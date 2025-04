O papel do governo de Elon Musk fica ainda mais sombrio

Uma versão desta história apareceu no What Newsletter da CNN. Para obtê -lo em sua caixa de entrada, inscreva -se gratuitamente aqui.





Elon Musk disse que duas coisas muito interessantes e contraditórias relacionadas ao seu emprego no governo durante uma ligação de ganhos da Tesla na terça -feira.

Primeiro, ele sugeriu que acabou de focar em tempo integral em seu papel ad hoc, levando uma serra elétrica a elementos do governo federal com o Departamento de Eficiência do Governo.

“A partir do próximo mês, maio, minha alocação de tempo para Doge cairá significativamente”, disse Musk durante a ligação da Tesla.

Essa idéia simples – de que Musk poderia gastar mais tempo em seus negócios reais – foi suficiente para despertar um rebote na quarta -feira no preço das ações da Tesla, que vinha craterando em grande parte ao papel polarizador de Musk na administração de Trump.

Mas na próxima respiração Musk sugeriu que não deixaria completamente o governo, e talvez não até 2029, quando o mandato do presidente Donald Trump terminar.

“Acho que vou ter que continuar fazendo isso por isso, provavelmente o restante do mandato do presidente, apenas para garantir que o desperdício e a fraude que paremos não voltem a rugir, o que fará se tiver a chance”, disse Musk, acrescentando: “Acho que continuarei a passar um dia ou dois por semana em assuntos do governo por um tempo que o presidente gostaria que eu o fizesse e, tanto tempo.

O que exatamente isso significa e qual é a autoridade legal para Musk permanecer na Casa Branca?

O papel de Musk já está à beira do que é oficialmente permitido em Washington. A Casa Branca disse que ele é um “funcionário especial do governo”, o que lhe permitiu, ao contrário dos trabalhadores federais em tempo integral, continuavam ganhando dinheiro com os “17 empregos” que ele fala sobre ter. A CNN relatou que Musk não está recebendo um salário por seu trabalho do governo.

Dando uma ampla autoridade para supervisionar Doge, os trabalhadores e as agências intestinais do governo sempre foram uma aplicação incorreta da lei especial de funcionários do governo, de acordo com Max Stier, CEO da Parceria para o Serviço Público.

Os funcionários especiais do governo devem “trazer habilidade especializada e especializada que você não tem interno ao governo”, disse ele.

Mas o governo Trump, ao contratar almíscar e outros dessa maneira, “utilizou mal o objetivo disso de passar por muitos problemas de conflito, os problemas de liberação que você teria em um funcionário permanente e em período integral”.

“Não há como Elon Musk ter as mãos em torno dos tipos de tomada de decisão que ele faz em questões que têm uma relevância tão difícil para seus interesses financeiros privados”, disse Stier.

Em vez de uma operação de eficiência bem -sucedida, Stier argumentou que o esforço do Doge foi um desperdício. Ele argumentou que a demissão dos funcionários do IRS no tempo de impostos custará ao governo centenas de bilhões de dólares em receita este ano – mais do que toda a folha de pagamento federal.

Doge publicou o corte de custos em um site, mas os números foram difíceis de verificar. Musk disse anteriormente que pode alcançar US $ 1 trilhão em economia, mas isso não parece ter ocorrido. E os impactos reais no governo ainda não são conhecidos.

“Acho que ainda não entendemos os contornos completos, porque tem sido uma operação inacreditavelmente não transparente”, disse Stier.

Existem regras para funcionários especiais do governo. Mais importante ainda, eles devem trabalhar apenas para o governo dos EUA por 130 dias em um período de 365 dias.

Não está claro se o primeiro dia de Musk foi o dia de inauguração em 20 de janeiro ou mais tarde. Sua posição como funcionário especial do governo – não voluntário, mas não um funcionário oficial do governo – foi anunciado no início de fevereiro.

Se ele tecnicamente deixar o serviço do governo no final de maio, isso seria 130 dias após 20 de janeiro, embora a referência a “funcionários especiais do governo” no código dos EUA sugira que eles possam servir seus 130 dias intermitentemente. Mas Musk especificamente não disse que estava deixando o serviço do governo. Em vez disso, ele disse que ainda contribuirá com uma parte de seu tempo toda semana para Doge e o governo mesmo depois de maio.

Stier disse que não ficaria surpreso se a Casa Branca desviou as regras para manter o advogado de Musk depois que a lei diz que ele não deveria mais ter um papel oficial.

“Eu não acho que eles seguiram as regras da maneira que conseguiram até agora”, disse Stier, para que provavelmente não as sigam no futuro.

A Casa Branca se recusou a comentar o pedido da CNN para obter mais informações sobre qual pode ser o papel de Musk após o limite de 130 dias para funcionários especiais do governo.

Há alguma ironia na flexibilidade que Trump está aparentemente dando almíscar, uma vez que o esforço do governo para diminuir a força de trabalho federal foi construído para remover a flexibilidade. Os trabalhadores que trabalhavam em casa foram obrigados a voltar ao escritório. Trump também se queixou de trabalhadores do governo que tinham empregos fora do governo, além de seu trabalho do governo, embora ele não tenha fornecido nenhuma evidência.

Os funcionários especiais do governo não são exatamente funcionários do governo em período integral, embora se esperem que cumpra as regras de ética para os trabalhadores do governo e arquivem divulgações financeiras.

Eles podem ou não ser pagos, mas, diferentemente de outros trabalhadores do governo, não há limites de sua renda fora do governo, como existem para outros trabalhadores do governo, de acordo com um resumo do Escritório de Ética do Governo.

Além disso, o Departamento de Justiça argumentou no passado que as SGEs estão sujeitas à cláusula de emolumentos, o que significa que eles não podem receber pagamentos de governos estrangeiros. Se Musk preencheu uma divulgação financeira necessária, ela não foi divulgada publicamente, embora a CNN tenha documentado muitas maneiras pelas quais seus interesses comerciais se cruzam com seu corte no governo.

Trump reconheceu anteriormente que Musk deixaria seu governo este ano, mas disse que o trabalho de Doge continuará.

“Haverá um momento em que ele terá que sair e, quando ele fizer os secretários, assumirá totalmente o controle e Doge permanecerá ativo”, disse Trump a repórteres na Força Aérea One no início de abril. “Temos muitas pessoas inteligentes. Muitas dessas pessoas que acredito que vão entrar nas agências e elas vão trabalhar por dentro”.

Musk é um dos muitos funcionários do governo Trump com vários empregos. O líder do Escritório de Ética do Governo, a agência governamental que poderia supervisionar esses conflitos em potencial para funcionários especiais do governo, foi demitida por Trump logo após o início de seu mandato. O representante comercial dos EUA Jamieson Greer está atualmente diretor interino do Escritório de Ética, além de seu trabalho diário, gerenciando as negociações comerciais de Trump.

O kit da CNN Maher contribuiu para este relatório.