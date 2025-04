O papa Francisco morreu: o mundo do futebol reagiu à partida de Jorge Bergoglio

A morte do papa FranciscoAssim, ocorreu às 7:35 de segunda -feira, 21 de abril, de acordo com o cardeal Farrell, Camarlengo del Vaticano, gerou uma reação imediata e sentida do mundo do esporte. O argentino Jorge Bergoglio, confessado fã de um fã de San Lorenzo, Ele morreu aos 88 anos e seu legado foi imediatamente valorizado em todo o planeta.

Em particular, A comunidade de futebol ficou chocada com a morte do Papa Francisco. Referentes, clubes e ligas de diferentes países o demitiram com homenagens carregadas de afeto e gratidão. Eles se lembraram não apenas como um líder espiritual, mas também como apaixonados pelo esporte.

Em Argentinasua terra natal, Os tributos foram particularmente emocionais. San Lorenzo, o clube de seus amores, publicou: “Nunca foi mais um e sempre foi um dos nossos. Cuervo quando criança e homem … Crow como sacerdote e cardeal … Cuervo também como batata. ”

Ele nunca mais foi um e sempre foi um dos nossos. Cuervo de niño e homem … Crow como padre e cardeal … Cuervo também como papa … Ele sempre transmitiu sua paixão pelo ciclone: ​​quando foi ao antigo gasômetro para ver a equipe de 46, quando confirmou Angelito … pic.twitter.com/nvc8fwc9wi – San Lorenzo (@sanlorenzo) 21 de abril de 2025

O Liga profissional Argentina Ele também se lembrou dele com amor: “Nosso Jorge Bergoglio, futebol do papa e @sanlorenzo, sempre em nossos corações. ” A Associação de Futebol Argentino (AFA) expressou “sua dor mais forte Por causa da morte do papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que em 2013 se tornou o primeiro argentino a liderar a Igreja Católica. “

A morte do papa Francisco choca o mundo do esporte

De Italiao Comitê Olímpico Nacional (CONI) decidiu suspender todas as competições. “O esporte italiano, profundamente triste, se junta à dor inconsolável pela morte do santo padre Francisco”Expresó Giovanni Malagò, presidente do corpo.

O FC International Milan se une à dor pelo desaparecimento do papa Francisco, um homem de fé, humildade e diálogo que foi capaz de falar com o coração de todos.#Fcim – Inter (@Inter) 21 de abril de 2025

“O mundo foi órfão de um guia espiritual que sabia como iluminar o caminho … graças à sua mensagem inspirada na fraternidade, reciprocidade e valores”. Todas as competições esportivas estavam sujeitas na Itália como um sinal de luto, incluindo as partidas em série A.

Nosso Jorge Bergoglio, Pope Football e @Sanlorenzosempre em nossos corações A família do #LigaProfesional Ele lamenta a morte de Francisco, o supremo pontífice, e abraça a comunidade católica. pic.twitter.com/clsjg73fzw – Liga de futebol profissional (@Ligaafa) 21 de abril de 2025

Em EspañaLos Os principais clubes da Laliga expressaram seu arrependimento. Ele O Real Madrid definiu como uma “figura histórica e universal” e manteve um minuto de silêncio em Valdebebas antes do treinamento. Ele Barcelona e Atlético de Madrid publicaram suas condolênciasEnquanto Villarreal recordou uma audiência em 2017 e Celta lembrou sua visita ao Vaticano em 2023: “Seremos eternamente gratos por sua recepção”.

Com imensa tristeza, nos despedimos do papa Francisco, orgulho dos argentinos e orientação espiritual de milhões em todo o mundo, graças à sua humildade, sua fé e seu compromisso com os mais necessitados. Acompanhamos toda a comunidade neste momento de dor profunda. pic.twitter.com/ad6i9ckltw – Placa do rio (@Riverplate) 21 de abril de 2025

Com profundo respeito e admiração, dizemos adeus ao Papa Francisco. Sua humildade, proximidade e compromisso com os necessitados deixaram uma marca indelével. Do clube atlético do Boca Juniors, lembramos dele com amor e enviamos um grande abraço a todos os seus seguidores. RASGAR,… pic.twitter.com/62lcmf5jrw – Juniors Boca (@BocajrSophicial) 21 de abril de 2025

Em Portugala federação de futebol Pediu um minuto de silêncio em todas as partidas até 27 de abril. “Um homem de causas que, com sua simplicidade e humildade, tinha a capacidade de mover o mundo”, disse seu presidente, Pedro Proença. A Liga Portuguesa enfatizou os valores que Francisco compartilhou com o esporte: “Respeito, Fraternidade e Superação”,.

Com humildade, proximidade e uma paixão genuína pela bola, Jorge Mario Bergoglio sabia como se conectar com milhões. Hoje, o futebol mundial o descarta com respeito e agradecimento.

FC Barcelona expressa suas condolências pela morte do Papa Francisco – FC Barcelona. 21 de abril de 2025

Declaração oficial: Morte do Papa Francisco. – Real Madrid CF (@RealMadrid) 21 de abril de 2025

Francesco era um papa especial, capaz de iluminar seu tempo, pois acontece apenas com os mais velhos. Foi um ponto de referência espiritual e moral que sempre conversou com o coração do mundo, com simplicidade, humanidade e força. Ele indicou a estrada com grande coragem e … pic.twitter.com/vbpyf85zp8 – Gianluigi Buffon (@GianLuigibuffon) 21 de abril de 2025