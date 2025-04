O Tribunal de Apelações apóia o juiz no caso de Abrego Garcia, dizendo que Trump Doj ‘reduziria o estado de direito à ilegalidade’

CNN

Um tribunal federal de apelações rejeitou o pedido do governo Trump de que ele interrompe os próximos passos, a juíza Paula Xinis, está buscando assumir o caso relativo de um migrante que foi deportado incorretamente a El Salvador, com um aviso estridente sobre o estado de direito e a possibilidade de a disputa apresentar uma “crise incipiente”.

O 4º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA disse em sua decisão de sete páginas na quinta-feira que as afirmações do governo Trump no caso “devem ser chocantes não apenas aos juízes, mas ao senso intuitivo de liberdade de que os americanos removidos dos tribunais ainda consideram queridos”.

A decisão unânime foi escrita pelo juiz Harvie Wilkinson, nomeado do ex -presidente Ronald Reagan. Nele, ele foi extremamente crítico com o esforço do governo para desfazer algumas das ordens recentes de Xinis no caso, soando alarmes sobre como suas manobras no assunto resultaram nos dois ramos “triturar irrevogavelmente um contra o outro em um conflito que promete diminuir os dois”.

“O judiciário perderá muito das constantes sugestões de sua ilegitimidade, para as quais, por dente do costume e desapego, só podemos responder com moderação”, escreveu Wilkinson. “O executivo perderá muito de uma percepção pública de sua ilegalidade e de todos os seus contagios.

O Tribunal de Apelações usou a ordem para avaliar a atmosfera mais ampla em torno do conflito do presidente Donald Trump com o judiciário.

“As diferenças básicas entre as filiais exigem um sério esforço em respeito mútuo. O respeito que os tribunais devem conceder o executivo que deve ser retribuído pelo respeito do executivo pelos tribunais”, disse o 4º Circuito. “Muitas vezes, hoje não foi o caso, pois exige impeachment de juízes para decisões que o executivo desfavoram e exortações para desconsiderar as ordens judiciais ilustram tristemente”.

A rejeição do Tribunal à oferta do Departamento de Justiça de intervenção de emergência prepara o terreno para a disputa retornar à Suprema Corte, uma semana depois que os juízes deixaram a maior parte da ordem dos Xinis de que o governo facilite o retorno dos migrantes.

A ordem, no entanto, terminou com uma nota de otimismo.

“É, como observamos, muito possível ver neste caso uma crise incipiente, mas também pode apresentar uma oportunidade”, disse o 4º Circuito. “Ainda nos apegamos à esperança de que não seja ingênuo acreditar em nossos bons irmãos no ramo executivo percebem o estado de direito como vital para o ethos americano”.

Polvilhado através da decisão foi o apoio do Tribunal do Circuito de como Xinis estava lidando com o processo. O migrante, Kilmar Abrego Garcia, processou sua remoção a El Salvador, apesar de uma ordem de um juiz de imigração de que ele não é deportado para esse país específico – um erro que o governo concedeu.

As autoridades de Trump, no entanto, resistiram a todas as medidas ordenadas pelo juiz para devolver o Abrego Garcia aos Estados Unidos – ou até mesmo informá -la sobre quaisquer ações tomadas pelos funcionários que sigam suas ordens – para que seus direitos de devido processo possam ser homenageados em qualquer processo de remoção futuro.

O 4º Circuito reconheceu na quinta -feira seu total respeito de “a afirmação robusta do executivo de seus poderes do Artigo II”, mas disse que “não microgerenciaria os esforços de um bom juiz distrital que tenta implementar a recente decisão da Suprema Corte”.

A decisão, chegando apenas algumas horas depois que o governo pressionou por sua intervenção no assunto, rejeitou todos os argumentos que os advogados do Departamento de Justiça têm empurrado nos últimos dias, incluindo que Xinis esclareceu indevidamente sua ordem-como a Suprema Corte a instruiu a fazer-que os funcionários não trabalhavam para “facilitar” o retorno da abreção de uma de uma delas.

Referenciando os próprios comentários de Trump sugerindo como tal, o 4º Circuito observou que os argumentos do governo neste caso, levados para seus fins, poderiam levar à deportação de cidadãos sem nenhuma opção de remédio.

“Se hoje o executivo reivindicar o direito de deportar sem o devido processo e desrespeito às ordens judiciais, que garantia haverá amanhã de que não deportará cidadãos americanos e, em seguida, negará a responsabilidade de trazê -los para casa? E que garantia haverá de que o executivo não treinará seus amplos poderes discricionários a seus inimigos políticos?”

Criticamente, o painel abordou o argumento do departamento de que “facilitar” significa simplesmente “remover obstáculos domésticos” que impediriam sua capacidade de retornar aos EUA.

“O argumento do governo de que tudo o que deve fazer é ‘remover quaisquer barreiras domésticas para [Abrego Garcia’s] O retorno ‘não está bem levado à luz do comando da Suprema Corte de que o governo facilite a libertação de Abrego Garcia da custódia em El Salvador ”, afirmou o tribunal.

O argumento do governo, disse o Tribunal, “reduziria o estado de direito à ilegalidade e mancharia os próprios valores para os quais os americanos de diversas visões e persuasões sempre se sustentaram”.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.