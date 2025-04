O processo afirma que Elon Musk fortaleceu os travessores que ajudaram seus esforços de campanha de 2024

Washington

CNN

–



Um novo processo entrou na terça-feira acusa o bilionário de tecnologia Elon Musk e seu super PAC de não pagarem os participantes que ajudaram sua operação política pró-Trump em 2024.

Durante o trecho final da campanha de 2024, Musk e seu grupo político, a America Pac, ofereceram US $ 100 aos eleitores registrados nos estados do campo de batalha que assinaram uma petição que apoiava os direitos de liberdade de expressão e armas e outros US $ 100 por cada eleitor adicional que eles convenceram a assinar a petição. O objetivo era excitar os eleitores conservadores e eleger o então candidato Donald Trump-que venceu por pouco a Pensilvânia em novembro.

Um homem dos subúrbios da Filadélfia – que entrou com o processo anonimamente porque diz que teme a retribuição – afirma que deve US $ 20.000 por reunir assinaturas na Pensilvânia. O processo afirma que pode haver outras 100 vítimas da suposta violação de Musk. Isso ocorre após relatos de imprensa sobre os pagamentos supostamente atrasados ​​ou perdidos do Super PAC em torno das eleições presidenciais.

“Esse processo é sobre cumprir as promessas”, disse o advogado do homem, Shannon Liss-Riordan, à CNN. “Ele esperava poder pagar suas contas por causa dessa promessa. Ele estava batendo na calçada durante a campanha porque Elon Musk também perguntou. Ele acreditava em Elon Musk”.

O porta -voz do America Pac, Andrew Romeo, negou irregularidades quando perguntado sobre o processo.

“A America Pac está comprometida em pagar por todas as assinaturas legítimas da petição, o que é evidenciado pelo fato de termos pago dezenas de milhões de dólares aos participantes por seu trabalho duro em apoio à nossa missão”, disse Romeu em comunicado, acrescentando que o grupo pró-Trump está “comprometido em enraizar fraud” e tem “o direito a reportar a salários aos fraudos aos fraudos”.

Na semana passada, Musk reviveu suas brindes no estilo de 2024 em Wisconsin, oferecendo prêmios em dinheiro de US $ 1 milhão ao fazer campanha em apoio a um candidato conservador à Suprema Corte do Estado.

Musk e seu Super PAC negaram reivindicações durante a campanha de 2024 de que suas ofertas em dinheiro para os eleitores violaram as leis federais contra a compra de votos ou que operava uma loteria estatal ilegal.

O Departamento de Justiça alertou o Super PAC em outubro sobre seus sorteios de US $ 1 milhão para os eleitores registrados. E o promotor público da Filadélfia, um democrata, tentou e falhou no tribunal estadual para encerrar as ofertas diárias porque, afirmou, foi uma operação ilegal.

Liss-Riordan, que entrou com o último processo na terça-feira no Tribunal Federal da Pensilvânia, já havia processado X, a plataforma de mídia social de propriedade de almíscar anteriormente chamada Twitter, em um caso sobre a aquisição da empresa pela Musk. Ela também esteve envolvida em um esforço malsucedido para remover Trump da votação de 2024 em Massachusetts por causa da “proibição insurrecionista” da Constituição dos EUA.