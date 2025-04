O suspeito de ataque criminoso de Shapiro enfrentou acusações de violência doméstica, turbulência financeira e legal

CNN

–



O homem acusado de incendiar a residência do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, no domingo, era um mecânico de automóveis que enfrentou turbulências pessoais e financeiras nos últimos anos – incluindo alegações de que ele agrediu sua esposa e filhos pequenos em meio a uma tentativa de suicídio.

Cody Balmer, 38 anos, deveria comparecer ao tribunal no final desta semana, sob acusações decorrentes desse caso – o incidente mais grave em um padrão crescente de problemas judiciais, incluindo um processo de luta de custódia e encerramento, de acordo com os registros revisados ​​pela CNN.

Agora, Balmer enfrenta acusações de tentativa de homicídio, incêndio criminoso agravado, terrorismo e outros crimes depois que a polícia diz que ele subiu uma cerca, invadiu a mansão do governador e incendiou um incêndio com um coquetel molotov caseiro nas primeiras horas da manhã de domingo.

As autoridades ainda estão trabalhando para descobrir o motivo por trás do ataque descarado. Balmer compartilhou as postagens do Facebook críticas ao ex -presidente Joe Biden, mas não parece ter mencionado Shapiro, também um democrata. Em uma entrevista à polícia, ele admitiu “abrigar ódio” a Shapiro e disse que teria derrotado o governador com um martelo, disse a declaração de prisão.

Shapiro e sua família, que estavam dormindo na época, foram forçados a evacuar o lar, mas não houve feridos. Balmer depois se entregou à polícia.

Os investigadores acreditam que os problemas de saúde mental podem ser um fator no caso, disse uma fonte familiarizada com a investigação à CNN. As autoridades ficaram impressionadas com o quão casual e relaxado Balmer foi durante o incidente e em suas interações com a polícia, disse a fonte.

A mãe de Balmer, Christie Balmer, disse à CBS News que seu filho “estava doente mental, saiu de seus remédios, e foi isso que aconteceu”. A mãe do suspeito disse que estendeu a mão para vários departamentos de polícia na semana passada, em um esforço para levar Cody Balmer “pegou”, mas “ela não conseguiu que ninguém ajudasse”.

Depois que Balmer fugiu da mansão do governador, uma mulher identificada como o ex-amante de Balmer chamou a polícia para dizer que Balmer confessou que ele começou o incêndio, de acordo com uma declaração apresentada por policiais no caso.

Durante uma entrevista com a polícia depois que ele se entregou, Balmer disse que removeu a gasolina de um cortador de grama e a derramou em garrafas de cerveja para fazer coquetéis molotov, que ele jogou na casa do governador, informou o depoimento.

Balmer, que morava em Harrisburg, trabalhou como mecânico. O reparo automático de Kindermans, seu ex -empregador, escreveu no Facebook que ele não havia trabalhado na empresa há mais de dois anos. Em seu perfil no Facebook, Balmer se descreveu como um “mestre mestre certificado que oferece um serviço móvel conveniente e assistência na estrada por dia.

Em janeiro de 2023, os policiais foram enviados para uma casa em Harrisburg para responder a um relatório de violência doméstica. Balmer disse aos policiais que havia tomado “uma garrafa cheia de comprimidos” em uma tentativa de suicídio e depois brigou com sua esposa e filho de 13 anos, que havia pisado entre eles, de acordo com uma declaração do Departamento de Polícia de Penbrook.

Sua esposa disse à polícia que ele bateu no garoto e deu um soco na cara dela e mordeu a mão dela. Ela também disse que Balmer cotovelou seu outro filho de 10 anos várias vezes no peito e “pisou na perna que já havia sido quebrado recentemente”, afirma o depoimento.

Balmer foi acusado de três acusações de agressão simples, mas documentos judiciais disponíveis não indicam se ele entrou em um apelo. O caso permanece aberto e Balmer teve uma data do tribunal marcada para quarta -feira referente ao incidente, disse um administrador do tribunal do condado de Dauphin à CNN.

A esposa de Balmer não respondeu a um pedido de comentário da CNN. Um advogado listado para Balmer não pôde ser encontrado imediatamente para comentar.

Em junho de 2023, Balmer processou sua esposa por custódia de outros dois filhos – não os filhos que ele acusou de agredir – e um juiz ordenou que compartilhassem a custódia das crianças.

Balmer também foi processado por uma empresa de hipotecas em dezembro de 2022, buscando encerrar uma casa que possuía em Harrisburg. A empresa ganhou um julgamento padrão contra ele e, em junho de 2024, ele devia à empresa hipotecária cerca de US $ 117.000, de acordo com documentos judiciais. A venda de um xerife foi definida, mas um advogado de Balmer apresentou uma moção para adiar a venda em julho de 2024, escrevendo que Balmer havia encontrado um comprador.

“O réu ficou para trás em sua hipoteca devido a vários fatores de dificuldade, incluindo ferimentos de um acidente de automóvel, levando à sua incapacidade de trabalhar e manter uma renda e uma separação de sua esposa”, escreveu o advogado Adam Dejohn.

Balmer vendeu a propriedade em setembro de 2024, de acordo com os registros de propriedades do condado, e o caso foi demitido em janeiro de 2025.

Ele também foi acusado em vários casos em 2024 e em fevereiro deste ano por dirigir um veículo enquanto seu “privilégio operacional” foi suspenso ou revogado e operando um veículo sem uma inspeção válida. Ele se declarou culpado em dois dos casos e foi multado, enquanto o caso mais recente parece estar aberto.

Segundo registros estaduais, Balmer é um eleitor registrado na Pensilvânia, mas não é afiliado a um partido político.

Em sua conta no Facebook, Balmer fez várias postagens desde 2021 que criticam Biden.

Um post de janeiro de 2021 diz em parte: “Os apoiadores de Biden não deveriam existir. Onde você foi sua primeira corrida? Bem ciente do lixo que ele é”. Outro post do mesmo mês é lê em parte: “RIP Joe Biden… .. gritos que é em maio, #NotMyPRESIDETHER ITHER”

Em setembro de 2021, Balmer postou um meme criticando o manuseio da retirada dos EUA por Biden do Afeganistão. O meme mostra Biden em um carro com texto que diz: “Entre, perdedor. Estamos deixando o Afeganistão”. A próxima imagem mostra Biden aparecendo para sair com o texto que diz “*afasta sem você*”

Em junho de 2022, Balmer compartilhou no Facebook o que parece ser uma foto de uma ilustração de bordado de um coquetel molotov em chamas – as mesmas autoridades de armas dizem que ele costumava iniciar os incêndios na residência de Shapiro.

“Seja a luz que você deseja ver no mundo”, declarou a imagem original.

Dakin Andone da CNN, Josh Campbell, Amanda Jackson e Sara Smart contribuíram para este relatório.

Nota do editor: Se você ou alguém que você conhece está lutando com a saúde mental, a ajuda está disponível. Disque ou texto 988 ou visite 988lifeline.org para apoio gratuito e confidencial.