez magníficos. E então … então eu era Pontoni. René Alejandro Pontoni, o centrodlantero, o goleador de San Lorenzo, que arrastou o ‘ciclone’, meu favorito “, lembrou no livro mencionado.

Aos 88 anos, o Papa Francisco morreu: Jorge Mario Bergoglio, o primeiro pontífice latino -americano, era um fervoroso fã de futebol e seu amado San Lorenzo. pic.twitter.com/fjbk1kgpaq – SportsCenter (@sc_espn) 21 de abril de 2025

San Lorenzo migrou daquela corte para o novo gasômetro, que atualmente abriga uma estátua de Francisco em seu museu, na qual ele aparece vestido com a cassock, o escravo e o solarus papal, enquanto um lenço de barca circunda o pescoço.

Se tudo seguir como planejado, o novo tribunal da entidade do Barça – na terra do antigo gasômetro – será nomeado o Papa Francisco, algo que, ele confessou, ele não estava animado.

Depois disso, mítico San Lorenzo dos anos quarenta, Bergoglio, já como o Papa Francisco, desfrutou de outra equipe de ciclone que fez história: quem ganhou o Conmebol Libertadores em 13 de agosto de 2014.

Matías Lammens, presidente do clube entre 2012 e 2019, explicou Efe Por ocasião do décimo aniversário (2024), uma delegação do Barça levou o troféu ao Vaticano, para que Francisco contemplasse o seu goleiro e o goleiro Sebastián Torrico “trouxe suas luvas e ele não podia acreditar”.

“Lembro -me de que, enquanto estávamos esperando por ele, perguntei a um de seus custodiantes se ele olhou para os jogos e eles me disseram não por causa da diferença horária, mas para saber o resultado da final, ele levantou por volta das 4 da manhã”, disse o ex -líder.

A ligação entre o Papa Francisco e San Lorenzo será lembrada para sempre.