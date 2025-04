O que Liverpool, Barcelona e Inter precisam ser campeões?

As principais ligas européias vivem seus últimos dias para definir seus campeões, com Liverpool, Barcelona e Inter na frente para o título

As melhores ligas de futebol da Europa vivem seu trecho final da temporada e em algumas semanas eles celebrarão os campeões de seus respectivos torneios.

Embora exista cerca de um mês para concluir os 38 dias do Premier LeagueAssim, Laliga e o Serie aa resolução do título poderia chegar antes, à medida que algumas combinações são dadas, portanto, analisamos o panorama do LiverpoolAssim, Barcelona e Interequipes que assumem a liderança como líderes de suas ligas.

O que o Liverpool precisa ser campeão da Premier League?

Liverpoolé a equipe acima mencionada que desfruta de uma diferença mais significativa em relação aos seus rivais. Depois de concluir o dia 33 e colher um novo triunfo contra o Leicester Cityos Reds presumem 79 unidades com cinco datas para tocar, o que significa que ainda há 15 pontos a serem jogados.

Liverpool é uma vitória a ser coroada na Premier League na ausência de quatro dias para jogar. AP Photo/Rui Vieira

O segundo na tabela do Premier League É o Arsenalque depois de ganhar o Ipswich Town adiciona 66 pontos e é o único clube que ainda pode atingir os de Anfield, já que o Newcastleterceiro na classificação, são 20 pontos.

Isto é, o máximo de pontos para os quais o Arsenalvencer as cinco reuniões restantes é 81, então o Liverpool Eu só precisaria de um triunfo no dia 34 para chegar a 82 unidades e, assim, celebrar o título, independentemente dos resultados dos artilheiros.

Para o dia 34 Liverpool receberá o Spursna festa que pode dar o título e Arsenal será hospedeiro no Emirates Stadium para enfrentar o Crystal Palace.

Verifique aqui a mesa completa da Premier League

O que o Barcelona precisa ser o campeão da Laliga?

No caso da primeira divisão do futebol espanhol, a competição ainda parece muito apertada. Barcelona Ele tem a ponta da tabela com 73 unidades e 18 pontos para jogar nos seis dias restantes. Real Madrid É seguido em segundo lugar com quatro pontos a menos, o que ainda deixa uma ampla margem para que possa ser definida nos próximos dias, porque, no caso de uma faixa fatídica, o Barcelona perdeu todos os jogos que permanecem, Atlético Que o quarto pode superá -lo vencendo todas as suas partidas.

No dia 33 Barcelona Receber al Maiorca y Real Madrid Visita a Getafeenquanto Atlético Receber a Las Palmas e o Atlético al Ray Vallecano.

A tabela alta emLaliga Parece isso no final do dia 32:

Verifique a tabela completa da Laliga aqui

O que a Inter precisa para ser campeão na série A?

Com a queda de Inter e a vitória de Napolia luta pelo título é colocada no vermelho vivo, porque ainda há 15 pontos a serem disputados e tanto os Nerazzurri, e os napolitanos estão vinculados a 71 unidades; portanto, ambos têm a obrigação de seguir a etapa e não perder pontos para levar essa luta pelo título até as últimas instâncias.

Atalanta Ele está localizado em terceiro lugar a sete pontos de seus rivais e deve esperar pelo menos dois tropeços e um empate de ambos Inter AS Napolie vence seus jogos pela frente para continuar na luta.

Os próximos jogos para os ponteiros são: Inter vs Roma y Nápoles vs Turim.

O topo da tabela da série A se parece com isso após a conclusão do dia 33:

Inter: 71 pts

Napoli: 71 pts

Atalanta: 64 pts

Menino: 60 pts

Verifique aqui a tabela completa da série A.