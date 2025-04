O vídeo de Diddy ‘Freak Off’ provavelmente será mostrado ao júri, o questionário do júri proposto indica

DiddyO julgamento começa em apenas algumas semanas … e vê algumas de suas fitas infames “Freak Off” podem ser mostradas atualmente ao júri – se um novo questionário proposto for alguma indicação.

Os advogados do magnata do rap enviaram este questionário na sexta -feira … e, de acordo com o Associated PressEle contém perguntas sobre a disposição dos jurados em potencial de assistir a vídeos ou vídeos sexualmente explícitos que descrevem agressão física.



Reproduza o conteúdo do vídeo



Tmz.com

A equipe de Diddy também quer saber sobre as opiniões dos jurados sobre pessoas com vários parceiros sexuais.

O questionário contém mais de 70 perguntas … algumas com subpartes – e, a AP diz que os promotores compartilharam sua própria carta com o juiz no caso, chamando todo o questionário por muito tempo e se preocupando que possa ser muito confuso.

Como você sabe … Diddy está enfrentando cinco acusações – duas acusações de tráfico sexual, duas acusações de transporte para a prostituição e uma contagem de agressões. Ele foi acusado de três no Acusação inicial Em setembro e recentemente acusado de Mais dois antes Este mês. Ele se declarou inocente de todas as acusações.

A promotoria alegou diddy Envolvido em numerosos “Freak Offs” ao longo dos anos … sexo em grupo entre Diddy, uma mulher e uma prostituta de xadrez que eram filmes religiosos.



Reproduza o conteúdo do vídeo



TMZ Studios

Nós Junte um Juy simulado Para o nosso documentário “TMZ Presents: The Offfall of Diddy: Sua Defesa” agora estiverem Banheira … que discutiu as acusações contra ele longamente. Confira o clipe para ouvir o raciocínio deles.



Reproduza o conteúdo do vídeo



2 Angry Men Podcast

Enquanto o julgamento está iniciando o groove, é um tio se Diddy planeja adicionar qualquer ajuda legal … incluindo possibilidade de trazer Mark Geragos – um famoso advogado de defesa criminal que também coancha nosso “2 homens irritados” Podcast – embora Geragos fosse Cagey Quando perguntado sobre isso por nosso próprio Harvey LevinPara.