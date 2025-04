Odell Beckham Jr., Angel Reese, Russell Wilson lamenta Kyren Lacy após a morte

A morte de Kyren Lacy Chocou o mundo dos esportes … com atletas estrelados como Odell Beckham Jr. dando Angel Reese Prestando homenagem ao ex -receptor da estrela LSU.

Beckham – que também estrelou a LSU – compartilhou uma foto é o seu Instagram com Kyren no vestiário dos Tigres … escrevendo: “REST EAST LIL BRO”.

Leonard FournetteUm ex -destaque da NFL e da LSU, compartilhou um DM do Instagram com Lacy … dizendo que ele falou recentemente com Kyren.