O que saber sobre a proposta de Trump de esculpir Ucrânia

CNN

–



A guerra da Rússia na Ucrânia pode estar entrando em um momento crucial.

O presidente Donald Trump, que a CNN relatou na sexta -feira ficou surpreso e frustrado com a dificuldade de cumprir sua promessa de terminar a guerra, quer que a Ucrânia desista do território em troca de paz e cede o controle da Crimeia, a Península Rússia invadiu pela primeira vez em 2014.

A Rússia controla quase 20% da Ucrânia, muitos dos quais podem ser perdidos sob a atual proposta dos EUA.

Os EUA estão considerando reconhecer a Crimeia como parte da Rússia, embora sua apreensão fosse contra o direito internacional.

Todo o presidente russo Vladimir Putin tem que fazer, no pensamento de Trump, é parar de lutar, deixando Putin ricamente recompensado por invadir a Ucrânia se ele for capaz de manter oficialmente tanto território. Se o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não se mexe, os EUA ameaçaram retirar o apoio à Ucrânia.

O principal emissário de Trump, Steve Witkoff, se encontrou pessoalmente com Putin na sexta -feira em Moscou.

Os ucranianos estão conversando com americanos e europeus em Londres, buscando sua versão de um plano, no qual um cessar -fogo viria antes de qualquer discussão sobre o território de cedimento.

Trump e Zelensky estarão no funeral do papa em Roma no fim de semana.

Se houver um avanço para a paz, todo o processo de duas pistas explode, ou a inércia se instala e a guerra continua pode se tornar clara nos próximos dias.

Enquanto isso, as hostilidades continuam. Um general russo foi morto em um carro bomba perto de Moscou na sexta -feira. Greves russas ainda estão mirando as cidades da Ucrânia, apesar da advertência de Trump de Putin nas mídias sociais, “Vladimir Stop”.

Trump pensa assim.

“A Crimeia ficará com a Rússia”, disse ele ao tempo em 22 de abril. “E Zelensky entende isso, e todo mundo entende que está com eles há muito tempo”, disse Trump.

A Rússia invadiu a Crimeia pela primeira vez em 2014, mas, apesar da indignação e das sanções morais, não enfrentou outras consequências, como fez mais tarde, quando tentou invadir o resto da Ucrânia em 2022. A proposta de Trump de cessar o fogo parece começar com a idéia de que a Crimeia será controlada pela Rússia.

Zelensky rejeitou publicamente a idéia de ceder a Crimeia.

Mas outros ucranianos importantes parecem estar abertos à idéia. O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, um ex -campeão boxeador, disse à BBC que não está envolvido em negociações, mas que desistir da Crimeia pode ser necessário.

“Não é justo. Mas para a paz, a paz temporária, talvez possa ser uma solução, temporária”, disse Klitschko.

O colunista do Washington Post, David Ignatius, argumenta que, se os dois lados puderem superar a questão da Crimeia, outros detalhes poderiam ser elaborados, incluindo se as tropas européias apoiarão a segurança da Ucrânia e se os EUA terão uma presença, talvez protegendo e administrando uma usina nuclear.

Nick Paton Walsh, da CNN, não tem tanta certeza, em grande parte, porque não está claro o que Trump quer de Putin e se Putin desistirá de algo. Ele escreve:

O problema principal é que Putin acha que o tempo está do seu lado e Trump disse repetidamente que o relógio está correndo. Essas duas posições contrastantes não produzirão um acordo duradouro. O Kremlin talvez tenha verificado sabiamente que pode, ao longo de meses, colaborar pequenas concessões da Casa Branca e construir lentamente uma imagem geopolítica que é mais a seu favor. Considere os primeiros 90 dias da presidência de Trump e até que ponto o mundo já mudou a favor de Moscou.

A Rússia violou o direito internacional invadindo a Crimeia, como escreve Ivana Kottosová da CNN. Até agora, Zelensky rejeitou a idéia de ceder a Crimeia, observando que, para isso, violaria a Constituição da Ucrânia.

Se os EUA reconhecessem a Crimeia como russa, isso quebraria a palavra da América várias vezes.

Do relatório de Kottosová:

Reconhecer a Crimeia como parte da Rússia colocaria o governo Trump em violação do 1994 Memorando de Budapesteem que os EUA se comprometeram a respeitar a soberania e as fronteiras da Ucrânia, em troca de Kiev desistir de suas armas nucleares.

Em 2018, durante o primeiro governo Trump, o então secretário de Estado Mike Pompeo emitiu um declaração Reafirmando a recusa dos EUA em reconhecer as reivindicações de soberania do Kremlin sobre a Crimeia.

“Isso significa que ele basicamente aumentou a ordem internacional”, disse o coronel Cedric Leighton, um analista militar da CNN, na CNN na sexta -feira. “Em essência, o que ele fez é criado uma situação em que voltamos ao século XIX, onde pode fazer a certa, e é isso que ele quer”, disse Leighton, comparando as ações de Putin à invasão da Alemanha nazista da Tchecoslováquia na década de 1930.

Os ucranianos sentem que a Crimeia faz parte de seu país desde a queda da União Soviética. Na década, mais desde que a Rússia apreendeu que Putin trabalhou para “rusificar” a Crimeia. Também existem considerações de recursos, uma vez que a Crimeia e outras partes contestadas da Ucrânia são ricas em petróleo, gás natural e outros recursos. Finalmente, a Crimeia senta -se no Mar Negro e oferece importantes vantagens estratégicas para a Rússia.

E se Zelensky não se mexe e os EUA, como ameaçou, se afastarem?



“O que ‘ir embora’ significa ainda é uma pergunta que ninguém tem uma visão muito clara”, de acordo com Andrea Kendall-Taylor, membro sênior do Centro de uma nova segurança americana e ex-vice-oficial nacional de inteligência dos EUA para a Rússia e Eurásia.

“Isso significa que os Estados Unidos não estarão mais envolvidos no processo diplomático ao tentar acabar com a guerra? Ou isso significa que os Estados Unidos realmente vão empacotar e ir para casa completamente, incluindo o término de qualquer ajuda militar restante?” Ela disse a Bianna Golodryga da CNN na CNN Max.

A Ucrânia depende do apoio dos EUA, principalmente para defesas aéreas e inteligência. Mas também construiu seus próprios recursos e se inclina para a Europa.

“Os ucranianos não pararão de lutar se os Estados Unidos empacotarem suas malas e se afastarem”, disse Kendall-Taylor.

São drones ucranianos que estão causando a maioria das baixas sobre soldados russos neste momento, disse ela. Os ucranianos também estão produzindo drones de longo alcance que podem atacar na Rússia, o que significa que a Ucrânia pode preferir jogar por tempo para “convencer Putin de que ele não pode ficar nesse conflito indefinidamente”.

“Não muito”, de acordo com Kendall-Taylor. “E é exatamente por isso que vimos tanta intransigência por sua parte em fazer qualquer progresso em direção à guerra.”

“É realmente do seu interesse continuar com o arrasto do pé, tentar demonstrar que eles (Rússia) estão jogando junto para que possam preservar o relacionamento dos EUA na Rússia”, disse ela.

“O resultado preferido (de Putin) seria preservar esse relacionamento e fazer com que os Estados Unidos abandonem a Ucrânia”, disse ela.

Michael Kimmage, ex -especialista do Departamento de Estado na Rússia e Ucrânia, que agora dirige o Instituto Kennan no Wilson Center, me disse que já parece improvável que o Congresso dos EUA aprove mais gastos para ajudar a Ucrânia e que a Europa, particularmente a Alemanha, está se movendo para entrar nesse vazio.

“Isso é profundo”, disse ele sobre o pivô da Alemanha para priorizar a segurança em seus gastos.

“De certa forma, Trump está radicalizando a política externa alemã, e é necessário ir o mais rápido possível na direção da independência (dos EUA), disse ele.

“Se a Alemanha gastará um trilhão de dólares em defesa nos próximos dois anos, muito disso vai para a Ucrânia, ou será uma parte de trás para apoiar a Ucrânia”.

Mas isso é um pivô que levará tempo.

“Não é como se a Alemanha pudesse preencher o curto prazo para os Estados Unidos, mas pode equilibrar a natureza errática e basicamente anti-ucrânica da presidência de Trump”, disse ele.