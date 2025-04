O veterano do UFC Jared Gooden anuncia a aposentadoria

Jared Gooden anunciou sua aposentadoria.

O veterano de 34 lutas compartilhou as notícias nas mídias sociais na segunda-feira, acabando com uma carreira de combate a 10 anos que incluiu duas passagens pelo UFC. Gooden, 31 anos, decidiu pendurar as luvas após uma perda para Mahamed Aly em um evento de Shogun Fights em Hanover, Maryland, no último sábado.

Assista ao anúncio de Gooden abaixo.

“Quero aproveitar esse tempo para que todos saibam que minha hora chegou”, disse Gooden. “Estou me afastando do esporte. Obrigado a todos que me ajudaram ao longo da minha jornada, para me levar para onde estive na vida, mas para ser honesto com vocês, eu simplesmente não tenho o amor ou a paixão que tenho mais como costumava quando era mais jovem.”

Gooden acrescentou que deseja se concentrar em criar sua filha, além de buscar outros projetos.

“Vou pendurar minhas luvas por enquanto, e mal posso esperar para que vocês saibam o que vou fazer em seguida na vida”, disse Gooden.

Em suas duas corridas no UFC, “Nite Train” conseguiu apenas algumas vitórias, indo 2-5 com a promoção. Ele fez sua estréia no UFC em 2020, perdendo para Alan Jouban no UFC 255, depois venceu uma de suas próximas três lutas, essa única vitória sendo um nocaute da primeira rodada de Niklas Stoltze.

Gooden partiu do UFC em 2021 e mais tarde lutou para o octógono em 2023. Infelizmente para Gooden, ele só conseguiu uma vitória em três partidas (uma submissão da segunda rodada de Wellington Turman) antes de retornar ao cenário regional.

Ele se aposenta com um registro profissional geral de 23-11.