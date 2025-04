O treinador espera que Dricus du Plessis quebre o Khamzat Chimaev ‘em pedaços no chão’

Dricus du Plessis tem sido imparável no UFC e seu treinador não espera que Khamzat Chimaev termine essa sequência.

Em uma entrevista com Rádio de envioo técnico de Du Plessis, Morne Visser, discutiu os rumores de lesões de que o campeão dos médios do UFC teve que dissipar recentemente e, mais importante, Chimaev, que era parcialmente responsável por esses rumores que circulavam. A conversa on -line questionou por que Du Plessis não havia sido anunciado para defender seu título contra o invicto Chimaev no UFC 317 em 28 de junho, mas du Plessis e sua equipe mantiveram sua história de que a reserva nunca foi oficial.

Se os dois eventualmente se enfrentarem conforme o esperado, Visser vê du Plessis defendendo seu título mais uma vez de maneira impressionante ao derrotar Chimaev em seu próprio jogo.

“Khamzat é um lutador”, disse Visser. “We want to fight him on the floor. That’s the only way to prove that you’re a real champion. Beat the guys—It’s MMA, it’s not boxing, it’s not wrestling, it’s not grappling, so you’ve got to fight. If you think you’re better than the other guy as an MMA fighter, you’ve got to fight him obviously where you’re good at, but we’re good everywhere. Dricus can wrestle, grapple, his ground-and-pound is good, submission is good, O fenomal de seu stand -up, mostrou -se na última luta.

“O que ele fez?” Visser adicionado. “Olhe – ele lutou [Gilbert] Burns, Gilbert coloca o esforço, ele é realmente um peso leve. Kamaru [Usman] Realmente deu a ele uma corrida adequada para o seu dinheiro, sem preparação para o lado da luta livre, então é aí que queremos lutar contra ele. Eu acredito que ele está treinando com caras maiores agora para obter força. Não vai ajudá -lo. Ele precisa lutar. Não é lutar ou lutar, é uma luta. É isso que queremos fazer. Queremos lutar com ele no chão e quebrá -lo em pedaços no chão. Ele é apenas um daqueles caras irritantes. Eu nunca tive um problema com [Israel Adesanya] ou qualquer um dos lutadores. Esse cara é apenas irritante … eu tenho meus olhos nele por um longo tempo e Dricus vai acabar com ele no chão e [Chimaev] Não acredita, ele não pensa. É aí que queremos lutar contra ele, no chão. ”

Visser está particularmente agitado com a sugestão de que Du Plessis sairia de qualquer luta sem um bom motivo, apontando para o recente histórico de seu atleta. Du Plessis ganhou o título dos médios do UFC em janeiro de 2024, defendeu -o em agosto seguinte e depois o defendeu novamente em fevereiro passado.

Por outro lado, Chimaev se tornou notório por sua disponibilidade limitada, não tendo lutado mais de uma vez por ano desde 2022. Ele continua impressionando quando entra na gaiola, marcando mais recentemente uma vitória brutal sobre o ex -campeão do UFC, Robert Whittaker.

“É realmente ridículo quantas vezes [Chimaev] Parado para fora ”, disse Visser.“ Se você olhar apenas para suas últimas seis lutas ou suas últimas seis lutas, ele saiu de três delas. Então ele lutou [Kevin] Holanda, onde ele estava acima do peso. Ele lutou contra Kamaru com dez dias de aviso prévio e acho que Kamaru deu a ele uma corrida adequada pelo seu dinheiro, dez dias de aviso prévio. Não sei por que Kamaru nunca pediu uma revanche lá.

“E então o seu One sobre Robert também foi meio ridículo porque Robert entrou naquela luta com dentes quebrados, o que Dricus fez, Dricus quebrou [Whittaker’s] Jaw e seus dentes. Então, o que ele fez? Eu nem acho que ele merece um título. Então ele não deve dizer nada. Ele deveria apenas caminhar, se esconder, para que ele possa acabar com isso e acabar. ”

Se Visser está sendo honesto, outro motivo pelo qual ele reluta em ungir Chimaev como o próximo desafiante de Du Plessis é a história de Chimaev de falta de brigas. Chimaev teve um histórico de problemas de saúde, incluindo uma luta de Covid-19 em 2020 que pode ter tido efeitos a longo prazo em sua saúde, mas Visser acha que há outros problemas em jogo.

“Essa é a coisa dele, a coisa dele está saindo”, disse Visser. “Ele gosta de ser uma estrela de cinema. Veja sua carreira. Acho que ele lutou três vezes nos últimos três anos. Dricus lutou três vezes nos últimos pouco mais de um ano. Acho que mais de 13, 14 meses lutamos três lutas e as três lutas pelo título. [Chimaev] lutou três vezes nos últimos três anos, então ele é tudo sobre o show. Eu não acho que ele realmente queira fazer isso. Ele é uma estrela de cinema. ”