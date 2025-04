O que assistir nas eleições de terça -feira em Wisconsin e Flórida

CNN

–



A eleição de terça -feira para preencher um assento na Suprema Corte em Wisconsin emergiu como a primeira grande batalha política do país desde que o presidente Donald Trump voltou à Casa Branca. Ele oferece um teste inicial da popularidade do presidente em um estado que ele virou por pouco no ano passado e um indicador da máquina política que Trump Ally Elon Musk implantou para aumentar a participação neste estado de balanço.

Um par de eleições especiais para dois assentos vagos na Flórida atraiu consideravelmente menos atenção. Mas os resultados na terça-feira poderiam entregar aos republicanos alguns reforços muito necessários para a estreita maioria de Mike Johnson e fornecer mais dicas sobre o humor dos eleitores de um estado que se esforçou muito à direita na última década.

Os resultados em ambos os estados poderiam fornecer aos republicanos e democratas os roteiros de como concorrer na Segunda Era de Trump.

Em Wisconsin, a corrida entre o candidato liberal, Susan Crawford, e Brad Schimel, o conservador preferido por Trump e Musk, determinará o equilíbrio ideológico do Supremo Tribunal em um campo de batalha perene. Uma vitória de Crawford ajudaria os liberais a manter uma maioria de 4-3 na quadra, enquanto uma vitória de Schimel iria o tribunal para os conservadores.

Em um estado com governo dividido-o governador Tony Evers é um democrata, enquanto os republicanos controlam o Legislativo estadual-a Suprema Corte se tornou o árbitro final de questões de quente. Batalha pelo futuro do aborto, regras de votação, direitos de barganha dos sindicatos do setor público e redistribuição do congresso sobre o tribunal.

A batalha pelo assento destruiu os registros para se tornar a corrida judicial mais cara da história dos EUA – com mais de US $ 90 milhões já investidos em publicidade, investigação e outras despesas, de acordo com uma contagem do Brennan Center for Justice na Faculdade de Direito da Universidade de Nova York.

Wisconsin se mostrou fundamental na política dos EUA como um dos poucos estados de balanço que determinam a presidência. O estado deu a Trump sua margem de vitória mais estreita no ano passado e está pronta para servir como um campo de batalha crucial no intermediário de 2026 e no concurso presidencial de 2028 – com seu tribunal superior estabelecendo regras básicas para votar nessas eleições.

O fator Trump e a participação



Em um golpe para Schimel, Trump o endossou no trecho final da campanha-um movimento que os republicanos esperam ajudarão a levar os conservadores às pesquisas para um concurso judicial fora do ano em que Trump não está na votação.

Ao longo da campanha, Schimel – que atuou como procurador -geral do estado entre 2015 e 2019 – procurou se ligar intimamente à marca do presidente, mesmo se vestindo como Trump no Halloween no ano passado. Schimel entrou no endosso do presidente em seus discursos na última semana na trilha da campanha, e a campanha produziu anúncios divulgando seu apoio.

A corrida é tecnicamente não partidária, mas ambas as partes investem fortemente no concurso, com algumas das figuras políticas mais reconhecíveis do país caminhando até Wisconsin nas últimas semanas.

Eles incluem o senador de Vermont, Bernie Sanders, o progressista que caucu os democratas no Senado e o governador de Minnesota, Tim Walz, o candidato vice -presidente de 2024 dos democratas. O ex -presidente Barack Obama, que continua sendo uma figura popular no Partido Democrata, publicou nas mídias sociais incentivando os eleitores de Wisconsin a apoiar Crawford como a votação inicial estava em andamento.

Donald Trump Jr. e o fundador dos EUA, Charlie Kirk, estão entre os republicanos que percorreram Schimel.

Ambas as campanhas promoveram a votação antecipada, que ultrapassou a votação ausente na última corrida da Suprema Corte do Estado em 2023. O número de cédulas ausentes lançadas no domingo saltou 57% em relação ao mesmo período em 2023, de acordo com os dados da Comissão de Eleições de Wisconsin publicados na segunda -feira.

Grupos alinhados com Musk, que gastou quase US $ 300 milhões para ajudar a eleger Trump e os republicanos no Congresso no ano passado, gastaram mais de US $ 19 milhões em Wisconsin, fazendo do CEO da Tesla um dos maiores jogadores externos da corrida. Musk também contribuiu com US $ 3 milhões pessoalmente para o Partido Republicano do estado, em um esforço para moldar o resultado.

E a operação política do bilionário discou sua atividade nos últimos dias antes da eleição – entregando cheques de US $ 1 milhão no fim de semana a dois eleitores de Wisconsin que ganharam um sorteio porque compartilharam suas informações de contato com seu America Pac ao assinar uma petição. Ele ecoa um almíscar tático usado nas eleições de 2024 para garantir informações dos eleitores ao promover a candidatura de Trump nos estados de balanço.

O PAC de Musk também oferece US $ 20 por cada instância de um “capitão de bloco”, enviando uma foto de um morador de Wisconsin que eles recrutaram para manter uma imagem de Schimel em uma mão e exibir um polegar-se com o outro.

A eleição cria um teste de entusiasmo para os democratas, que desejam se reconstruir após perdas em mato nas eleições de 2024. O resultado “mostrará a todos na política americana se os democratas encontraram seu espírito de luta”, disse Ben Wikler, presidente do Partido Democrata de Wisconsin, à CNN no início deste ano.

Por sua parte, os democratas procuraram tornar a corrida um referendo sobre Musk, com Crawford argumentando durante um recente debate candidato que o bilionário da tecnologia “basicamente assumiu” a campanha de seu oponente. Musk também é objeto de anúncios críticos de Crawford e do Partido Democrata.

“Eu não acho que isso se resume a, você sabe, vermelho ou azul ou democrata ou republicano. Acho que todos os eleitores de Wisconsin devem se preocupar com isso, com alguém entrando e tentando comprar um assento na Suprema Corte de Wisconsin”, disse Crawford em entrevista à CNN. “Alguém que claramente está tentando ter acesso e influência sobre o judiciário de Wisconsin como Elon Musk.”

Mas outros indivíduos super-ricos também procuraram moldar o resultado, incluindo o magnata da embalagem Liz Uihlein e o co-proprietário do Chicago Cubs, J. Joe Ricketts. Eles doaram para o Partido Republicano do Estado, que apóia Schimel.

Os grandes doadores democratas incluem o financiador George Soros, o co-fundador do LinkedIn, Reid Hoffman, e o bilionário do governador JB Pritzker.

Schimel, que argumenta que grupos alinhados a almíscar estão trabalhando independentemente de sua campanha, criticaram muito dinheiro vindo dos democratas. “Espero que eles também pensem que George Soros e JB Pritzker e outros (deveriam) ficar de fora”, disse Schimel à CNN quando perguntado sobre os eleitores que acham que Musk deveria ficar de fora da corrida.

Aborto, direitos dos trabalhadores e mais



Uma das maiores questões antes do tribunal superior de Wisconsin se concentrar no futuro do aborto no estado e se uma lei estadual de 1849 que proíbe na maioria dos casos pode ser aplicada.

Crawford, que representou a Planned Parenthood como advogado particular, apóia os direitos do aborto. Schimel tem um registro de aborto oposto, mas disse que respeitará a vontade dos Wisconsinitas.

O tribunal atual deve emitir decisões sobre questões pendentes de aborto perante o vencedor desta eleição se juntam ao tribunal em agosto, mas isso pode não representar a ação final dos juízes, se os conservadores ganham controle.

O Tribunal também poderia assumir mapas do Congresso que ajudaram o Partido Republicano a ter uma vantagem desigual de 6 dos 8 cadeiras da Câmara dos EUA, apesar das margens da vitória dos republicanos e democratas em todo o estado.

Os juízes também poderiam avaliar uma lei estadual de 2011 que despojava direitos de negociação coletiva de funcionários de serviço público. Um caso próximo a Musk poderia eventualmente pousar diante do tribunal: Tesla processou Wisconsin por uma lei estadual que impede as montadoras de possuir concessionárias.

Quando Trump trouxe uma onda de aliados próximos da Flórida a Washington para construir seu governo, ele exacerbou o desafio de liderança de Johnson, desencadeando duas vagas republicanas na casa estreitamente dividida. O consultor de segurança nacional Mike Waltz deixou uma abertura no leste da Flórida e ex-Rep. Matt Gaetz criou outro no Panhandle quando renunciou por sua breve e malsucedida reviravolta como a escolha de Trump para o procurador -geral.

Mas o orador poderá em breve ganhar espaço para respirar.

As eleições especiais da Flórida para substituir Gaetz e Waltz nos Distritos 1 e 6 do Congresso da Flórida, respectivamente, vêm nos distritos que Trump venceu por mais de 30 pontos. Os republicanos indicaram os assentos – o diretor financeiro estadual Jimmy Patronis no 1º Distrito e o senador estadual Randy Fine no 6º Distrito – foram apoiados pelo presidente durante a primária.

Dadas as consideráveis ​​vantagens republicanas em ambos os distritos, as raças voaram amplamente sob o radar. Mas alguns cantos do Partido Republicano levantaram preocupações de que a multa poderia denunciar sua oferta contra o democrata Josh Weil, um professor que levantou US $ 10 milhões e foi nas últimas semanas da corrida com US $ 1,2 milhão em mãos. Fine tinha apenas US $ 92.000 antes de injetar US $ 400.000 de seu próprio dinheiro na corrida.

O ex -consultor de Trump e estrategista de Maga, Steve Bannon, alertou que Fine poderia estar chegando na terça -feira, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, disse esperar que o candidato republicano tenha desempenho inferior ao distrito.

Mas o mínimo de investimento democrático na corrida sugere que uma virada ainda seria uma surpresa para o partido. Da mesma forma, é improvável que uma contribuição de US $ 2.000 do líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries, até Gay Valimont, o democrata desafiador de Patronis, seja improvável que mova a agulha em uma parte profundamente conservadora do estado.

Como é, os democratas podem estar procurando por revestimentos de prata nos resultados na terça -feira à noite. Qualquer evidência de insatisfação dos primeiros eleitores com Trump pode injetar o partido com algum otimismo muito necessário na Flórida, entrando nos intermediários, quando o Estado elegerá um novo governador e decidirá um substituto em tempo integral no Senado para o Secretário de Estado Marco Rubio.

David Wright, da CNN, contribuiu para este relatório.