O programa de TV da Chanel West Coast ‘West Coast Hustle’ cancelado após 1 temporada

Chanel Costa OesteO programa de TV está fora do título do pôr do sol … porque foi cancelado após apenas uma temporada.

Fontes próximas à produção nos disseram que o programa de Chanel “West Coast Hustle” não voltará para uma segunda temporada … embora eles não tenham sido exatamente por que o programa não está recebendo uma campanha no segundo ano.

No entanto, em algum momento as estatísticas valem uma mil palavras … e, neste caso, as classificações nos últimos quatro EPs falam muito.

Se você não sabe … as classificações da televisão são divididas em algumas categorias essenciais – o número de famílias assistindo ao programa (HH), o número de pessoas com 2 anos de idade e assistindo ao programa (P2+).

De acordo com o Banco de dados de televisão nos EUA … As finais da temporada atingiram apenas 88 mil famílias … e o maior número de telespectadores P2+ veio no episódio 7 – 116k. Ambos os números são super baixos; portanto, não é um choque total que esse show acabou no bloco de corte.

O show também foi bombardeado com a faixa etária de 18 a 49 de 18 a 49 anos, aliás … os anunciantes da faixa etária querem se atrair a comprar seus produtos.



Recentemente pegamos Chanel … que nos disse que ela Esteve muito ocupado Perder seu antigo show “Ridiculousness” por causa de “West Coast Hustle e sua carreira musical em expansão.