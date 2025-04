O que aconteceria se Leo tivesse sido Messi-Cano? Capítulo 3

Rafa Ramos nos conta sobre a terceira parte da história fictícia de Leovigildo Messi Cano, um extraordinário jogador de futebol que nasceu no México

Não foi fácil para Jordi e Leovigildo Messi-Cano Ser capaz de atravessar as portas de Valle Verde. O cartão de Jorge Melgara foi de pouca ajuda contra a relutância, aquecimento e goleiro de Sagaz.

“E como eu sei que este cartão foi dado por Jorge? Ele passa distribuindo cartões em todos os lugares. Eles se aproveitam dele. Eles até pedem dinheiro em seu nome. E agora você me diz que ele tem uma consulta para ver seu filho. Vá, vá, que eles vêm diariamente para pedir esmolas”, disse o goleiro de Valle Verde.

“Olha, há a assinatura de Don Jorge, encanta o retorno ao cartão”, disse Jordi Messi.

“E como eu sei que você não o falsificou? Vamos ver, ensine -me seu portfólio, eu digo, sua identificação, então, para ver que você não vem com outras intenções?” Disse o segurança. “E o treinador que você diz, José Luis Leal, não sei se ele já chegou, eu não vi.”

Enquanto tentava conquistar o acesso ao pai, Leovigildo agrupou ao seu redor uma dúzia de pessoas que admiravam, aquele corpo pequeno e esquálido, fazendo maravilhas com a bola, sem tocar o chão e dominá -lo com todas as partes do corpo.

Leovigildo Messi Cano e sua bola inseparável

Jordi Messi Ele ensinou seus documentos ao goleiro e mostrou -lhe os 800 pesos que ele carregava. “Confira! É tudo o que ele traz? Bem, deixe -me dois óculos (200 pesos) em garantia, pois sei que você é honesto. E para que seu filho não acumule pessoas na entrada, veja como elas têm essas lesmas”.

Jordi era um inimigo de caminhar pessoas sóbrias, mas ele entendeu que, de outra forma, eles não podiam entrar, e quase era hora da nomeação para o treinamento que o professor havia lhe dado. Renunciou, Jordi Messi Ele deu a ele um dos quatro Bills de 200 pesos.

As portas finalmente abriram. “Vamos ler, é tarde demais!” E com o passo apressado, eles foram para os tribunais de treinamento, até localizarem o professor José Luis Leal, que havia sido jogador do rebanho sagrado, um meio -campista com muita qualidade.

Após as apresentações, leal leva para o tribunal onde as crianças treinaram. “Eu pensei que eles não chegaram. Mas, como são recomendados por Don Jorge, esperei por eles. Vamos ver, se ele tiver dez anos, vamos colocá -lo com os de 12 anos, embora ele seja muito pequeno, mas não há mais categorias de meninas, ele toca 10 ou 7? Ah, Caray, 10. Bem, nós tentamos.”

Leal deu a leitura uma jaqueta vermelha com 10 nas costas, e isso foi enorme, como o Acolyte Cassock, e o enviou ao tribunal, em cuja metade eles já praticaram os daquela geração. Jordi Messi sorri satisfeito. Ele sabe que eles acabarão impactados pelo futebol de seu filho, que está ansioso para jogar em um tapete de grama, e não nos tribunais de Polanquito acidentados e desastidos.

“Vamos ver, Godínez, você chegou tarde, de punição, deixa seu lugar para este Chamaco, para ver o que você traz. Você é a manchete, mas você é um irresponsável, bem, seus pais, que sempre o trazem tarde”, leais ordens.

O problema era que Godínez era a estrela da equipe e filho de um dos diretores do clube e da Mexilife Company, e era o mais popular, porque depois das partidas, eles sempre lhe trouxeram pizza para todos. Não Godínez, sem partido.

Mais de cinco minutos se passaram e os companheiros não deram a bola a Leovigildo, que ficou perplexo sem tonelada ou são. “Ele precisa da bola, se eles não emprestarem a ele, ele não será capaz de se mostrar”, diz Jordi Messi para LEAL, que delegou o Sub-12 a um assistente.

“Ei! Por que você não brinca com 10?” Gritos leais. “Qual é o nome dele, ele me disse?”

“Leovigildo”, RiPosta, o Pai.

“Eu leio … o quê? Ha ha ha.” Leal dá um forte apito. “Quero que eles se combinem com ele, com 10, com este Chaparrito-ele diz, enquanto ele coloca a mão na cabeça de Messi-Cano-Today é sua única oportunidade, e se ele não trabalha, ele sai e eles já ficam com seu amado Godínez, ele entende?”

O zongamento do treinador entra em vigor. Ladinos, os Chamacos decidiram que todas as bolas iriam para 10, e assim elas se desfazeriam rapidamente. “Vamos ver anão, fazer alguma coisa”, grita o capitão dos Reds, atingindo violentamente a bola em direção a Leíto. E a luz foi feita.

Imediatamente, Lionel recebe o caminho com a parte externa do pé esquerdo para aplacar a bola, antes de todos o Azor. Enfrente o primeiro e supere -o sem problemas. Dois deixam o cerco e, com um rehilete, pisando na bola e começando um com o outro, eles se livram de ambos, enquanto escapam. O quarto jogador vários quilos e centímetros acima de Leíto está trancado na estrada, quando o corte e recompõe para dentro. Já apenas antes do goleiro, um garoto de braços longos como o chimpanzé, atravessa o chute para a esquerda.

Silêncio absoluto. Bocas de Babinhos. Ninguém o parabeniza, mas não apenas pela inveja, mas por estupor. O que eu tinha feito leu, com essa vertigem e precisão, não havia sido vista nesses tribunais. Enquanto todos olhavam com olhos exorbitantes, apenas Jordi Messi sorriu. O professor leal foi esculpido. Como o tempo de Willy Gómez não vi tanta impudência.

O treinamento foi retomado. Eles recuperam os vermelhos, e todos queriam ver se o que haviam visto era uma miragem, uma ilusão de ótica, um acidente, um chiripazo ou uma realidade e, portanto, novamente, a bola para 10.

A magia continuaria, mas desta vez havia sentimentos feridos. Os zombadores de 12 anos não estavam mais passando pela bola, eles foram buscá -lo, mas nenhum podia caçá -lo. Ele chega à borda da área e, quando você se prepara para atirar, eles o empurram por trás e deixam as bruxas no chão. Kick grátis. Eles querem arrebatar a bola, mas eu li furiosamente em seus olhos e o aprisionou bola contra o peito, desafiando a carranca ao seu parceiro de quase 10 centímetros mais altos. “O meu”, disse o Chamaco. “Deixe, deixe -o acusá -lo”, é ouvido o clamor da leal.

Eu li a bola. A parábola acaba sendo perfeita acima da barreira na qual vários jaquetas brancas e outras vermelhas foram colocadas. Parecia que ninguém queria outro objetivo para marcar. Mas a bola com energia acaba batendo no goleiro, os braços muito longos como os do goleiro alemão Sepp Maier.

A prática recomenda. Desta vez, leal é mostrado no lanche e atencioso segue o que o xamã faz. Ao lado dele, há o desanimado Godínez e, com ele, seu pai, o tesoureiro do clube, com vestido esportivo elegante e, obviamente, irritante.

Leovigildo Messi-Cano recebe a bola novamente. Seus companheiros de equipe começam a saborear sua nova rachadura. E o show continua. Desta vez

Ele joga a bola acima de dois rivais, em um chapéu preciso, quando salta a bola, ele o puxa Taquito para se livrar de mais dois que correram para marcá -lo, ele chega à área, se volta e atinge o poder à esquerda do goleiro de Largurucho. O resto de seus colegas, como estátuas, sem participar.

Aplausos incomuns em um campo de futebol infantil. Os companheiros correm para parabenizá -lo. Os rivais aplaudem. Novos espectadores se aproximam. Uma emoção absoluta. Exceto por três pessoas: Godínez Padre, filho de Godínez e professor leal.

“Não funciona para mim, não funciona para mim, não funciona para a equipe!”, Shout, Choleric, Professor José Luis Leal, antes do espanto de Jordi Messi, o sorriso agradável do Godínez e o estupor de colegas de classe e adversários.

Leal se volta para o pai de Leíto. “Não funciona para mim!, Definitivamente, não”, diz ele, movendo a cabeça para os lados e fazendo barulho violento como lâminas de moinho.

Continuará…