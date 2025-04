O UFC anuncia a parceria ‘Tecnologia de Fan’ com a Meta, New Rankings System que deve estrear em 2025

Dana White está entrando com a meta.

O TKO Group Holding anunciou quarta-feira que o UFC assinou uma parceria de vários anos com a Meta, com a empresa de Mark Zuckerberg se tornando o “parceiro oficial de tecnologia de fãs” do UFC.

Confira uma seção da versão abaixo:

Como o primeiro parceiro oficial de tecnologia de fãs da UFC, a Meta colaborará com o UFC para usar as plataformas, serviços e produtos de tecnologia da Meta, incluindo meta ai, meta -óculos, meta missão, facebook, Instagram, Whatsapp e threads, para imergir os fãs mais profundamente no conteúdo do UFC do que nunca. Além disso, a Meta se tornará o parceiro oficial de óculos da AI do UFC e trabalhará com o UFC para usar criativamente seus óculos inovadores de AI de maneiras convincentes em eventos do UFC.

White e Zuckerberg formaram um relacionamento próximo ao longo dos anos, com Zuckerberg participando regularmente de eventos do UFC e White sendo contratado para se juntar ao Conselho de Administração da Meta em janeiro passado.

A natureza exata do envolvimento de White não está clara, mas a conexão comercial já parece pagar dividendos com o anúncio de quarta -feira. White foi às mídias sociais para compartilhar as notícias e confirmar seus planos mencionados anteriormente para ter meta -assistência na criação de um novo sistema de classificação de caça, com planos de revelá -lo antes do final de 2025.

“Já começamos a trabalhar com a Meta para criar um novo sistema de ranking de caça que estreará ainda este ano, graças a Deus”, disse White. “Também usaremos os óculos movidos a IA da Meta para capturar o conteúdo do UFC e vamos fazer as coisas com a Meta que explodirão os fãs do UFC. Os próximos anos serão um mudança de jogo absoluto para os fãs desse esporte”.

Zuckerberg é citado no lançamento, dizendo: “Eu amo esse esporte e estou ansioso para trabalhar com o UFC para permitir que os fãs experimentem de novas maneiras”.