Ofertas em ‘The Last of Us’ Merch – videogames, vestuário, jogos de tabuleiro e muito mais

A segunda temporada do muito aclamado programa de televisão “The Last Of Us” deve voltar neste fim de semana na HBO e Max … e se você é como nós, estará sentado na beira do seu assento no domingo à noite.

Mas não deixe o semanário esperar por novos episódios, você sentiu infetado … Pegue alguns dos melhores jogos, roupas e outros grandes mercadorias da franquia “The Last of Us” para mantê -lo entretido!

**Pedro Pascal Crush não incluído. **

Pato 1 remasterizado para PlayStation 5

Comece no começo com o OG ‘O último jogo dos EUA Parte 1 Para PlayStation 5!

Conecte -se aonde tudo começou com esta versão remasterizada do jogo … Ele foi atualizado com alguns visuais incrivelmente avançados, feedback háptico para os usuários de melhor sensação de armas e uma paisagem sonora em 3D para o seu prazer de ouvir. Há uma razão para que isso venceu mais de 200 prêmios de jogo do ano … compre um para si mesmo com essa raiva!

Um amante de jogo escreveu: “Este jogo é um dos meus favoritos de todos os tempos. A história é dolorosa e bonita. Eu gravo muito”.

Duck 2 remasterizado para PlayStation 5

Complete a saga com o Pato 2 remasterizado de ‘The Last of Us‘ Videogame!

Quando você terminou o primeiro jogo … ou se você pode esperar isso como tudo termina … Pegue a sua uma cópia do Remrequent Duck 2 e este último de nós “se desenrola. O hash de gráficos melhorou e há alguns novos recursos divertidos, como um modo de svivalvival desonesto e velocidade.

Um revisor deu ao jogo um 10/10 e disse: “Este é até agora o melhor videogame exclusivo é o PS5 que você pode entrar no mercado. Gosto de cada um segundo segundo segundo segundo segundo segundo segundo, que você sente na pele do personagem, pressionando você a tornar as decisões mais difíceis de sobreviver a este jogo, mostra o quão real a natureza humana criaria como uma maneira cinza.

PlayStation ‘The Last of Us’ 2-Pack

Entre em ação (figuras) com isso ‘O último de nós, 2 pacote!!

Esses números de ação têm apenas quinze centímetros de altura … mas os detalhes e os acessórios incluídos tornam este pacote de ellie e joel combo maior que a vida! O 2-Pack tem toda uma variedade de mãos para personalizar as figuras criando e cada figura tem sua própria mochila e um arsenal de armas para misturar e combinar!

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “Cada figura é altamente articulada, facilitando a recriação de poses icônicas do jogo. A pintura é impressionante, com texturas de vida e clima sutil.

‘The Last of Us’: Escape the Dark Board Game

Se você gosta de seus jogos um pouco mais analógico, tente ‘O último de nós ‘: Escape the Dark Board Game!!

Reúna alguns amigos e aperte o cinto enquanto você embarca é uma aventura intensiva de 90 minutos de jogabilidade para aqueles de 14 anos ou mais. Use as cartas do capítulo para mergulhar o grupo em narrativas de Excing e usam o mergulho e os itens de mergulho incluídos para mapear sua estratégia no jogo!

Um amante do jogo escreveu: “Eu joguei duas vezes solo e uma vez com três pessoas. Este jogo tem sido uma explosão a cada vez! Tem uma ótima mecânica de dados e boa mistura de táticas e sorte.

A arte de ‘The Last of Us’ Part II Deluxe Edition

Adicione um pouco de arte à sua casa com o A arte de ‘The Last of Us’ Part II Deluxe Edition!!

Este livro de capa dura é perfeita para a mesa de café … com 200 páginas de arte original do jogo Last of Us I II “… Ele até vem com um litógrafo descrito como qualidade da galeria. Mergulhe no comentário incluído para se entregar a uma experiência mais aprofundada em torno da história.

Um amante do livro escreveu: “O Wish Todo Good Game chegou com um álbum de arte tão maravilhoso. Este livro oferece alguns bastidores, bem como história/obra de arte alternativa. No geral, é uma delícia de ler o texto.

Bolsa de Messenger Ellie

Vista a parte com o ‘O último de nós, Backpack – Ellie Messenger Bag!!

Mova -se sobre o mundo sabendo que Ellie está de costas … bem, a mochila é. Este pacote de lona carregará todos os seus suprimentos é sua próxima aventura no desconhecido … ou no Leve Use -o para carregar seus livros! A bolsa apresenta zíperes nos bolsos, fivelas para segurança adicional e tiras ajustáveis.

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “Este pacote era em todos os aspectos.

O livro de receitas ‘The Last of Us’ não oficial

Pule a comida enlatada e coma como profissional com um O livro de receitas ‘The Last of Us’ não oficial!!

Não, estes para vasculhar através de postos de gasolina abandonados e mini mercados para latas antigas de ravioli e lanches expirados como no show … Use este livro de receitas de 176 páginas e as receitas mais fáceis de seguir.

Um amante do livro escreveu: “Meu marido e eu adoramos o último de nós. Este livro de culinária é tão incrível, os detalhes absolutamente insanos. O pensamento que entrou nisso para os fãs obstinados !!”

‘The Last of Us’ Fire Fly Rise

Vista sua alegação é o seu peito com um ‘O último de nós do fogo da mosca de fogo subiu!!

Você faz para fazer parte do grupo Militia para se vestir para se vestir com a sua vida cotidiana … pegue um dos moletons com capuz super macios, feitos de 80% de algodão e deixe o mundo saber que você fica com os movimentos “The Last of Us”. Há uma grande variedade de tamanhos de pequeno pequeno para se ajustar a qualquer forma e estilo!

Um cliente feliz escreveu: “Era honestamente o Hon Honestamente a suavidade da água e um ajuste tão perfeito. Meu marido e eu absolutamente adoramos, então esse moletom foi perfeito para o Natal no ano passado!”

Pedro Pascal Candle

O Pedro Pascal Candle Provavelmente é o clost que você realmente cheirava a ele!

Não sabemos como Padro Pascal cheira … mas se você fechar os olhos e acender este cantle de cera de soja, você pode não tomar baunilha, brisa do mar e conforto tempero tempero e fingir que você está perto o suficiente para aproveitar o aproveitamento.

‘The Last of Us’ ‘Livro de colorir não oficial

Ficar entre as linhas em ‘O último livro de colorir não oficial dos EUA!!

Licite suas artes e artesanato com este livro de 48 páginas, cheio de arte apocalíptica para você gostar de colorir com seus materiais de arte favoritos. Pintar, lápis ou giz de cera através da tela em branco de Ilustrações inspiradas em “The Last of Us” e leve seu próprio toque artístico ao Loven que você conhece e ama.

Um Purichaser verificado escreveu: “Comprei isso para minha filha como fã de nós por último. Este livro para colorir fez o jogo e mostrou justiça como ela como capaz de reconhecer as coisas e os locais nas páginas”.

