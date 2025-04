O que saber sobre a força -tarefa do governo Trump direcionada a Harvard

CNN

O objetivo agressivo do governo Trump na Universidade de Harvard e em outras instituições de ensino superior está sendo liderado silenciosamente por uma força-tarefa liderada pelo Departamento de Justiça, sob a liderança da ex-personalidade da Fox News e advogado de direitos civis Leo Terrell, em conjunto com o alto funcionário de Trump Stephen Miller e outros.

O governo diz que sua força-tarefa para combater o anti-semitismo, criada após uma ordem executiva de fevereiro, pretende reprimir o anti-semitismo nos campi em meio à guerra de Israel-Hamas. Mas mesmo organizações judaicas proeminentes, incluindo a Liga Anti-Difamação e o capítulo de Harvard da organização estudantil Hillel, questionaram publicamente os amplos ataques do governo à universidade.

As ações iniciais da Força -Tarefa contra as instituições acadêmicas mais elite do país ressaltam o poder e a influência que Miller acumulou no segundo mandato de Trump – implementando uma agenda anos em criação que se estende muito além da questão do combate ao anti -semitismo.

Meses após sua formação, a força -tarefa enviou demandas por mudanças de política ao presidente de Harvard, Alan Garber, que a Universidade rejeitou. Vários dias depois, a Força -Tarefa Federal anunciou um congelamento de US $ 2,2 bilhões em Harvard, estabelecendo um grande confronto sobre a liberdade acadêmica, o financiamento federal e a supervisão do campus. A Ivy League University processou o governo Trump na segunda -feira.

Mas o governo sinalizou recentemente que está aberto a fazer um acordo com Harvard, com um funcionário da Casa Branca comparando conversas em torno do financiamento federal para instituições de ensino superior às políticas tarifárias de Trump – sujeitas a negociações.

Aqui está o que sabemos sobre a força -tarefa, seus objetivos e seus líderes:

Quem está na força -tarefa – e quem está dirigindo



É liderado por Terrell, conselheiro sênior do procurador -geral assistente de direitos civis. Josh Gruenbaum, Comissário do Serviço Federal de Aquisição da Administração de Serviços Gerais, e o consultor geral de saúde e serviços humanos, Sean Keveney, estão entre seus membros. Hameet Dhillon, procurador -geral assistente da Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça, também está envolvido.

A força -tarefa se reúne semanalmente e inclui representantes dos departamentos de justiça, educação, saúde e serviços humanos, segurança interna, tesouro e a GSA, de acordo com o funcionário da Casa Branca e uma entrevista de março da Fox News com Terrell.

A Casa Branca se recusou a fornecer uma lista completa dos nomes de seus membros. Terrell se recusou a comentar à CNN.

Mas Miller, o vice -chefe de gabinete da Casa Branca e outros oficiais importantes da Casa Branca envolvidos na política doméstica são a força motriz por trás dos esforços do presidente, disseram fontes, incluindo o estrategista sênior de políticas May Mailman e o diretor do Conselho de Políticas Domésticas Vince Haley.

Miller está orientando essa força -tarefa e outros esforços alinhados após quatro anos da Casa Branca. “Eles vieram preparados – eles levaram o planejamento de transição da política e das perspectivas operacionais muito a sério”, disse uma fonte familiarizada com os esforços.

Terrell, ex -advogado de direitos civis e comentarista da Fox News, foi nomeado para seu cargo no Departamento de Justiça por Trump em janeiro.

Um ex -democrata, Terrell anunciou em 2020 que estaria votando em Trump, a quem ele diz que considera um “amigo”.

Ele deixou claro sua posição e objetivos para o papel: “Estamos processando todas essas universidades culpadas de anti -semitismo. Estamos tirando o dinheiro deles”, disse ele à Fox News ‘Mark Levin durante uma aparição em 8 de março em “Life, Liberty & Levin”.

Terrell continuou: “Vamos à falência dessas universidades. Vamos tirar todos os dólares federais. É por isso que estamos mirando nessas universidades”.

Terrell fez suas intenções conhecidas mesmo antes de Trump vencer a eleição, alertando em um post de outubro de 2024 para as mídias sociais que Harvard “perderá muito mais em janeiro de 2025. Os Estados Unidos não financiarão mais as escolas de odiar judeus!”

A Força -Tarefa tem uma lista preliminar de instituições educacionais superiores a segmentar. Além de Harvard e Columbia, há discussões em andamento entre a Força -Tarefa e a Northwestern University, Cornell University e a Universidade de Michigan.

Mas isso marca “apenas uma primeira iteração” dos esforços da Força -Tarefa, disse a autoridade da Casa Branca, com a esperança e a expectativa de que outras instituições tomarão preventivamente medidas para “a discriminação final”.

“Não há universidade que esteja fora dos limites, mas há alguns que são os frutos mais flagrantes e baixos que facilitam o início da ação”, disse o funcionário.

Um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça também identificou a Universidade George Washington; Universidade Johns Hopkins; Universidade de Nova York; Universidade da Califórnia, Berkeley; a Universidade de Minnesota; e a Universidade do Sul da Califórnia como “campi que sofreram incidentes anti -semitas desde outubro de 2023”.

Garber disse a Lester Holt, da NBC, em uma entrevista na quarta -feira que as ações recentes do governo Trump são um excesso, observando que o anti -semitismo, enquanto um “problema real”, não tem nada a ver com a pesquisa da universidade.

“Eu diria que em Harvard, temos um problema real com o anti -semitismo. Levamos isso muito a sério e estamos tentando abordá -lo”, disse Garber. “Nós realmente não vemos o relacionamento com o financiamento da pesquisa em Harvard e outras universidades. São duas questões diferentes”.

Embora as mensagens da força -tarefa tetensivelmente se concentrassem nos esforços do governo para reprimir o anti -semitismo nos campi, o funcionário reconheceu que também ajudou a impulsionar um ponto político maior.

“Essa é a prioridade do presidente; este não é um exercício de exibição”, disse o funcionário. Mas, eles acrescentaram, “(despertou) o Partido Republicano e esse governo para dizer ei, vamos ver como os contribuintes estão financiando essas universidades e dizem esperar – queremos acabar com o anti -semitismo, mas também não devemos parar de financiar essas universidades que nos odeiam que não estão fazendo o trabalho do povo americano?”

Há uma crença dentro da Casa Branca que direcionar as instituições mais elite do país é uma estratégia política vencedora.

“Trump está colocando os democratas no espaço para defender as instituições mais impopulares do país – o ensino superior, a mídia, a burocracia”, disse a fonte familiarizada com os esforços.

Protestos em torno do conflito de Israel-Hamas nos campi das faculdades após o dia 7 de outubro de 2023 do Hamas, o ataque “abriu a porta” a um debate maior, disse o funcionário da Casa Branca.

E Terrell sugeriu que seus esforços não param no ensino superior.

“O sistema acadêmico neste país foi seqüestrado à esquerda, foi seqüestrado pelos marxistas. Eles controlaram a mentalidade de nossos jovens e não pararam por lá”, disse ele a Levin em março. “Eles estão indo para as escolas, as escolas públicas – o K a 12. Temos que acabar com isso.”

Como relatou a CNN, os funcionários do governo entraram em contato com os representantes de Harvard três vezes na semana passada, em um esforço para reiniciar as negociações, disse uma pessoa familiarizada com o alcance. A universidade mais antiga do país indicou que não estava interessada em negociar, disse a pessoa.

Mas é a esperança do governo, disse a autoridade da Casa Branca, que Harvard “chega à mesa e corrige o curso”.

“É uma coisa fácil de resolver se o outro lado quiser jogar bola”, disse o funcionário, apontando acordos semelhantes entre o governo Trump e alguns escritórios de advocacia que tem como alvo.

Mas Terrell ofereceu um aviso para aqueles como Harvard que podem não estar dispostos a entrar na fila, dizendo à Fox News no mês passado: “Se essas universidades não jogam bola, advogado – porque o governo federal está vindo atrás de você”.

Terrell também visualizou ações que o governo finalmente iniciou contra Harvard, dizendo que a força -tarefa “irá após o status de 501c3”. No início deste mês, a CNN informou que o Internal Revenue Service estava planejando rescindir o status de isenção de impostos de Harvard.

Quando perguntado na quarta -feira se Harvard pode vencer a luta contra o governo federal, Garber disse a Holt: “Não sei a resposta para essa pergunta, mas as apostas são tão altas que não temos escolha”.

“O que sabemos”, acrescentou, “é que não podemos comprometer os princípios básicos, como a defesa de nossos direitos da Primeira Emenda”.

Amanda Musa da CNN contribuiu para este relatório.