O vencedor do contrato do DWCS foi retirado do UFC Kansas City após prisão por má conduta sexual contra acusações menores

O UFC Kansas City viu uma mudança chocante.

Segundo registros obtidos pela MMA Fighting, Ahmad Hassanzada foi preso no sábado em Sacramento, Califórnia, por suposta má conduta sexual contra um menor. Hassanzada está sendo acusado de um par de crimes, incluindo um ato lascivo ou lascivo com uma criança com menos de 14 anos.

AG. A luta foi a primeira a relatar as notícias.

Hassanzada está detido na prisão de Sacramento no condado de Sacramento sob fiança de US $ 400.000 e está programado para comparecer ao tribunal na manhã de terça -feira, por registros.

A Hassanzada, de 28 anos, estava programada para enfrentar Evan Elder no evento de luta de sábado antes da prisão. O Elder agora conhece o recém -chegado do UFC Gauge Young, anunciou a promoção no sábado.

Hassanzada obteve um contrato do UFC depois de conquistar uma vitória na terceira rodada contra Dylan Mantello na série de concorrentes de Dana White em setembro passado. O peso leve nascido no Afeganistão competiu no DWCS dois anos antes, onde foi parado por Nazim Sadykhov em agosto de 2022, mas se recuperou por 3-1 em suas próximas quatro lutas.