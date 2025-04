OEM desbloqueando acinzentado? Veja como habilitá -lo

Takeaways -chave O OEM desbloqueio é uma configuração no Android que permite desbloquear o carregador de inicialização para personalizar seu telefone, mas se estiver acinzentado, você não poderá fazer modificações avançadas. Os motivos comuns incluem redefinições recentes, contas ausentes, configurações incorretas ou restrições de operadora.

Para corrigir o desbloqueio de OEM acinzentado, verifique se o telefone está conectado ao Wi-Fi, aguarde 7 dias após a configuração, ative opções de desenvolvedor e verifique as configurações de data e hora. Para dispositivos Samsung, o uso de Frija ou Odin para exibir firmware oficial pode ajudar.

Se você estiver usando telefones bloqueados por operadora ou gerenciados pela empresa, poderão ser necessárias permissões de desbloqueio OEM, portanto, entrar em contato com a transportadora ou o administrador de TI. Para Xiaomi, OPPO e Realme telefones, etapas adicionais, como configurações de conta e

Se você está tentando desbloquear o carregador de inicialização do seu telefone Android e observe que o desbloqueio do OEM está acinzentado ou a opção está faltando, pode ser frustrante. Esse problema é comum, especialmente em Samsung, Xiaomi e outros dispositivos Android lançados após 2021. As boas notícias são soluções testadas que funcionam em 2025.

Neste guia, você aprenderá o porquê Desbloqueio OEM é acinzentadoo que causa o problema e como corrigi-lo passo a passo, sem danificar seu dispositivo ou anular sua garantia desnecessariamente.

O que é desbloquear OEM?

O OEM Desbloqueio é uma configuração de desenvolvedor no Android que permite desbloquear o carregador de inicialização do seu dispositivo. Uma vez ativado, você pode piscar ROMs personalizados, fazer root no seu telefone e modificar o sistema.

Se o OEM desbloquear estiver desativado ou o desbloqueio OEM estiver acinzentado, você não poderá desbloquear o carregador de inicialização ou fazer alterações avançadas no seu telefone.

Razões comuns pelas quais o OEM desbloqueia é acinzentado

Essas são as causas mais comuns do problema de desbloqueio de OEM:

O telefone foi recentemente reiniciado de fábrica ou tem menos de 7 dias de idade

O telefone não está conectado a Wi-Fi ou dados móveis

Nenhuma conta do Google ou Samsung está assinada

As opções de desenvolvedor não estão ativadas

Você está usando um telefone bloqueado por transportadora que bloqueia o desbloqueio do carregador de inicialização

O telefone é gerenciado no MDM (Gerenciamento de dispositivos móveis)

O telefone possui firmware não oficial ou específico da região

Como consertar o OEM desbloqueado acinzentado-soluções passo a passo

Espere 7 dias com Wi-Fi conectado

Para muitos dispositivos Samsung, a opção de desbloqueio OEM permanece oculta por 7 dias após a instalação ou uma redefinição de fábrica. Isso faz parte de uma política de segurança.

Conecte seu telefone ao Wi-Fi

Faça login com sua conta do Google (e conta Samsung, se aplicável)

Deixe o dispositivo ligado e conectado continuamente por 7 dias

Não redefine o telefone ou remova a conta durante esse período

Após 7 dias, vá para:

Configurações> Sobre o telefone> Informações sobre o software

Toque no número da construção 7 vezes para ativar as opções de desenvolvedor

Vá para Configurações> Opções do desenvolvedor

Agora você deve ver a opção de desbloqueio OEM ativada

Se o desbloqueio OEM ainda estiver acinzentado, tente o próximo método.

Às vezes, as configurações de data e hora incorretas podem impedir que a alternância de desbloqueio OEM apareça.

Vá para Configurações> Gerenciamento Geral> Data e hora

Ativar data e hora automáticas

Reinicie o telefone

Verifique as opções do desenvolvedor novamente

Esse método funciona especialmente nas dispositivos Samsung e OnePlus, executando versões mais recentes do Android.

Adicione uma conta do Google ou Samsung

Muitos dispositivos exigem uma conta válida do Google ou Samsung antes de permitir o desbloqueio do carregador de inicialização.

Vá para Configurações> Contas

Adicione sua conta do Google (e a conta Samsung se estiver usando um telefone Samsung)

Conecte-se ao Wi-Fi e deixe o telefone ocioso por algumas horas

Reinicie o telefone

Verifique se o OEM desbloqueia agora está visível e não está mais acinzentado

Ativar corretamente as opções de desenvolvedor

Se você não ativou corretamente as opções de desenvolvedor, a configuração de desbloqueio OEM não aparecerá.

Vá para Configurações> Sobre Telefone> Informações sobre o software

Toque no número da construção 7 vezes até dizer “você agora é um desenvolvedor”

Volte às configurações

Toque nas opções do desenvolvedor

Procure o desbloqueio OEM – se for acinzentado, continue com as próximas soluções

Instale o firmware mais recente

Uma versão desatualizada do Android pode ter restrições de bugs ou operadoras que fazem com que o desbloqueio do OEM seja acinzentado.

Vá para Configurações> Atualização de software

Instale todas as atualizações disponíveis

Reinicie seu dispositivo

Verifique as opções do desenvolvedor novamente

Se o seu telefone for específico da região, essa atualização também poderá desbloquear as configurações de OEM que foram bloqueadas anteriormente.

Use adb (se a depuração USB foi ativada antes)

Se você teve a depuração USB ligada antes do desbloqueio do OEM ser desativado, tente esse método.

Conecte o telefone a um computador com o Adb e o Fastboot instalado

Abra um terminal ou prompt de comando

adb devices adb reboot bootloader

Se o telefone entrar no modo Bootloader, digite:

fastboot oem unlock

Observação: Isso pode não funcionar se o desbloqueio do OEM estiver acinzentado, mas vale a pena experimentar certos dispositivos mais antigos.

Firmware de estoque flash (apenas Samsung)

Se você estiver usando um telefone Samsung e o desbloqueio OEM é acinzentado, o firmware oficial piscando com ODIN pode redefinir restrições.

Requisitos:

Ferramenta Odin

Firmware de estoque para o seu modelo exato (download da Sammobile ou Frija)

Windows PC e cabo USB

Passos:

Faça o download do firmware correto e Odin

Telefone de inicialização no modo de download

Flash o firmware usando Odin

Após a reinicialização, ative opções de desenvolvedor e verifique o desbloqueio do OEM

Aviso: isso pode anular sua garantia. Sempre use firmware destinado ao seu modelo e região exatos.

Gerenciamento de dispositivos (MDM) ou bloqueio de transportadora

Se o seu telefone foi fornecido por uma empresa ou comprado por meio de uma operadora, o OEM desbloqueia poderá ser permanentemente desativado.

Nesses casos:

Entre em contato com a transportadora e solicite o desbloqueio do carregador de inicialização (alguns recusarão)

Se for um telefone de trabalho, peça ao administrador de TI para remover as políticas de gerenciamento de dispositivos

Considere comprar uma versão desbloqueada do mesmo dispositivo se for necessária a modificação

Caso especial: Xiaomi, Oppo, Realme

Se você está usando uma dessas marcas:

O Xiaomi requer uma conta Mi e uma ferramenta de desbloqueio do Mi. Há também um período de espera de 168 horas após se inscrever no desbloqueio.

Realme e Oppo exigem o envio de um formulário de solicitação através da comunidade oficial de desenvolvedores antes de ativar o desbloqueio do bootloader.

Até que essas etapas sejam concluídas, o desbloqueio do OEM permanecerá acinzentado.

Dica de bônus: use Frija ou Samfirm (Samsung)

Ferramentas como Frija e Samfirm ajudam a baixar o firmware oficial da Samsung rapidamente para o seu modelo exato e CSC (região).

Baixar e extrair firmware

Use Odin para piscar

Isso pode restaurar as configurações ausentes, incluindo a opção de desbloqueio OEM

Conclusão

Se o desbloqueio do OEM estiver acinzentado, geralmente se deve a problemas de conta, redefinições recentes ou restrições de software. Comece com o básico – conecte -se ao Wi -Fi, faça login na sua conta, aguarde 7 dias e ative as opções de desenvolvedor corretamente. Se isso não funcionar, tente atualizar o firmware ou a ROM de estoque piscante.

Atenha-se aos métodos oficiais, evite atalhos e sempre verifique o modelo e a região do seu dispositivo. Um desses métodos corrigirá o problema desbloqueado do OEM – basta seguir as etapas pacientemente e em ordem.

