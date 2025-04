O presidente pode revogar o status de isenção de impostos de uma universidade?

Uma versão desta história apareceu no What Newsletter da CNN. Para obtê -lo em sua caixa de entrada, inscreva -se gratuitamente aqui.





CNN

–



Relatório da CNN de que o IRS está planejando revogar o status de isenção de impostos da Universidade de Harvard no dia em que o presidente Donald Trump sugeriu que represente um uso sem precedentes do poder presidencial sobre o código tributário.

Embora existam exemplos de faculdades que perdem ou não conseguem alcançar o status de isenção de impostos, isso nunca ocorreu logo após o desejo expresso de um presidente. O IRS deve estar imune à política.

A lei dos EUA proíbe especificamente os presidentes de direcionar o IRS a investigar qualquer pessoa em uma seção intitulada: “Proibição de influência do ramo executivo sobre auditorias dos contribuintes e outras investigações”.

Enquanto o IRS se enquadra no departamento do Tesouro, é importante que seja o mais protegido da política possível. É por isso que o IRS tem apenas dois funcionários politicamente nomeados, de acordo com Mark Mazur, que era secretário assistente do Tesouro para a política tributária no início do governo Biden

Os EUA têm taxas de pagamento de impostos voluntários mais altos do que outros países, Mazur me disse: “Porque as pessoas sentem que suas interações com o sistema tributário são justas e baseadas na lei”.

Se o IRS for subitamente usado para fins políticos, essa confiança poderá ser destruída. Durante o governo Obama, por exemplo, o IRS se envolveu em um escândalo de boa-fé quando uma investigação do Departamento do Tesouro constatou que o IRS atrasou a conferência de status de isenção de impostos sobre grupos conservadores.

Se o IRS descobriu que seu status de isenção de impostos deveria ser revogado, Harvard precisaria ser avisado e ter a oportunidade de contestar a descoberta. Também teria a oportunidade de desafiar o IRS no tribunal.

Já existe muito caos no IRS sob o novo governo Trump. Vários comissários em exercício renunciaram, aparentemente o resultado de um impasse sobre se os dados fiscais poderiam ser usados ​​pelos funcionários da imigração.

Em 1983, a Suprema Corte concordou que a Universidade de Bob Jones não deveria ser isenta de impostos porque, na época, proibiu as relações inter-raciais entre seus alunos.

A Universidade não abandonou sua política de casamento inter-racial até 2000-em um anúncio sobre o Larry King Live da CNN, coincidentemente-embora não recuperasse seu status de isenção de impostos até 2017.

Os EUA agora chegaram ao círculo completo a ponto de que um dos principais recortes que Trump tem com Harvard são seus programas de diversidade.

Se existe uma universidade americana que deve ser capaz de enfrentar o governo Trump, é Harvard.

A instituição mais famosa do ensino superior do país tem recursos. Sua doação excede US $ 50 bilhões.

Também tem aliados. Um número chocante de parlamentares republicanos e democratas são ex -alunos – quase 10% dos representantes e quase 20% dos senadores, de acordo com uma estimativa.

Mas, apesar de toda a sua riqueza e cache, a instituição depende do financiamento federal e de seu status de isenção de impostos, como qualquer outra grande universidade de pesquisa.

Depois que Harvard rejeitou a demanda do governo Trump por acesso e revisão dos dados de emprego, contratação e admissão de Harvard, bem como a descontinuação de todos os programas de diversidade, Trump disse nas mídias sociais que o status de isenção de impostos da universidade deve ser rescindido.

A questão de longo prazo será o que aconteceria a Harvard sem dólares federais e isenção de bilhões de dólares que ela deve nos impostos se perdesse esse status-não apenas para o governo federal, mas talvez também ao estado de Massachusetts.

Harvard, juntamente com a maioria das principais faculdades públicas e privadas dos EUA, está isenta de pagar impostos por causa de seu status de organização sem fins lucrativos.

Como igrejas e instituições de caridade, as universidades se enquadram na seção 501 (c) 3 do código tributário dos EUA. A idéia, que está escrita na lei, é que seu benefício para a sociedade – neste caso, educação e pesquisa – supera a necessidade da base tributária que eles forneceriam.

Nem todos os institutos de ensino superior seguem esse caminho, pois Trump está intimamente ciente. Sua agora extinta Universidade de Trump era uma organização com fins lucrativos que foi processada por fraude por ex-presidentes. Trump estabeleceu os processos.

As universidades isentas de impostos, por outro lado, devem abster-se de endossar os candidatos ou influenciar a legislação, entre outras coisas. Eles devem fornecer publicamente relatórios anuais sobre suas atividades e finanças.

O IRS e os EUA contestaram o status de isenção de impostos das universidades e outras organizações, como ocorreu com a Universidade Bob Jones da Carolina do Sul.

O IRS desafiou o status de Bob Jones em 1970, mas a Suprema Corte não governou até 1983 que, a fim de ser isentada de impostos, uma organização deve, “servir demonstrável e estar em harmonia com o interesse público, e o objetivo da instituição não deve ser assim em desacordo com a consciência comunitária comum para minar qualquer benefício público que, de outra forma, possa ser conferido” ”.

Por muitos anos, o IRS reteve o status de isenção de impostos concedido a organizações religiosas da Igreja de Scientology, mas reverteu o curso em 1997, após uma campanha longa e não convencional dos Scientologists.

Curiosamente, a lei tributária que Trump assinou durante seu primeiro mandato cobrou um novo imposto sobre as universidades mais ricas, incluindo Harvard. O imposto especial de consumo de 1,4% sobre universidades, com mais de US $ 500.000 por aluno em suas doações, aplicado a 58 universidades em 2022, de acordo com o Centro de Políticas Tributárias, e arrecadou US $ 244 milhões. Esse imposto ainda existe hoje.

Os legisladores estão atualmente revisitando essa lei e pode oferecer outra oportunidade para dar uma olhada nos impostos pagos – ou não – pelas universidades.