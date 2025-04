Oficiais do Irã e dos EUA se encontram em Roma

CNN

–



As delegações americanas e iranianas se reunirão em Roma no sábado para uma segunda rodada de palestras de alto nível sobre o programa nuclear de Teerã em meio a otimismo público temperado sobre um caminho diplomático a seguir.

As discussões na capital italiana vêm uma semana depois que uma rodada inicial foi realizada em Muscat. Embora as negociações estejam na Itália, Omã deverá novamente servir como mediador entre a equipe dos EUA, liderada pelo enviado especial Steve Witkoff, e o iraniano, liderado pelo ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi.

É um engajamento de alto risco e que foi precedido por uma enxurrada de atividade diplomática, pois aliados e adversários procuram entender e potencialmente influenciar os objetivos das negociações.

O presidente Donald Trump, na quinta -feira, sugeriu que não está de olho em ataques militares iminentes contra as instalações nucleares do Irã, mas a ameaça ainda paira.

“Não estou com pressa de fazê -lo porque acho que o Irã tem a chance de ter um ótimo país e viver feliz sem morte”, disse ele quando perguntado sobre um relatório do New York Times que ele acenou com Israel dessa ação militar.

“Gostaria de ver isso, essa é a minha primeira opção. Se houver uma segunda opção, acho que seria muito ruim para o Irã”, acrescentou o presidente dos EUA.

Antes das negociações em Roma, Witkoff se encontrou em silêncio na sexta -feira em Paris com o ministro de Assuntos Estratégicos de Israel e o primeiro -ministro Benjamin Netanyahu, o confidente Ron Dermer e o diretor de Mossad, David Barnea. O governo israelense favorece ações agressivas contra, não diplomacia com o Irã. O escritório de Netanyahu na quinta -feira argumentou que as “operações abertas e secretas” israelenses eram a razão pela qual “o Irã não possui atualmente um arsenal nuclear”. As agências de inteligência dos EUA alertaram que Israel provavelmente tentará atacar as instalações nucleares do Irã, informou a CNN em fevereiro.

Witkoff estava na capital francesa com o secretário de Estado Marco Rubio para discussões sobre a Ucrânia, e os dois discutiram o próximo encontro do Irã com os chamados aliados “E3”-França, Alemanha e Reino Unido.

“Para os europeus, eles têm uma decisão importante para tomar muito em breve no Snapback – no snapback das sanções – porque o Irã está claramente fora de conformidade com o acordo atual”, disse Rubio em entrevista coletiva na sexta -feira. “Isso será um fator em tudo isso e é por isso que foi importante conversarmos com eles antes de nossas conversas no sábado”.

“Esperamos que as negociações continuem e que elas sejam frutíferas e que elas sejam – que possam levar a algo”, disse o principal diplomata dos EUA. “Todos nós preferimos uma resolução pacífica e uma duradoura.”

Araghchi visitou Moscou antes das negociações, encontrando -se com o presidente russo Vladimir Putin e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

“Estamos esperançosos e esperamos que a Rússia continue seu papel de apoio em qualquer novo acordo”, disse Araghchi em Moscou, de acordo com a Associated Press.

O chefe do vigia nuclear da ONU, Rafael Grossi, disse durante uma visita ao Irã que as negociações estão “em um estágio muito crucial”, acrescentando: “Sabemos que não temos muito tempo”. Desde a retirada dos EUA do acordo nuclear do Irã durante o primeiro mandato de Trump, Teerã excedeu em muito os limites do enriquecimento de urânio, mas sustentou que não está buscando uma arma nuclear.

O ministro da Defesa Saudita, Prince Khalid Bin Salman Al Saud, também viajou para Teerã nesta semana em uma das viagens de maior nível de um funcionário saudita em décadas. Foi uma visita para melhorar os laços diplomáticos entre a Arábia Saudita e o Irã e pretendia sinalizar que o reino pode desempenhar um papel nos esforços de escalada e intermediação de paz, disse uma fonte à CNN. Essa fonte observou que os sauditas não sabem o que Trump planeja nas negociações com o Irã e que a avaliação na Arábia Saudita é que eles podem ser imprevisíveis e que podem ter vida curta.

Nic Robertson, da CNN, contribuiu para este relatório.