O que aconteceu com Pachuca e suas transmissões?

A equipe HidalGuense detém um processo legal contra a empresa que transmitiu suas partidas até a abertura anterior de 2024

Pachuca Ele anunciou que as transmissões de suas partes como instalações serão retomadas, graças ao fato de um tribunal federal suspender as medidas de precaução que foram aplicadas no fim de semana passado e impediram a disseminação do partido contra a América.

Pachuca Ele mantém um processo legal contra a empresa que transmitiu suas partidas até o final da abertura de 2024.

Pachuca anunciou que as transmissões de suas partidas como instalações podem ser transmitidas novamente. IMAGO 7

Por que o Pachuca não foi transmitido em Tubi?

Medidas de precaução causadas Pachuca Ele não pôde transmitir suas partidas através de Tubi, uma plataforma de propriedade da Fox Corporation e que tem os direitos da equipe Hidalguense depois de assinar com eles no Clausura 2025.

Qual foi o veredicto do tribunal federal?

Em um comunicado à imprensa, a diretiva Hidalguense lançou uma declaração em suas redes sociais nas quais anunciou a suspensão final da ordem emitida na última sexta -feira, 4 de abril.

“Relatamos que hoje um tribunal federal concedeu a suspensão final das medidas ilegais concedidas pelo juiz 40 civil local às empresas do grupo Lauman”, anunciou a equipe.

“Em Grupo Pachuca Sempre confiaremos em instituições, na entrega de justiça, legalidade e apego à lei. “

“Com essa decisão, as transmissões abertas e gratuitas de nossa equipe através da plataforma Tubi são salvaguardas e o direito da mídia de exercer seu trabalho está protegido. Continuaremos trabalhando com a justiça, respeitando as leis, cuidando de nossos direitos e dos fãs, sempre”.

O processo legal que atravessa Pachuca E sua nova televisão antes das demandas e demandas da antiga empresa de televisão fez com que os fãs não vissem no México o jogo do dia 14 que terminou a favor do Tuzos por pontuação de 1-0.

Quando Pachuca toca de novo?

Pachuca vai tocar no dia seguinte da MX League contra Necaxa Às 19:00, 21:00 et.

O seguinte compromisso com Pachuca Como local no Hidalgo Stadium, é na próxima quarta -feira, 14 de abril, contra o Tigres.

Pachuca Março na sétima posição do torneio e está a dois pontos da classificação direta até a Liguilla.