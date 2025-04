O UFC pega formas com trio de combatentes após perdas recentes

O UFC cortou os laços com três lutadores após recentes derrotas dentro do octógono, com Seung Woo Choi, Diana Belbita e Istela Nunes que não estão mais na lista ativa, aprendeu a luta de MMA.

Belbita e Nunes foram deixados depois de perder para Dione Barbosa e Loma Lookboonmee, respectivamente, no UFC Vegas 105 em 5 de abril.

Belbita, que entrou no UFC em 2019 com um recorde de 13-4, sai de 15 a 10 depois de perder seis das oito lutas do UFC, incluindo as três últimas. As vitórias no octógono de Belbita ocorreram em decisões contra Maria Oliveira e Hannah Goldy.

Nunes, um ex -candidato ao título do One Championship, foi removido da lista depois de perder todos os cinco jogos de peso palha do UFC desde outubro de 2021.

Choi ingressou na promoção em 2019 e lutou 11 vezes, enfrentando nomes populares como o MOVSAR EVLOEV e ALEX CACERES, mas teve a mão levantada apenas quatro vezes desde então. O peso de penas sul-coreano foi de 1 a 5 desde 2021, perdendo mais recentemente pelo nocaute da primeira rodada para Kevin Vallejos em março.