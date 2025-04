O que o Liverpool precisa ser campeão da Premier League 2024/25?

O Liverpool continua no topo da mesa principal, superou Leicester longe de casa e sua coroação é iminente. Quando o campeão do Liverpool poderia ser?

O Liverpool acaricia o título da Premier League. Efe

O que o Liverpool precisa gritar campeão da Premier League?

O conjunto de Arne Slot É o ponteiro do concurso inglês com margem E, até o momento, está cada vez mais se aproximando do título desejado que parece impossível de deixar escapar.

Data 33 deixou o Liverpool com 12 pontos de diferença em relação a Arsenal.

Os Reds venceram por 1 a 0 em Leicester fora de casa, enquanto o Arsenal empatou em 2-2 com o Crystal Palace, durante a semana, no avanço do dia 34.

Na ausência de 15 por jogar, mas apenas 12 para o Gunners, o Liverpool começa a saborear o campeonato, que poderá chegar muito em breve.

Além disso, o Liverpool tem outra vantagem: Tem uma diferença de objetivos de +44 e Arsenal +34então, se eles empatassem em pontos, o título seria para todo o slot holandês de qualquer maneira.

Quantos pontos o Liverpool precisa ser o campeão da Premier League?

Matematicamente, O Liverpool precisa de mais um ponto para não depender de outro resultado.

Quando o campeão do Liverpool pode ser e em que jogo acontecerá?

Com sua pontuação atual, com 12 unidades de diferença no Gunners, Liverpool pode ser consagrado como o grande campeão no próximo fim de semana sem depender do que os Gunners fazem.

Após os onze conduzidos por Mikel Arteta, dois pontos foram deixados antes do Crystal Palace, com um empate contra o Spurs, os Reds terão 13 vantagem e seriam inatingíveis para o perseguidor imediato.

O jogo do Liverpool na seção final do premier

Data 31: Fulham 3-2 Liverpool

Data 32: Liverpool 2-1 West Ham

Data 33: Leicester 0-1 Liverpool

Data 34: Liverpool vs. Tottenham

Data 35: Chelsea vs. Liverpool

Data 36: Liverpool vs. Arsenal

Data 37: Brighton vs. Liverpool

Data 38: Liverpool vs. Crystal Palace

O jogo do Arsenal na seção final do premier

Data 31: Everton 1-1 Arsenal

Data 32: Arsenal 1-1 Brentford

Data 33: Ipswich 0-3 Arsenal

Data 34: Arsenal 2-2 Crystal Palace

Data 35: Arsenal vs. Bournemouth

Data 36: Liverpool vs. Arsenal

Data 37: Arsenal vs. Newcastle

Data 38: Southampton vs. Arsenal