O senador do Colorado, Michael Bennet

O senador democrata do Colorado Michael Bennet anunciou na sexta-feira que está concorrendo a governador em 2026, pois o candidato presidencial que procura suceder ao governador limitado por termo Jared Polis.

“Colorado, estou concorrendo ao governador. De expandir o crédito tributário infantil a garantir US $ 7 bilhões para a infraestrutura do Colorado, fizemos um progresso real juntos. Agora, é hora de continuar construindo um futuro no Colorado que funcione para todos nós”, escreveu Bennet nas mídias sociais com um vídeo acompanhante.

No vídeo, Bennet elogiou suas raízes no Colorado e seu recorde no Senado, apontando para trabalhar no crédito tributário infantil, custos com medicamentos prescritos e preservação pública de terras. E Bennet também ofereceu críticas fortes ao presidente Donald Trump, refletindo o tom crescente da oposição de seu partido.

“Donald Trump não acredita na construção de oportunidades. Ele acredita em levar uma bola de demolição para nossa economia e nossa democracia”, diz Bennet no vídeo. E ele referenciou sua insatisfação com batalhas no Congresso, dizendo que “nossas melhores soluções para esses desafios não virão da política quebrada praticada em Washington”.

Bennet representa o Colorado no Senado desde 2009, montando uma oferta de curta duração para a indicação presidencial democrata de 2020 como um dos candidatos mais moderados em um campo lotado. Ele venceu sua última eleição em 2022 por 14 pontos e entra na primária governamental democrática em uma posição forte no Estado Blue confiável que não elegeu um governador republicano em mais de duas décadas.

A mudança de Bennet faz dele o quarto democrata do Senado a anunciar planos de partir do Congresso após o próximo ano, após anúncios do senador de Michigan Gary Peters, a senadora de Minnesota, Tina Smith, e o senador de New Hampshire Jeanne Shaheen, que todos disseram que este ano não procurarão o Relelection 2026. em Washington.

O legislador veterano foi endossado por vários outros democratas proeminentes do Colorado, incluindo seu colega senador John Hickenlooper e os representantes dos EUA Joe Neguse e Jason Crow. Ele enfrentará alguma competição nas primárias, no entanto, quando o procurador -geral democrata Phil Weiser lançou uma oferta governamental no início deste ano.

E do lado republicano, alguns parlamentares estaduais anunciaram campanhas, embora o banco do Colorado GOP seja mais fino do que os democratas no estado, que tem uma classificação “sólida democrata” por sua corrida de governador das eleições internas.