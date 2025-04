Orquestra Sinfônica Brasileira encerra edição do Programa Conexões Musicais em Penedo com espetáculo

Sob aplausos. Assim terminou o Programa Conexões Musicais em Penedo, aclamado pelo público que prestigiou o espetáculo de encerramento realizado no Theatro Sete de Setembro na noite de sábado, 05.

Na mais antiga casa de espetáculos de Alagoas, a iniciativa da Fundação da Orquestra Sinfônica Brasileira incentivada pela Lei Rouanet e apoiada pela Prefeitura de Penedo brindou a plateia com teatro, canto coral e música instrumental.

Integrantes da Cia Flor do Sertão e do Coletivo Margeia abriram a programação com uma versão reduzida da peça Conta Chico, trabalho de pesquisa sobre lendas e folclore do povo ribeirinho e sua relação com o Rio São Francisco.

Em seguida, o Imperial Coro do Penedo apresentou parte de seu repertório e também o resultado do trabalho feito ao longo da semana com o Maestro Anderson Alves, regente do coral Orquestra Sinfônica Brasileira.

Entre as apresentações do grupo penedense de canto coral, destaque para o tenor Aldo Matheus, a regência da maestra Patrícia Albuquerque e a música Dia de Festa, composição do autor penedense Ailson Maia.

A realização do Programa Conexões Musicais em Penedo trouxe o Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica Brasileira, músicos que interagiram com estudantes nos concertos didáticos realizados no início da semana e que apresentaram composições eruditas e populares, entre elas Aquarela do Brasil, no encerramento dos trabalhos.

A formação da OSB continuou no palco para se juntar aos membros da orquestra da Sociedade Musical Penedense, fechando a programação com bis e sob aplausos, como ocorreu ao final de cada música/apresentação do programa da Fundação da OSB que tem patrocínio da empresa TAG, incentivado por meio da Lei Rouanet do Ministério da Cultura.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte