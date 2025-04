O treinador fornece atualização sobre o futuro de luta de Israel Adesanya

O ex -campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya, o futuro de luta pareceu no ar desde que sofreu uma derrota por nocaute para Nassourdine Imavov no UFC Arábia Saudita. No entanto, o treinador principal de Adesanya forneceu uma atualização positiva.

“The Last Stylebender” perdeu três consecutivos e quatro dos cinco, e não tomou uma decisão pública sobre continuar competindo no octógono ou chamando -o de carreira. Adesanya esteve presente no UFC 314 para assistir ao companheiro de equipe Alexander Volkanovski recuperar o título de peso penas no evento principal, e o treinador do City Kickboxing, Eugene Bareman, discutiu o bate -papo curto que ele teve com Adesanya em Miami.

“A uma breve conversa que ele teve comigo [Volkanovski’s locker room]ele disse: ‘Olha, cara, acho que vou lutar de novo’ “, disse Bareman à Rádio Submission.” Então, essas são as conversas que estamos tendo, como ‘Sim, eu quero lutar novamente. Eu quero lutar novamente. Acho que estou pronto para lutar novamente. …

“É como se estivéssemos conversando sobre se ele deveria lutar novamente, ou se ele sente que deveria, ou tem a sensação de que deseja, se tem a fome por dentro e, essas são as conversas que estamos tendo. Então, para estar falando: ‘Estou lutando contra isso ou daquilo?’ Não, você precisa trazer de volta um nível. ”

Depois de seis defesas impressionantes de título, Adesanya perdeu o título dos médios via TKO para Alex Pereira no UFC 281 em novembro de 2022, antes de conquistá -lo com o nocaute de MMA Fighting em 2023 do ano cinco meses depois no UFC 287.

Desde então, Adesanya sofreu uma perda de decisão desigual para Sean Strickland, e um par de perdas de parada para Dricus du Plessis e Imavov – apesar de parecer muito bom nos estágios iniciais de ambas as lutas.

É claro que Adesanya ainda pode obter vitórias dentro do octógono, mas Bareman vê seu aluno como alguém que é mais do que isso: como um lutador que quer subir a montanha para ser o melhor do mundo. A questão é: Adesanya quer fazer essa subida mais uma vez?

“Estou sendo paciente. Quero dizer, eu sou legal com o que Izzy faz”, explicou Bareman. “Izzy fez tudo o que precisa fazer no esporte, foi ao mais alto nível. Mas a realidade é que ele perdeu três dos seus últimos quatro amigos. Saiba pela experiência em primeira mão como esse homem funciona.

“Age is not going to matter to a guy when you work like that, mate. … I’m not privy to everybody’s camp and everybody’s work ethic, but that’s the hardest worker in the sport. Age is not going to matter, mate. I couldn’t believe how many people that I was hearing were writing Volk off. So we have a very close friend friend of ours, and we look at his work ethic and that’s the example. That’s the bar. That’s where we got to go, and as he knows, that’s where Ele tem que ir.