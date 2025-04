O que aconteceria se Leo tivesse sido Messi-Cano? Capítulo 1

Rafa Ramos nos conta a história fictícia de Leovigildo Messi Cano, um extraordinário jogador de futebol que enfrenta um grande obstáculo: ele nasceu no México

LOS ANGELES – “O’I This Güey”, disse ele e vomitou uma risada estrondosa.

A porta frágil e chueca do cubículo reclamou do escândalo. As cartas já gastaram e roubam que anunciaram que era o cargo de chefe do Departamento de Endocrinologia do Instituto Nacional de Seguridade Social em Guadalajara.

Ficou tão condenado que tinha que abaixar o pé da mesa, que o gesto não apenas de poder desesperado, mas também para mostrar os sapatos impecáveis ​​Alessandro Berluti de cor ocre. Dois mil dólares lhe custaram o par de sapatos em uma viagem com seu pai – -LAW, o Secretário de Saúde, em uma turnê presidencial à Europa, para um Congresso Mundial contra a fome. É claro que ele comprou outros dois pares, um preto e um marrom, para que eles tocassem – ele disse – com seu casaco branco.

Seu secretário, um tipo esquelético, uniformizado com o cinza da burocracia e mediocridade, ecoou com risadas forçadas do deslocamento zombeteiro de seu chefe. Hienas salariais. O eco dos envios.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

A cadeira rura quando Eduardo Pérez e Pérez se uniram a problemas. Não era fácil endireitar sua humanidade obesa, que apenas se exercitava nos fins de semana, ridicularizou, jogando golfe com o pai -na perna. Ele colocou os polegares gordos, de manicure brilhante, no cinto – obio, cor ocre – para segurar os braços em jarros.

“Então A criança joga futebolmas ele será aquele anão se ele não receber um Tratamento de quase 20 mil dólares”, Ele estalou em voz alta o médico na face de Jordi Messi. “Bem, coloque um circo ou uma equipe de anões.” E uma nova risada.

Tulio Bartolo, o secretário, apoiou: “Chefe, a Copa do Mundo de tamanho mais baixo acaba de jogar, pode jogar”.

“Ha ha ha ha. Você vê? Como está o Hugo Sánchez do mexicano, não em Sanforceado, “disse Pérez e Pérez.” E se não, tenho um compadre no teatro que monta todo fim de semana de Branca de Neve e os sete capítulos. Ou existem os anões. Ou coloque uma fantasia de Allushe e envie -a para a areia do Coliseu. A fome não vai morrer. 20 mil dólares!, Quase meio milhão de pesos. Ha! ”

“Como isso diz que é chamado? Leovigildo? Ele teve que chamá -lo de Demetrio, pelo que ele crescerá Demetrio e meio ”, e os dois burocratas riram novamente.

Os dez anos -Volto estavam lá. Com um rosto de confusão. Suas feições, como um tsiracüeya encurraladas, revelaram que ele não entendia o que estava acontecendo, e apenas se agarrou ao braço direito na perna esquerda de seu pai, porque eles nem os convidaram a se sentarem. No braço esquerdo, contra o peito, ele aprisionou uma bola de futebol, já gasta, que era seu mais recente presente de aniversário.

Leovigildo Messi Cano e sua bola inseparável ESPN

Leovigildo Messi pelo pai e Cano, por mãeele sofria de descompensação hormonal. Juan Alberto Cano, seu tio materno, diagnosticou a doença, mas como médico rural, ele não teve acesso a injeções de células -tronco. De fato, pagar pelos exames de densidade de sangue e ósseo, incorporou a família. “Essas injeções são muito caras. E a leitura precisa ser. Quanto mais cedo, melhor”, o tio alertou.

Carrega ESPN em todos os lugares Se você deseja receber as melhores informações do mundo dos esportes, faça o download do aplicativo agora.

ESPN.com/app »

Pérez e Pérez se aproximaram do casal. Ele pegou o pai do braço e o dirigiu para a porta. “Não podemos ajudá -lo aqui. Eu teria chegado quando o INSS patrocinou o Atlante. Então, sim, não havia aspirina para as pessoas, mas os jogadores usaram apenas ataduras descartáveis ​​trazidas da Alemanha. Agora não há nem para tratar crianças com câncer e você quer que sacrifiquemos as pessoas porque seu menino quer jogar futebol. Ja, ha ha”. “

Jordi Messi e Leovigildo Eles deixaram o escritório. O pai frustrado e o pequeno confuso. O problema era mais sério. Sim Ler Ele não recebeu o tratamento, seu desenvolvimento muscular e osso seria truncado. Com o tempo, haveria descompensações e estaria ainda mais exposto a lesões, e talvez até o esporte teria que sair.

“A diferença pode ser que ele pare de crescer entre 15 ou 20 centímetros em relação à média do restante do povo, mas haverá mais complicações posteriormente”, explicou o tio. “As descompensações hormonais, no sistema neuro-musculoeskelético, podem trazer mais sequelas”.

Enquanto procurava a partida da clínica INSS, e Jordi Messi tentou encontrar outras soluções, Leia para jogar com a bola sem largá -lo no chão. Suas habilidades notáveis ​​passaram quase despercebidas entre a peregrinação de pacientes dolorosos e reclamantes que entraram e deixaram o centro médico. “Não há vacinas”. “Não há medicamentos.” “A insulina acabou.” “Não há seringas.” “Você tem que trazer suas ataduras.” “O médico não veio, que pode vir amanhã para ver se o RAW já estava abaixado”. Essas razões faziam parte do relicário da impotência e frustração dos beneficiários.

Leovigildo Messi-Cano Ele visitou os quase 50 metros até a saída, arrepiante, puxando alguns túneis e até chapéu em idosos em uma cadeira de rodas, sem a bola cair no chão. O seu circo era fantástico. E na quadra era um prodígio. Algo natural. Eu não vi coisas nos tribunais de Little Grass, muita terra e parte da laje em que joguei. Ele já havia marcado vários gols deslocando esqueletos e, também, com seu pequeno pé esquerdo, a bola atingiu com uma precisão e poder incomuns para sua idade.

O messi, pai e filho, Eles foram absorvidos nesse vale de desperdício de lágrimas, quando, de repente, uma esperança. O secretário de Pérez e Pérez, Tulio Bartolo, os alcançou na escada. “Ouça, Don, talvez haja uma solução, mas não vou contar a ninguém, porque eles me dirigem. Siga -me, aqui” e disse, já na rua, à direita, antes do rosto iluminado do progenitor. Ter esperança…

Continuará na próxima sexta -feira