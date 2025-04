O Senado Begins ‘Vote-A-Rama’, pois o Partido Republicano dá o primeiro passo para avançar a agenda de Trump

CNN

Os líderes do Partido Republicano do Senado devem em breve dar um grande passo no sentido de promover a agenda de vários trilhões de dólares do presidente Donald Trump no Congresso-simultaneamente, desencadeando uma guerra intrapartidária sobre como pagar por isso.

Os republicanos em Washington estão se movendo com urgência para entregar à Casa Branca uma vitória política sobre impostos e segurança de fronteira em meio a uma crescente guerra comercial. Mas o caminho a seguir será difícil para o líder da maioria no Senado, John Thune e o presidente da Câmara, Mike Johnson, que têm majorias pequenas em suas câmaras e precisarão resolver brigas complexas de partidos que já estão dividindo os falcões fiscais do Partido Republicano e sua ala mais establishment.

O Partido Republicano do Senado na noite de sexta-feira iniciou uma sessão de votação de maratona conhecida como um “voto-a-rama” em um novo plano de orçamento que permitirá que os principais republicanos comecem a elaborar o primeiro grande pacote legislativo de Trump. Esse processo deve durar até o início da manhã de sábado, pois os democratas planejam forçar centenas de votos a martelar o Partido Republicano em uma variedade de pontos fracos políticos, incluindo tarifas e os cortes de gastos do Partido Republicano que poderiam impor grandes barras a programas como o Medicaid, que agora fornecem serviços de saúde a mais de 72 milhões de americanos.

Mas os planos de Thune-que incluem trilhões de dólares em incentivos fiscais permanentes e dinheiro novo para a segurança nacional, com apenas cortes nominais de gastos-, uma vez aprovados, terão que sobreviver à casa liderada pelo Partido Republicano muito mais conservador. Ambas as câmaras devem concordar com o mesmo plano orçamentário para desbloquear o próximo passo em direção à conta de Trump, usando poderes especiais à prova de filibuster conhecidos como reconciliação orçamentária.

Meia dúzia de legisladores do Partido Republicano da Câmara e assessores seniores disseram à CNN na sexta-feira que permanecem céticos de que o plano do Senado pode sobreviver à sua câmara, onde os conservadores da linha dura estão buscando pelo menos US $ 1,5 trilhão em cortes, em comparação com o objetivo do Senado de US $ 4 bilhões. Johnson disse que planeja trazer a proposta do Senado para o andar da Câmara na próxima semana.

“Eu me preocupo que isso machuquei o impulso e você terá pessoas aqui, especialmente os falcões fiscais, eles dirão, este é um exercício não querido. E acho que você verá as pessoas caírem”, disse o presidente do Comitê de Orçamento da Câmara, Jodey Arrington, que dirigiu o próprio plano de orçamento do Partido Republicano, disse nesta semana.

E Arrington se recusou a dizer se ele apoiaria o plano orçamentário do Senado: “Há muita coisa que depende do sucesso do projeto de reconciliação, mas começa com uma estrutura fiscal que é responsável”.

O tamanho dos cortes de gastos leva um peso particular para abrigar conservadores, uma vez que Trump também espera usar o pacote para elevar o limite de empréstimos do país. Se os líderes do Partido Republicano não agirem neste projeto, Trump será forçado a trabalhar com os democratas para fazê -lo e possivelmente precisará fazer concessões para ganhar seu apoio.

O plano do Senado oferece poucos detalhes sobre como será a conta de Trump. Como é uma etapa principalmente processual, não resolve nenhuma das grandes questões políticas, como a aparência dos cortes de impostos, qual financiamento dos programas seria cortado ou como o dinheiro para a fronteira seria gasto.

Mas essas perguntas precisarão ser resolvidas nesta primavera e verão. Os líderes do Partido Republicano estão correndo para passar o pacote completo de Trump até o recesso de agosto.

O drama sobre os cortes de gastos tem aparecido desde antes da eleição. Nos discursos da trilha da campanha, Trump ficou claro que queria enormes incentivos fiscais e aumentos substanciais para a segurança nacional.

Mas Trump também assumiu o cargo em janeiro com uma ala fiscal de falcão encorajada no Congresso, particularmente na Câmara, que ficou furiosa em anos de aumentos de gastos com pandemia sob o governo Biden.

Esses ultraconservadores, incluindo os da Casa Freedom Caucus, disseram que preferem ver o Congresso não passar nada do que algo que aumenta o déficit.

O deputado da Carolina do Sul, Ralph Norman, que faz parte do comitê de orçamento da Câmara, chamou recentemente os cortes de US $ 1,5 trilhão da casa de “não negociáveis”.

Quando perguntado se ele estaria disposto a tanque a agenda de Trump sobre o assunto, Norman não hesitou: “Eu, eu diria, você faz isso, então sou um voto e vamos levar as consequências”.