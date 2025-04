O processo de Mark Hunt contra o UFC, Dana White e Brock Lesnar abatido novamente

Mark Hunt esgotou efetivamente todas as suas opções legais depois de entrar com uma ação contra o UFC, Dana White e Brock Lesnar após sua luta contra Lesnar no UFC 200 em 2016.

Na terça-feira, um painel de três juízes do Tribunal de Apelações do Nono Circuito afirmou uma decisão tomada pela juíza Jennifer Dorsey que abordou o processo de Hunt contra seus ex-empregadores, que começou com acusações de bateria, fraude e conspiração e acabou terminando com reivindicações de que o UFC o enganou conscientemente e o contratou em uma luta contra um advador a um adulador-o que se reivindicou com o desempenho de um adulador.

Hunt perdeu inicialmente a luta por decisão unânime, mas o resultado foi posteriormente derrubado para um não-contestado depois que Lesnar testou positivo para o clomifeno, uma substância proibida o tempo todo para atletas que competem no UFC.

Na decisão, o painel mais uma vez decidiu contra Hunt, afirmando a decisão de Dorsey de 2023 que negou provimento ao restante das reivindicações que o ex -lutador dos pesos pesados ​​teve contra o UFC. A Court House News relatou inicialmente a sentença.

“Infelizmente, Hunt não aponta nenhuma evidência no registro de qualquer dano físico, emocional, econômico ou reputação ou dano atribuível à conduta dos réus-apelos”, dizia a decisão. “De fato, ao sustentar que essa evidência existe de fato, Hunt reconheceu tanto em sua resposta quanto em argumentos de que as evidências de danos ainda não foram” adequadamente apresentadas “. Na fase de julgamento sumário, a parte não movedora deve apresentar evidências mostrando que há uma questão genuína de fato material para julgamento.

““[T]A parte não movimentada pode não apenas. . . Prossiga na esperança de que algo possa ser desenvolvido em julgamento em termos de evidências para apoiar sua reivindicação. Evidências ausentes de danos resultantes da conduta supostamente ilícita dos réus-recorrentes, devemos afirmar. ”

Após vários apelos sendo fechados, Hunt realmente perdeu seus advogados e acabou se representando no caso.

O processo foi abatido inicialmente, mas depois reviveu quando o Tribunal do Nono Circuito concedeu a Hunt a oportunidade de avançar em reivindicações de fraude e bateria, o que permitiu ao lutador avançar com a descoberta.

Essa tentativa também falhou depois que Dorsey descartou as reivindicações ao afirmar que Hunt não conseguiu “não conseguir fornecer o apoio probatório necessário para suas teorias”.

Agora, sua decisão foi afirmada, que essencialmente encerra o processo de Hunt contra o UFC. Ele permanece no gancho de honorários legais envolvendo o caso.

Em 2023, quando a decisão inicial foi proferida, White reagiu às notícias chamando Hunt de “ilusório” e acrescentando que “ele terá que pagar alguns honorários legais”. Parece que agora é o caso do processo de Hunt morto na água com esta última decisão dos tribunais.