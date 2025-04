O que Cruz Azul e Tigres precisam ir para a final da CONCACAF?

Ambas as equipes combinaram com um gol no Tribunal do Estádio da Universidade e a ‘máquina’ jogará o retorno com uma pequena vantagem sobre o objetivo do visitante

Cruz Azul y Tigres Eles corresponderam 1-1 na primeira mão nas semifinais de Copa dos Campeões da CONCACAF; No entanto, a equipe celestial começou no estádio da universidade com uma pequena vantagem na série, graças à regra de gol como visitante.

Após 45 minutos em que ambas as equipes mostraram moderação na quadra e geraram poucas opções nos quadros opostos, Cruz Azul encorajou o duelo graças a Rodolfo Rotondi (68 ‘), que terminou a rede direita de perseguição uma linha diagonal de Ángel Sepúlveda com a cabeça dentro da área.

Seis minutos do cumprimento do tempo de regulamentação, Tigres A série combinada com uma peça com a bola parada. José Sánchez Ele viajou em direção à frente da área em um chute livre fabricado e conectou um serviço apenas com o serviço Juan morena.

O que Cruz Azul e Tigres precisam avançar para a final da CONCACAF?

1-1 Draw na pontuação global dá Cruz Azul O duelo passa para o título em Copa dos Campeões da CONCACAFportanto, o resultado mínimo para avançar é no bolso e a chave mais CELES Tigrescaso não acrescente mais gols durante o jogo e fortaleça sua vantagem.

Em caso Tigres Marque um alvo no tribunal do estádio da universidade durante a segunda etapa e Cruz Azul Não responda no regulatório de 90 minutos, então o bilhete será Auriazul; No entanto, um objetivo de Cruz Azul Nesse cenário (1-1, também no retorno) aumenta a série com dois tempos extras de 15 minutos e um possível lote de penalidades para definir o vencedor.

A regra de gol como visitante tocará a favor de Tigres Se você escrever mais de uma ocasião, terá um número maior de metas no primeiro critério para decretar o vencedor da série e forçá -lo a Cruz Azul Eu ganho o duelo. Isto é, um hipotético 2-2 global, 3-3, etc., também decreta o Clube Regiomontano como finalista em Copa dos Campeões da CONCACAF.