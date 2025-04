O Real Madrid não desiste e toma uma vitória pressa contra o Alavés

A equipe de Merengue foi substituída pela expulsão de Mbappé e com um gol de Camavinga levou os três pontos de visita.

O Real Madrid resolveu sua visita a Alavés (0-1), mas acrescentou uma vitória fundamental para ficar quatro pontos do FC Barcelona na luta pela liderança da Laliga.

Foi a primeira vez que foi fechado, com muita disputa e sem opções claras, até que em uma ação no minuto 34 ‘Camavinga abriu o placar com um tiro do lado de fora da área.

Carlo Ancelotti deu ao início de Vinícius e Bellingham pensar no jogo dos campeões contra o Arsenal, mas quem começou foi Kylian Mbappé, que se tornou um protagonista negativo.

Em uma ação perto do meio -campo na agonia da primeira parte (38 ‘), ele fez uma contribuição artera sobre Antonio Blanco, pregando os pregos, de modo que a peça foi revisada no VAR e o francês foi expulso.

Vinícius e Guler se parabenizam antes de Alavés. AP

No complemento, os Alavés se lançaram na busca por um empate com um homem mais, mas ele sofreu de clareza.

A entrada de Vinícius imediatamente deu aos merengues, pois o brasileiro causou a expulsão de Manu Sánchez e as duas equipes ficaram com 10.

Finalmente, o Real Madrid manteve sua vantagem e levou a vitória que lhe permite seguir a caça ao Barça, que é um líder com quatro pontos de diferença sobre os brancos.