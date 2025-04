O que aconteceria se Leo tivesse sido Messi-Cano? Capítulo 4

Rafa Ramos nos conta sobre a quarta parte da história fictícia de Leovigildo Messi Cano, um extraordinário jogador de futebol que nasceu no México

A explosão do professor José Luis Leal causou uma bolha não-coral na 6ª quadra do vale, o sub-12 do Rebanho sagrado. O “Tribunal de Godínez” o chamou porque ele era o feudo do Mestre e do Senhor daquela divisão, mas que naquela época ele era mantido no banco e resmungando ao lado de seu pai.

Em um cenário impensável de estátuas, de corpos impacientes de emoções por redução ao valor recuperável, apenas leal movido, com um passo rápido e firme em direção a Leovigildo Messi-Cano.

Read estava no centro da corte, com o mesmo espanto das outras trinta pessoas envolvidas naquele período de silêncio, quietude, imobilidade, Azoro.

Leo Messi Cano, em seu teste em ‘Valle Verde’. ESPN

“Não é assim, Chamaco, você não serve em uma equipe!” Leal disse. “Novamente, qual é o seu nome?” O garoto ficou atordoado, abraçou a bola contra o peito, como sempre angustiado, ficou confuso ou não entendeu o que estava acontecendo em seu ambiente. Ele não respondeu.

“Leovigildo! Eu li!” O pai gritou de fora do tribunal.

– Isso, então. Então. Eu mexi, vou chamá -lo de bagunça, porque aquelas armas na quadra. Quem pensa em seu filho Leovigildo? Sonhos coletivamente, você me entende? ”Leial concluiu, já mais sereno.

Leovigildo, não mais lê, e agora bagunça, não disse com a cabeça, mas com a boca. Leal começou a rir e tudo relaxado. “Eu quero que você faça o que você faz, mas toque em seus colegas de classe quando eles o apertam na marca e mantenha a frente para procurar o passe. Você me entende?” Desta vez, o pequeno disse sim com a boca e a cabeça.

Até então, os gritos de leal e as fofocas sobre as aventuras da bagunça chamaram a atenção de vários pais, treinadores, funcionários, filhos e adolescentes. Alguns queriam ver a versão de leal fora de si, e outros vêem os pirralhos que a tinham tirado dele. Uma barreira humana foi formada em torno do meio da corte em que a prática foi desenvolvida.

Leal deu o apito. Os de Casacas vermelhos recuperam a bola e procuram bagunça. O pouco quieto a bola a dorme, a escrava. E eles começam a assediá -lo. Cortar, avançar, ameaçar, voltar, escapar, alcançar a área oposta, enfrentar o goleiro e de repente vem a revelação, a palavra -chave de leal: “equipe”. Antes de atirar, procure um de seus colegas de equipe e, à esquerda, aparece um Güerito, mais alto, mas tão magro quanto ele. Ele lhe dá a bola, com o goleiro já sem um perfil para reagir. Mas a bola acaba passando por cima do gol.

O profissão de leal está paralisado e depois chicoteia o Cachucha contra o chão. “Bem, estamos melhorando, mas temos que dizer.”

“Vamos ver, envie-me três jogadores abaixo de 13 aqui. Quero 14 com o time branco e 11 com o vermelho. Quero que cinco sempre sejam cerca de 10, sempre, não o deixe em paz, mas não faça uma falta, não quero golpes, apenas encontre-o”, leal arranjado, procurando isso, para que eu não tenha sido um raio, o que me leio, antes de me fazer com que eu tenha leal.

No entanto, a equipe vermelha começou a sofrer para recuperar a bola e mais para chegar ao seu destino: 10. Mas bagunça, instintivamente resolveu a situação. Ele se afastou em direção à banda e depois picou onde seu parceiro tinha a bola, pegou -a e com os medidores que ele ganhou vantagem, voltou ao arco, esquivando -se não apenas de marcas, mas chuta e tenta empurrar. Mais uma vez, ele procurou o Güerito, que desta vez marcaria o gol.

Leal não precisava de mais evidências. Ele havia encontrado um grão de bico de um Libra. “Godínez pede a jaqueta para 10. Você, senhor, a bagunça, venha aqui. Os três que chegaram do Sub-13, vão com suas equipes. Segure-se a Manolo, ele contou a um de seus assistentes.” Vários dos presentes, das entrometrias, aplaudiram Lío, enquanto chutam um com o outro. “Este é um fenômeno, você precisa garantir”, disse um dos treinadores auxiliares. “O pobre Godínez não jogará novamente”, disse outro.

“Parabéns bagunçar, parabéns Don Jordi”, disse Leal. “O filho dele tem muito futuro, acho que ele pode fazer algo importante aqui. Vamos ao escritório para ver o que podemos administrar … Espero que não seja necessário chegar a Don Jorge Melgara”.

No entanto, ainda havia muitos costumes para libertar. Quando chegaram ao saguão do escritório do diretor de esportes, José Luis Helguera, os gritos foram ouvidos. O pai de Godínez, um tesoureiro do clube, havia observado tudo o que havia acontecido no tribunal 6 e ameaçou seu gerente, que na instituição conhecia como os Pelagatos, porque todo mundo não era nenhum, e porque ele era um zalamero excessivo com seus superiores.

“Olha José Luis-ele ouviu a voz cholérica do pai de Godínez”, isso não está entre meu filho e o anão que é simples, se ela ficar, você sai e sai também. Eu não quero isso aqui. Meu filho é o primeiro. E com cuidado com o qual você vai reclamar com Don Jorge, porque eu desaparecei do futebol “, Godínez não é elevada, com o rosto vermelho. Subordinado.

Segundos depois, Godínez Pai parecia furioso pela porta. O pai do ex 10 do Sub-12. Ele olhou para os olhos lealmente, seu pai e seu pai cuspiram e deixou o recinto.

Então, Helguera apareceu com o rosto vermelho para humilhação e imediatamente virou -se para os três visitantes purê: “Eles já ouviram. Você já ouviu, leal.