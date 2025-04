O táxi sem motorista Waymo fica preso em Chick-Fill-A Drive-thru, é câmera

Os carros sem motorista da Waymo podem ainda não ser sencientes … mas pelo menos um tentou dar uma mordida na segunda-feira à noite e acabou causando um enorme engarrafamento no Chick-Fill-A.

As corujas noturnas famintas tentaram chegar a uma loja para a popular cadeia de frango em Santa Monica na noite de segunda-feira … apenas para se alinhar atrás de um táxi Waymo, que parou em uma entrada drive-thru.

Um táxi sem motorista da Waymo causou um backup em um chick-chick-A de Santa Monica depois de ficar preso no drive-thru. https://t.co/8iuuneonky7 pic.twitter.com/qe3ld8nhno

As fotos mostram que o carro está acionado, mas ninguém está em casa – bastante literal, neste caso. Testemunhas oculares disseram KTLA-TV Os trabalhadores se aglomeravam ao redor do veículo por volta das 21h30, enquanto o backup, antes de sair para parar novamente … provavelmente percebendo que não tinha dinheiro para uma refeição.

Não está claro se alguém estava lá dentro tentando pegar um sanduk de frango ou se o carro estava perdido. Eterno Way, o desvio do carro sustentou a fila por tanto tempo que o restaurante somente drive-thru acabou se fechando antes que vários clientes em potencial famintos pudessem pedir.

A equipe Waymo confirmou a Ktla o veículo ficou preso … e eles tiveram que ir recuperar o carro do local.

Em um incidente no verão passado, um policial Parou um waymo Isso levou a Inoming Transaffic … e ficou surpresa quando percebeu que ninguém estava no banco do motorista.