O show de pré -visualização do UFC Kansas City: Quão perto Ian Machado Garry e Carlos Prates para uma luta pelo título?

O UFC está de volta ao Missouri, e está trazendo o banger de um evento principal.

No sábado, o UFC Kansas City desce do T-Mobile Center em Kansas City, encabeçado por um pedaço de peso meio-médio entre Ian Machado Garry e Carlos Prates. Garry está saindo de sua próxima atualização de Shavkat Rakhmonov em dezembro, enquanto Prates é um dos rostos da revolução dos nerds de luta que conquistou o UFC por tempestade. Então, quem vence este evento principal e o que está em jogo no sábado?

Antes da ação deste fim de semana, Alexander K. Lee e Jed Meshew, do MMA Fighting, visualizam o evento principal entre Garry e Prates, discutem o que está em jogo para o vencedor, a cera poética na carreira de Anthony Smith, enquanto ele falava mais na luta do MARIUS, destacando alguns estrondos e até o mais forte do mundo. Além disso, Lee e Meshew respondem às perguntas dos fãs e reagem a algumas notícias de última hora!

