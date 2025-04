O senador Chris Van Hollen diz que Abrego Garcia descreveu estar ‘traumatizado’ em Cecot, foi transferido para diferentes centros de detenção

CNN

–



O senador Chris van Hollen detalhou na sexta -feira sua recente reunião com Kilmar Abrego Garcia, dizendo que o homem de Maryland deportou injustamente para El Salvador descreveu estar “traumatizado” por seu tempo na notória prisão de Cecot do país e desde então foi movido.

“Ele disse que não tinha medo dos outros prisioneiros em sua célula imediata, mas que estava traumatizado por estar em Cecot e com medo de muitos dos prisioneiros em outros blocos de células que o chamaram e o provocaram de várias maneiras”, disse Van Hollen, um democrata de Maryland, a repórteres no aeroporto de Dulles, perto de Washington, DC, depois de Landing, Landing Back.

O senador dos EUA disse que Abrego Garcia, um morador de Salvadorean e Maryland, disse que havia sido transferido da prisão de segurança máxima para outro centro de detenção há nove dias.

“Ele não está mais no CECOT”, disse Van Hollen. “Ele está em uma prisão diferente, muito fora de San Salvador.” O senador compartilhou que a nova instalação está em Santa Ana, onde “as condições são melhores”, mas não forneceu detalhes adicionais.

Van Hollen também alegou que o governo Trump se comprometeu a pagar a El Salvador US $ 15 milhões para deter prisioneiros, incluindo o Abrego Garcia. Ele alegou que US $ 4 milhões foram “pagos” até agora.

O senador viajou para a nação da América Central no início desta semana em um esforço para a libertação do homem e se reuniu com ele na quinta-feira-depois de inicialmente ter acesso negado à prisão de segurança máxima. O Abrego Garcia foi deportado erroneamente para El Salvador em março, e seu caso esteve no centro da luta pelo impulso de deportação da linha dura do governo Trump.

Van Hollen disse que o caso tem amplo significado para os direitos de devido processo de todos os americanos.

“Este caso não é apenas um homem, trata -se de proteger os direitos constitucionais de todos que residem nos Estados Unidos da América”, disse ele. “Se você negar os direitos constitucionais de um homem, ameaçará os direitos constitucionais e o devido processo para todos os outros na América”.

Embora Abrego Garcia não estivesse legalmente nos EUA antes de sua deportação, uma ordem judicial de 2019 disse que não poderia ser devolvido a El Salvador e o governo Trump admitiu em documentos judiciais que ele foi deportado lá devido a um erro clerical.

Um juiz federal decidiu que o governo Trump deveria “facilitar” o retorno de Abrego Garcia de Cecot, e a Suprema Corte endossou em grande parte essa ordem.

Os principais funcionários de Trump negaram que ele foi deportado erroneamente e argumentou nos últimos dias que, como Abrego Garcia é um cidadão salvadoreado, ele pertence a El Salvador. As autoridades americanas também alegaram que ele é membro da gangue MS-13, que o governo designou como uma organização terrorista estrangeira-uma reivindicação de sua disputa de advogados.

“Ele é um cidadão de El Salvador, ele está em El Salvador, está em casa”, disse o czar da fronteira com Trump Tom Homan à CNN Kaitlan Collins na quinta -feira em “The Source”. “Ele é um membro do MS-13, que agora é classificado como terrorista, por isso removemos o membro ilegal do MS-13 alienígena que tem uma remoção de ordem final emitida por um juiz de imigração para sua terra natal”.

Os advogados de Abrego Garcia sustentam que ele não tem vínculos com o MS-13.

O governo do presidente Donald Trump apreendeu a visita de Van Hollen, em particular para deslizar os democratas críticos do encarceramento de Abrego Garcia em El Salvador.

“O senador Chris Van Hollen, de Maryland, parecia um tolo ontem em El Salvador implorando por atenção da mídia falsa, ou de qualquer pessoa. GRALMANDER !!!” Trump postou em sua plataforma social de verdade na sexta -feira de manhã.

A Casa Branca também foi rápida em comparar uma imagem do encontro de Van Hollen com o Abrego Garcia com uma das reuniões de Trump com Patty Morin, cuja filha foi assassinada por um imigrante de El Salvadoria não documentado em 2023, no Salão Oval no início desta semana.

“Nós não somos os mesmos”, a conta da Casa Branca postada no X.

A Casa Branca disse nas mídias sociais na sexta -feira que o Abrego Garcia não é e “nunca” retornará aos Estados Unidos.

O presidente Salvadorean Nayib Bukele disse da mesma forma em um poste na noite de quinta -feira em X: “Agora que [Abrego Garcia has] Foi confirmado saudável, ele recebe a honra de permanecer sob custódia de El Salvador. ”

Van Hollen também abordou o post de Bukele na quinta -feira x que Abrego Garcia estava “bebendo margaritas com o senador Van Hollen no paraíso tropical de El Salvador!”

Os funcionários do governo de Salvadorenho, disseram o legislador, colocaram os óculos sobre a mesa e os dois homens não tomaram um gole.

“Quando me sentei com Kilmar pela primeira vez, tivemos copos de água na mesa e acho que talvez um café. E enquanto conversávamos, um dos povos do governo veio e depositou outros dois copos na mesa com gelo e não sei se era sal ou açúcar ao redor do topo. Mas parecia margaritas”, disse Van Hollen.

Ele continuou: “Se você olhar para o que eles colocaram na frente de Kilmar, ele realmente tinha um pouco menos de líquido do que o … à minha frente para tentar fazer parecer – suponho – como ele bebeu. Deixe -me ficar muito claro: nenhum de nós tocou as bebidas”.

Este incidente é “uma lição sobre o comprimento, o presidente Bukele fará para enganar as pessoas sobre o que está acontecendo”, acrescentou Van Hollen.

O senador, descrevendo ainda mais a reunião, disse Abrego Garcia, disse que sentiu falta de sua família e que seus entes queridos o mantêm.

“Ele disse que pensar em você, membros de sua família, é o que lhe deu forças para perseverar, para continuar no dia a dia, mesmo nessas circunstâncias terríveis”, disse Van Hollen, acrescentando que Abrego Garcia falou “várias vezes” sobre seu filho de cinco anos que tem autismo e que estava no carro quando foi puxado por agentes imigrantes.

Lembrando seu primeiro telefonema com a esposa de Abrego Garcia, Jennifer, após a reunião, Van Hollen disse que transmitiu a ela que seu marido lhe disse: “Em primeiro lugar, que ele sentiu a falta dela e de sua família”.

“E como ele disse isso, você podia ver uma lágrima cair”, acrescentou o senador.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.

Aditi Sangal da CNN, Tori B. Powell e Kit Maher contribuíram para este relatório.