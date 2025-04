O que a Conceicao disse, sobre a reivindicação de Walker a João Félix?

Os portugueses Sérgio Conceição Reduziu a importância para o inglês Kyle Walker Também português João Félixno qual ele pediu que ele passasse a bola porque “nenhum na equipe é Messi”.

Conceicao Ele é um treinador que não evita o conflito. A mídia italiana publicou em janeiro que as marchas italianas Davide Calabria e o espanhol Álvaro Morata Eles foram condicionados por discussões com o treinador, que queria reduzir a censura de Walker a Félix no intervalo do duelo contra Nápoles que terminou com uma derrota de Milanista.

“A bola passa, apenas a bola passa. Messinenhum aqui está Messi “, disse Walker a Félix saindo do túnel do vestiário do estádio. As imagens, capturadas por DaznEles acumulam milhões de visualizações de redes sociais.

O jogador de futebol inglês Kyle Walker reivindicou João Felix por não passar pela bola. Getty Images

“Eu não sabia que isso havia acontecido”, disse Conceicao em uma conferência de imprensa.

“Mas é normal que eles passem entre os profissionais, eu gosto de jogadores que falam porque a comunicação é muito importante. Personalidade e comunicação”, acrescentou.

A estação de Joao Félix nele Milão Não está sendo fácil. Chegou em janeiro no último mercado de inverno, atribuído a partir do Chelsea No último dia e como uma virada inesperada, em uma operação que desencadeou a ilusão nos fãs de Milanista, mais do que satisfeita após as chegadas mexicanas Santiago Gimenez e inglês Kyle Walker.

“Não é fácil chegar à Itália e desistir”, ele defendeu Conceicao Após as críticas por seu partido contra Napoli, em que ele começou à frente de seu compatriota Rafael Leão.

Sua incorporação foi fechada como uma transferência de cerca de 5 milhões de euros mais o salário a ser pago pelo Milão. Cerca de 8 milhões de euros. E seu impacto foi imediato. Ele marcou em sua estréia, na Copa Italiana e contra Roma, o gol que selou a classificação nas semifinais.

Desde esse objetivo esperançoso em sua estréia, quase dois meses se passaram em que João Félix não deixou gols ou assistências. Parecia por um momento que os compatriotas circundantes gostam Leao y Conceicao Ele poderia resgatar seu talento, o de um jogador que já custou ao Atlético de Madrid 127 milhões de euros, mas se tornou uma oferta no último dia do mercado de inverno.

Perdeu a última grande oportunidade em Serie aa continuidade de Joao Félix nele Milão A próxima temporada é altamente improvável, então ele terá que voltar para LondresAl Chelsea, Em busca de um buraco que não seja seguro.