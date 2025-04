O PS5 não vai se conectar ao Wi -Fi do hotel? Aprenda a autenticá -lo corretamente

Takeaways -chave Conectar um PS5 ao Wi-Fi do Hotel pode ser complicado, porque os hotéis usam um “portal cativo” que requer um login do navegador da web, que falta do PS5. É por isso que o console pode parecer preso mesmo depois de selecionar a rede Wi-Fi do hotel.

Uma solução fácil é usar o telefone para ajudar o PS5 a se conectar. Primeiro, faça login no Wi-Fi do hotel no seu telefone e crie um ponto de acesso móvel com detalhes de rede correspondentes. Isso faz com que o PS5 pense que está se conectando à rede de hotéis através do seu telefone.

Preso em um quarto de hotel com seu PS5 brilhante e não consegue obtê -lo online? Você não está sozinho. Descobrindo Como conectar o PS5 ao Wi -Fi do Hotel Pode ser frustrante, especialmente quando a página de login Wi-Fi do hotel nem aparece. Mas não se preocupe, este guia o levará por tudo na linguagem humana simples. Sem jargão técnico. Apenas soluções reais.

Esteja você tentando relaxar com algum Call of Duty, assista à Netflix ou simplesmente baixe seus dados salvos da nuvem, este blog mostrará exatamente você Como conectar-se ao Wi-Fi do Hotel no PS5passo a passo. Também abordaremos coisas complicadas, como autenticar o PS5 Wi-Fi com seu telefone e o que fazer quando seu PS5 simplesmente não cooperar.

Por que o PS5 luta com o Wi -Fi do hotel?

Antes de entrarmos na correção, aqui está a coisa: o Wi-Fi do Hotel é construído de maneira diferente. Ao contrário do Wi-Fi doméstico que conecta diretamente os dispositivos, as redes de hotéis geralmente usam um “portal cativo” uma tela de login que você geralmente acessa através de um navegador.

Agora, adivinhe? Seu PS5 não possui um navegador completo como o seu laptop ou telefone. Então, quando tenta se conectar, fica preso. É aqui que as pessoas começam a pesquisar no Google como conectar o PS5 ao Wi-Fi do Hotel ou como autenticar o PS5 e acabar atingindo paredes.

Como conectar o PS5 ao hotel Wi-Fi: correção passo a passo que funciona em 2025

Conecte o PS5 ao Wi-Fi do Hotel usando configurações de rede embutidas

Este é o método mais direto e funciona em muitos casos.

Vá para configurações no seu PS5.

Selecione Rede> Configurações> Configurar conexão com a Internet.

Escolha usar wi-fi> fácil.

Selecione o nome Wi-Fi do hotel (SSID) na lista.

Se você receber uma mensagem como “não pode conectar”, significa que a rede precisa de um login do navegador (portal cativo).

Se você tiver sorte, o PS5 pode levar a um navegador limitado a aparecer. Caso contrário, pule para o método 2 abaixo, onde mostramos como autenticar o PS5 Wi-Fi com telefone.

Verifique se o seu sinal Wi-Fi também é forte. Os quartos de hotel às vezes têm zonas mortas. Tente se aproximar do roteador, se puder.

Autentique o PS5 Wi-Fi com seu telefone (o truque do ponto de acesso)

Este é o vencedor da maioria das pessoas. Se o seu PS5 se recusar a puxar a tela de login do hotel, aqui está como autenticar o PS5 Wi-Fi com telefone usando um truque simples.

Seu telefone (iPhone ou Android)

Uma conexão estável com o hotel wi-fi

O ps5 pronto para se conectar

Passos:

Primeiro, conecte seu telefone ao Wi-Fi do hotel e faça login no portal cativo (digite o número da sala, a senha etc.).

Depois de conectado, ligue o ponto de acesso móvel do seu telefone, mas renomeie o ponto de acesso SSID e a senha para combinar exatamente com as credenciais Wi-Fi do hotel (sensíveis ao caso).

No seu PS5, vá para Configurações> Rede> Configurar conexão com a Internet.

Escolha o recém-criado “Hotel Wi-Fi” (na verdade, o ponto de acesso do seu telefone) e conecte-se.

Por que isso funciona? Seu PS5 acha que está se conectando ao Wi-Fi do hotel, mas na verdade está passando pelo seu telefone, o que já é autenticado. Legal, certo?

Esse truque ajudou milhares de jogadores a conectar o PS5 ao Wi-Fi do Hotel sem lidar com problemas irritantes do navegador.

Use um laptop para preencher a conexão (avançada, mas eficaz)

Isto é para pessoas que têm um laptop à mão e não se importam com um pouco de mexer. É mais técnico, mas ainda pode ser possível.

Etapas para Windows:

Conecte seu laptop ao Wi-Fi do hotel e complete o login.

Conecte seu PS5 ao seu laptop usando um cabo Ethernet.

Painel de controle aberto> Centro de rede e compartilhamento> Configurações do adaptador de alteração.

Clique com o botão direito do mouse na sua conexão Wi-Fi> Propriedades> Compartilhamento.

Verifique “Permitir que outros usuários de rede se conectem através da conexão com a Internet deste computador”.

Escolha Ethernet ou rede de área local (sua conexão PS5).

Agora, seu laptop está agindo como um intermediário, deixando seu PS5 Piggyback em sua já autenticada conexão de hotel.

Muitos viajantes usam esse truque ao perguntar como se conectar ao Wi-Fi do Hotel no PS5 e não querem lidar com a autenticação Wi-Fi no console.

Peça ajuda à recepção à recepção (não seja tímido)

Se nada está funcionando, não há problema em procurar ajuda. Vá para a recepção ou ligue para o número de suporte técnico geralmente fornecido com o pacote de chaves da sala.

Seu dispositivo é um console de jogos (PlayStation 5).

Você precisa de permissões na lista de múltiplas listados do MAC.

Para encontrar seu endereço MAC do PS5:

Vá para Configurações> Sistema> Sistema Software> Informações do Console.

Procure “Endereço Mac (Wi-Fi)”-escreva-o.

Dê isso à equipe de tecnologia do hotel e eles podem aprovar manualmente seu dispositivo. Este é um dos modos mais falados, mas muitas vezes funciona quando você está preso, descobrindo como autenticar o PS5 ou conectar o PS5 ao hotel Wi-Fi da maneira antiga.

Solução de problemas: quando nada funciona

Vamos cobrir alguns erros comuns e como corrigi -los.

Problema 1: Shows de Wi-Fi do hotel como “conectados”, mas a internet não funciona

Tente reiniciar o seu PS5 e o roteador (se acessível).

Esqueça a rede e re-entra a senha.

Use o autenticado via método de telefone acima.

Problema 2: PS5 continua cronometrando

Experimente uma conexão Ethernet com fio se a sala tiver uma porta.

Use seu laptop como uma ponte (Método 3).

Desative quaisquer configurações de DNS que possam ter sido definidas personalizadas.

Problema 3: o portal cativo nunca aparece

Reinicie o PS5.

Conecte seu telefone, complete o login e compartilhe o ponto de acesso.

Essas questões são o motivo pelo qual conectar o PS5 ao Wi-Fi do Hotel é um dos tópicos mais pesquisados ​​do PS5 todos os anos.

Dicas profissionais para jogadores de hotel

Use um roteador de viagem: configure uma vez e conecte seus dispositivos com mais facilidade em todos os hotéis.

Use VPN: se você estiver preocupado com a privacidade ou a velocidade lenta, uma VPN na configuração da sua ponte de laptop pode ajudar.

Download de jogos com antecedência: o Wi-Fi do Hotel geralmente é lento. Não conte com isso para downloads de 50 GB.

Perguntas frequentes

1. Por que meu PS5 não se conecta ao Wi-Fi do Hotel, apesar de ter selecionado a rede?

Porque o Wi-Fi do hotel geralmente precisa que você faça login através de um navegador-e seu PS5 não possui um próprio. Essa página de login (também conhecida como “portal cativo”) geralmente não carrega no console, que bloqueia a conexão.

2. Qual é a maneira mais fácil de conectar meu PS5 ao Wi-Fi do Hotel?

Se a tela de login não mostrar, a melhor solução alternativa é autenticar usando seu telefone. Conecte seu telefone ao Wi-Fi do Hotel, faça login e crie um ponto de acesso móvel com o mesmo nome e senha. Seu PS5 pensará que é a mesma rede e conectará o telefone.

3. Posso usar um laptop para ajudar a conectar meu PS5 ao Wi-Fi do Hotel?

Sim, definitivamente. Você pode conectar seu laptop ao Wi-Fi do hotel, fazer login e compartilhar essa conexão com o seu PS5 via Ethernet. É um pouco técnico, mas funciona bem se você tiver um cabo à mão.

4. O que é a autenticação de endereço MAC e como isso ajuda?

Alguns hotéis permitem dar a eles o endereço MAC do seu PS5 para que eles possam aprovar manualmente seu console para conectar – ignorando a tela de login. Você pode encontrar seu endereço MAC em Configurações do PS5> Sistema> Informações do console.

5. O uso do ponto de acesso do meu telefone usará meus dados móveis?

Sim, se você estiver usando o ponto de acesso regular. Mas se você estiver fazendo o truque de autenticação (onde o telefone se conecta ao Wi-Fi do Hotel e a retransmitir), então não-ele não usa dados móveis. Você está apenas pontendo o hotel Wi-Fi.

Conclusão

Conectar seu PS5 ao Wi-Fi do Hotel pode ser um pouco aborrecido, mas é totalmente factível quando você conhece os truques. Se você usa o telefone para autenticar, configure uma ponte de laptop ou ligue para a recepção para obter ajuda, sempre há uma maneira de ficar online. Agora você está pronto para jogar em movimento sem a dor de cabeça Wi-Fi.

