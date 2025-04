O vencedor do UFC 314, Jean Silva

Jean Silva está um passo mais perto de seu sonho depois de derrotar Bryce Mitchell no UFC 314 e receber US $ 50.000 a mais em bônus de desempenho no sábado à noite em Miami, mas esse sonho não é o cinto do UFC.

“Lord” disse ao MMA lutar no evento que seu sonho era se casar com sua parceira Carolina de Castro em uma igreja, e isso exigia muito dinheiro. Após sua vitória na segunda rodada em 12 de abril, Silva explicou por que sua festa de casamento seria “muito cara”, mas agora ele está “muito próximo” de tornar seu sonho realidade.

“Já devemos nos casar, mas queremos que Belo se apresente em nosso casamento”, disse Silva na conferência de imprensa pós-luta, citando o popular cantor brasileiro Belo. “Farei um pedido aqui. Para o amor de Deus, Belo, derrubar sua taxa, irmão. É muito caro. Ou terei que lutar mais quatro vezes e assinar um novo contrato novamente.”

Um relatório de abril de 2024 declarou que Belo cobrou US $ 120.000 por concerto.

“Vocês pensam que se eu convidar Dana para ser meu melhor homem que ele paga pela taxa de Belo?” Silva perguntou.

Quando o CEO da UFC, Dana White, apareceu em sua conferência de mídia pós-evento, Jose Youngs, do MMA Fighting, passou a pergunta para White.

“Vou precisar de mais informações sobre isso”, respondeu White com um sorriso no rosto, “mas provavelmente estou dentro”.

Silva vs. Mitchell foi uma das lutas mais esperadas do cartão, e Silva apresentou uma performance de fazer estrelas para melhorar para 5-0 no UFC com cinco bônus vencidos.

“Tenho certeza de que sou o herói das pessoas agora”, disse Silva. “Eles precisavam de um, e Jean ‘Lord’ Silva chegou.”

O peso de pena de luta é conhecido por seu poder nocauteado e capacidade impressionante, mas sufocou Mitchell no chão com um estrangulamento ninja liso.

“O treinamento foi muito mais complicado que a luta”, disse Silva. “Este é um trabalho muito importante realizado por Pablo [Sucupira] e flavio [Alvaro] conosco, e estamos mostrando. Tivemos [Mauricio] Ruffy recentemente, eu há algum tempo, e agora eu novamente, e agora teremos Carlos Prates. Pessoal, acostumem -se a ver isso, por favor. ”