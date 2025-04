O que saber sobre a ordem da Lei dos Inimigos Alienados da Midnight da Suprema Corte

CNN

Menos de duas semanas após a Suprema Corte permitir que o presidente Donald Trump usasse uma controversa autoridade de guerra do século XVIII para acelerar as deportações, a questão voltou aos juízes em um segundo apelo de fusão curta com enormes consequências em potencial.

A situação era totalmente previsível.

Depois de entregar uma ordem opaca por 5-4 no início deste mês que permitiu aos dois lados reivindicar a vitória, o mais alto tribunal do país está sendo solicitado pela segunda vez para interromper o governo de usar a Lei dos Inimigos Alienígenos. Essa revisão ocorrerá à medida que os tribunais inferiores começarem a se reagir sobre o tipo de notificação que o governo deve fornecer aos alvo de acordo com o ato e quais medidas os migrantes podem tomar para combatê -lo.

Em uma rara ordem noturna proferida pela Suprema Corte no início da manhã de sábado, a maioria dos juízes bloqueou o governo Trump de deportar um grupo de imigrantes no Texas. Dois conservadores – juízes Clarence Thomas e Samuel Alito – discordaram da decisão.

A breve ordem do tribunal não explicou seu raciocínio. O tribunal ordenou que o governo Trump respondesse ao apelo de emergência “o mais rápido possível”. Enquanto isso, o Tribunal disse: “O governo é instruído a não remover nenhum membro da classe putativa de detidos dos Estados Unidos até a ordem posterior deste Tribunal”.

E a Suprema Corte sinalizou que é provável que diga mais nos próximos dias ou semanas sobre o que acontecerá com os migrantes no centro de vários casos judiciais em rápido movimento sobre o Alince Inimies Act, que se desenrola em tribunais em Nova York, Colorado e Texas.

Em resposta, a Casa Branca no sábado treinou sua atenção nos processos, em vez da própria Suprema Corte.

“O presidente Trump prometeu ao povo americano que usasse todas as medidas legais para remover a ameaça de estrangeiros ilegais terroristas”, disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, acrescentando: “Estamos confiantes na legalidade das ações do governo”.

A Casa Branca alegou que as pessoas que deportaram sob a lei são membros da gangue venezuelana de Tren de Aragua, mas evidências que provam tanto foram escassas. Os advogados do governo citaram tatuagens sobre imigrantes ou roupas ligadas a gangues em documentos judiciais para alegar criminalidade.

A Suprema Corte emitiu uma ordem obscura e não assinada em 7 de abril em outro recurso de emergência que trata da Lei dos Inimigos Alienadores, uma lei de 1798 que Trump invocou para contornar o processo regular necessário para remover ilegalmente certas pessoas no país.

Tecnicamente, o tribunal permitiu que o governo continuasse a usar a lei controversa – uma vitória para Trump. E bloqueou um caminho importante que grupos de direitos civis estavam tentando usar para desafiar a invocação da lei por Trump para que eles pudessem fechar seu uso por atacado.

Ao mesmo tempo, o Tribunal disse que os migrantes sujeitos a deportação sob a Lei tinham o direito de notar e uma oportunidade de desafiar sua remoção através de petições federais de habeas corpus – ternos trazidos por pessoas que afirmam estar sendo detidas pelo governo ilegalmente – marcando pelo menos uma vitória parcial para os migrantes.

Quanto aviso? O tribunal não disse. Como conciliar o fato de que as petições de habeas são normalmente arquivadas pelos prisioneiros para buscar a libertação da detenção, não para interromper as deportações? Quase silêncio. E os mais de 200 venezuelanos que já foram levados às pressas para aviões e deportados para El Salvador? Não está claro.

Certamente, a Suprema Corte geralmente é reticente em entrar em detalhes em sua bolsa de emergência – e por boas razões. Muitas vezes, o registro factual é incerto. E os juízes geralmente estão ansiosos para evitar mudar a lei sem um briefing mais completo e argumento oral.

Mas a decisão de 7 de abril, talvez prudente em sua cautela, deu a Trump uma tonelada de espaço de manobra. A Casa Branca levou tudo isso, reivindicando a vitória completa e iniciando o processo de confiar no ato novamente.

Após a liderança da Suprema Corte, a União Americana das Liberdades Civis entrou com uma série de processos de habeas que buscam proteger clientes identificados, bem como os venezuelanos “similarmente situados”, que poderiam ser potencialmente alvo de acordo com a Lei de Inimigos Alienígenos. Vários tribunais inferiores – incluindo um em Nova York e outro no Texas – emitiram ordens temporárias bloqueando a administração de deportar pessoas sob o ato, enquanto considera os casos.

Essas ordens protegem apenas os migrantes nas regiões geográficas cobertas pelos tribunais federais em jogo.

Nesta semana, grupos de direitos dos imigrantes disseram que vários detidos venezuelanos no norte do Texas não cobertos por nenhuma ordens anteriores começaram a receber notificação do governo de que estão sujeitos a deportação sob a lei.

A ACLU disse que esses avisos-agora exigidos pela Suprema Corte-eram em inglês, indecifráveis ​​a pelo menos alguns dos detidos de língua espanhola. Os avisos, disse a ACLU, não indicaram como as pessoas que os receberam poderiam desafiar sua remoção. O grupo disse que os detidos enfrentaram a remoção “iminente”, apesar da direção da Suprema Corte de que eles têm tempo suficiente para buscar uma revisão independente do caso.

Dois imigrantes apresentaram uma petição de habeas em um Tribunal Federal do Distrito em Abilene, Texas, na quarta -feira, buscando uma ordem temporária bloqueando sua deportação e a remoção de pessoas de “situações semelhantes” realizadas no BlueBonnet Detenção Center em Anson, Texas.

O juiz distrital dos EUA, James Hendrix, que Trump nomeou para o banco em seu primeiro mandato, negou o pedido de os dois migrantes, observando que o governo “respondeu inequivocamente” que não pretendia removê -los, para que não corressem em risco imediato de deportação.

Hendrix disse que “reserva a decisão” sobre se a ACLU poderia proteger uma classe mais ampla de migrantes desconhecidos, mas disse que ordenaria argumentos por escrito sobre essa pergunta em “devido”.

Se os grupos podem estabelecer uma “classe” de migrantes afetados pelo caso é um ponto técnico, mas importante: sem uma classe, cada migrante que recebe notificação de remoção potencial terá que registrar sua própria petição de habeas e combater seu caso individualmente. As petições de habeas são notoriamente difíceis de vencer no tribunal federal, e será um desafio para a maioria dos imigrantes obter advogados.

Insatisfeito com o resultado-e talvez sem confiabilidade do governo Trump para manter sua palavra-a ACLU apelou ao 5º Tribunal de Apelações do 5º Circuito dos EUA de Nova Orleans. Um painel de juízes do Tribunal de Apelação no Tribunal Conservador negou o pedido.

Os migrantes então se voltaram para o Supremo Tribunal na sexta-feira, registrando seu apelo de emergência com a Alito, que lida com recursos rápidos do 5º Circuito.

Notavelmente, a Suprema Corte não concedeu tecnicamente o pedido da ACLU em sua ordem média da noite, mas, no entanto, deu aos grupos o que eles estavam buscando: uma parada temporária nas deportações em questão até que tivesse mais tempo para revisar o apelo. Essa decisão não significa necessariamente que os migrantes vencem seu caso, apenas que eles não podem ser removidos por enquanto.

A bola permanece na Suprema Corte.

Em sua ordem noturna, os juízes impediram que o governo Trump tomasse mais medidas nos detidos do Texas até fornecer mais clareza. Também ordenou que o Departamento de Justiça respondesse ao pedido da ACLU “o mais rápido possível”.

Esse arquivamento pode vir assim no sábado.

Finalmente, Alito indicou que explicaria sua decisão de dissidir em uma opinião que provavelmente ocorrerá em questão de dias.