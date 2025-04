O professor de Ohio que se declarou culpado de sexo com o aluno que o marido a negligenciou

Uma professora de Ohio que foi condenada por fazer sexo com um estudante de menores de idade acusou seu marido de “extrema crueldade” em meio ao divórcio, aprendeu a TMZ.

Emily Nutley Confundou -se culpado na segunda -feira por dois acréscimos de bateria sexual depois de ser acusado de ter um relacionamento sexual com um aluno na St. Xavier High School em Cincinnati … e seu apelo vem no meio de seu divórcio bagunçado.

De acordo com documentos legais, obtidos pela TMZ, marido de Emily, Jonathan Pediu o divórcio em novembro de 2024 … apenas algumas semanas depois que os promotores a indicaram por ter um relacionamento sexual com um estudante adolescente.

Em sua resposta ao divórcio, Emily afirmou que seu marido era “culpado de negligência grosseira do dever e extrema crueldade”.

Quase criaria como Emily poderia estar culpando seu comportamento é um casamento de baixa qualidade … os promotores afirmam que ela era supervisora ​​de um programa dedicado a ajudar os alunos em dificuldades com seus acadêmicos, apenas para ela levar um designado. Relacionamento com ele.

Os promotores afirmam que sua vítima tinha apenas 17 anos quando você começou a fazer sexo em 2023 … e ela foi acusada de fazer sexo oral com ele e bater nele em seu escritório na escola. As autoridades também a acusam de enviar fotos nuas e mensagens sexualmente explícitas e contato para entrar em contato para entrar em contato para entrar em contato para entrar em contato para entrar em contato para entrar em contato para entrar em contato para entrar em contato para entrar em contato para entrar em contato para entrar em contato para entrar em contato para entrar em contato com ele.