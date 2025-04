O que seria necessário para realmente despertar um boom do baby? Muito mais do que um bônus de bebê de US $ 5.000

Uma versão desta história apareceu no What Newsletter da CNN. Para obtê -lo em sua caixa de entrada, inscreva -se gratuitamente aqui.





O presidente Donald Trump manifestou algum interesse na idéia de dar aos novos pais um “bônus para bebês” de US $ 5.000, e um novo relatório do CDC mostra que a taxa de fertilidade dos EUA está pairando perto de um recorde de baixo como os jovens repensam a paternidade.

Mas há também uma desconexão entre a vaga idéia de gastar dinheiro dos contribuintes para despertar um boom do bebê e os cortes drásticos nos gastos do governo e nas deportações em massa que o governo Trump está buscando ativamente. Os imigrantes sem documentos, apesar de terem entrado no país sem autorização, arriscaram tudo para morar nos EUA e também representarem uma resposta às questões relacionadas de declínio das taxas de natalidade e a ter trabalhadores suficientes para financiar o Seguro Social no futuro.

O governo de Trump também está trabalhando duro para reverter a flexibilidade do trabalho de casa para os trabalhadores federais e enviando uma mensagem ao setor privado no processo. Essa idéia de bônus de bebê de US $ 5.000 não pagaria por mais de alguns meses de creche na maior parte do país.

Esses detalhes complicam qualquer governo Trump que as mulheres americanas tenham mais bebês.

Simone e Malcolm Collins, ativistas do pronatalismo, dizem que deram às idéias da Casa Branca sobre como incentivar os americanos a ter mais filhos.

Simone disse à Pamela Brown da CNN na quinta -feira que US $ 5.000 provavelmente não seriam suficientes para despertar uma mudança. Em vez disso, pronatalistas como os Collinses querem redefinir as prioridades dos americanos para glorificar a maternidade e incentivar os jovens que estão preocupados com a situação financeira a ficar empolgados com as famílias.

“As pessoas ainda estão morando com seus pais e não têm casas e não têm famílias porque priorizamos as coisas: primeiro é educado, primeiro vá para a faculdade, primeiro obtenha seu emprego, primeiro pegue sua casa, primeiro obtenha todas essas coisas e depois comece a namorar e se casar e ter filhos”, disse ela, argumentando que a sociedade está “fora de chique”.

Os pronatalistas estão tendo um momento, em parte por causa das reflexões preocupadas sobre uma humanidade de irmãos de tecnologia como Elon Musk, que tem pelo menos uma dúzia de filhos de um padeiro.

Catherine Shoichet, uma das repórteres que produziu um artigo da CNN sobre pronatalismo no início deste mês, inundou minha caixa de entrada com estudos de ambos os lados do movimento pronatalista, mas o ponto principal é que as evidências mostram esmagadoramente que os esforços do governo para incentivar mais bebês podem ser muito caros e raramente trabalham.

Mas isso não significa que os governos não devam tentar. Atualmente, os EUA gastam muito mais dinheiro em sua população de envelhecimento e aposentado por meio da Seguridade Social e do Medicare do que incentivando as pessoas a ter filhos.

Quanto se preocupar com a taxa de natalidade nos cair (e em todo o mundo) é uma questão de debate. Alguns dos mais preocupados com as mudanças climáticas e a depleção de recursos, por exemplo, podem pensar que as taxas de natalidade de queda têm mais benefícios do que os riscos.

Os críticos do pronatalismo também alertam que parece uma ladeira escorregadia em potencial restringir as escolhas reprodutivas das mulheres e forçar as pessoas a ter filhos que não escolheram. E muitas pessoas inteligentes pensam que as previsões pronatalistas do colapso iminente da civilização são exageradas.

“Parece uma boa idéia para mim”, disse Trump quando um repórter perguntou no Salão Oval sobre um relatório do New York Times que mencionou a proposta de US $ 5.000, entre outros. Isso incentivará os apoiadores da idéia, mas está muito aquém do endosso.

Em Capitol Hill, onde os legisladores teriam que votar e imaginar como pagar pela idéia, o presidente da Câmara, Mike Johnson, chamou a idéia de “criativa”, mas seus colegas estão gastando mais tempo analisando como reduzir os gastos sociais-no programa Medicaid que garante muitas mães jovens, assistência alimentar e mais-à medida que procuram maneiras de estender o primeiro a prazo de Trump.

A propósito, esses cortes de impostos dobraram, para US $ 2.000, os pais e cuidadores de crédito tributário populares podem reivindicar crianças.

Mas os republicanos geralmente se opunham a um crédito tributário muito mais generoso para crianças que foram incluídas em uma conta de alívio da Covid aprovada pelos democratas durante o governo Biden e foi disponibilizada como pagamento de subsídio, mesmo aos pais cujos ganhos são tão baixos que não registram retornos fiscais tradicionalmente.

Houve propostas bipartidárias para reviver esse crédito tributário “reembolsável”, que era essencialmente um cheque para os pais, e o vice -presidente JD Vance endossou a idéia de aumentar o crédito anual de imposto infantil para US $ 5.000, mas a Casa Branca não o fez, pelo menos até agora.

Esse experimento de curto prazo, pagando essencialmente os pais de até US $ 3.600 por criança, foi creditado com a redução da taxa de pobreza para nós, crianças. Depois de ceder em 2022, a taxa de pobreza infantil saltou, como escreveu Tami Luhby da CNN na época.

Houve outras idéias, como esforços para ajudar a pagar pelos cuidados infantis para crianças americanas, que também não passaram pelo Congresso. O senador Cory Booker, o democrata de Nova Jersey, sugeriu “títulos para bebês” – investimentos no nascimento – para ajudar todos os filhos americanos a comprar ou comprar uma casa.

A grande maioria dos países do mundo oferece algum tipo de licença familiar remunerada para novas mães. Vários estados dos EUA têm esses programas, mas o governo federal não exige que as empresas forneçam licença familiar remunerada e a mais recente em uma longa linha de esforços para criar uma durante o governo Biden falhou.

Outros países, como a Itália, Alemanha e Polônia, entre outros, pagam aos pais que tenham filhos.

Há um “benefício de educação” na Polônia. Hong Kong paga aos pais US $ 2.500 por criança. A Hungria, liderada pelo aliado de Trump, Viktor Orban, oferece um empréstimo sem juros de US $ 30.000 para jovens recém-casados ​​que são perdoados se a noiva tiver três filhos. A Alemanha oferece pagamentos mensais a todos os pais, o “jardim de infância”, bem como benefícios adicionais para novos pais e vantagens fiscais. Sua taxa de fertilidade, 1,4 nascimentos por mulher, é menor do que nós a 1,6 nascimentos por mulher e muito menor do que os 2,1 nascimentos por mulher necessária para manter a população estável.

Embora os pagamentos aos pais certamente ajudassem a assumir parte do ônus da paternidade, há muitas evidências mundiais de que não há muito a ser feito para realmente reverter as taxas de natalidade em declínio nos países desenvolvidos.

Durante décadas, os governos realmente fizeram coisas que contribuíram para o declínio das taxas de natalidade. Dar às mulheres mais acesso à educação, oportunidade no local de trabalho e acesso ao controle da natalidade deram -lhes mais poder sobre suas vidas.

O sociólogo da Universidade de Maryland, Philip Cohen, escreveu para a colina no outono passado que as taxas de nascimento em queda “nadaram com a maré da história” e qualquer pessoa que espera reverter facilmente as taxas de nascimento é improvável que seja satisfeito.

“Tudo sobre a sociedade moderna empurrou na direção de menos crianças, cultural e economicamente”, argumentou Cohen. “Rever que a maré não é apenas difícil – é impossível. Você não pode voltar. Podemos algum dia alcançar um regime global de taxas de nascimento sustentáveis, mas isso fará parte de uma nova ordem social ainda a ser inventada.”