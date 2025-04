Os aliados dos EUA expressam alarme no plano de Trump de deixar a Rússia manter a maior parte da terra que tomou da Ucrânia

CNN

Alguns aliados dos EUA estão altamente alarmados com a estrutura que o governo Trump está pressionando para acabar com a guerra da Ucrânia e os europeus estão se preparando para o resultado de outra rodada de conversas de alto nível entre os EUA e a Rússia, disseram várias fontes diplomáticas à CNN.

A estrutura do governo, apresentada em Paris na semana passada, propõe sacrifícios significativos de Kiev, incluindo o reconhecimento de fato dos EUA da Crimeia como território russo e Ucrânia cedendo grandes faixas de território à Rússia, de acordo com um familiar oficial. O vice -presidente JD Vance chamou na quarta -feira “para congelar as linhas territoriais em algum nível perto de onde estão hoje”.

Questionado sobre o que as concessões que a Rússia estava oferecendo na quinta -feira, Trump respondeu: “parar a guerra”, sugerindo que não “levar o país inteiro” é uma “grande concessão”.

Vários diplomatas aliados disseram que estão abalados pelo que o governo Trump está propondo, porque eles acreditam que essa estrutura envia uma mensagem perigosa ao Vladimir Putin da Rússia e a outros líderes mundiais, incluindo o XI Jinping da China, que a conquista ilegal poderia ser recompensada, disseram vários diplomatas.

“Isso é sobre os princípios fundamentais do direito internacional. Trata -se muito de nossa própria existência e do enfraquecimento de quaisquer salvaguardas que meus ou outros países têm para nossa própria independência”, disse um diplomata da Europa Oriental à CNN. Eles e outras fontes falaram em segundo plano para discutir questões diplomáticas sensíveis.

“Se um país na Europa está atualmente sob pressão ou sendo forçado a desistir de partes de seu próprio território legal, território que foi reconhecido como parte da Ucrânia … se um país da Europa for forçado a fazer isso, nenhum país na Europa ou em outros lugares pode se sentir seguro, da OTAN ou da OTAN”, disse o diplomata.

A proposta de um reconhecimento da Crimeia nos EUA como parte da Rússia reverteria anos de política dos EUA afirmando que, apesar da ocupação russa, a Crimeia é um território ucraniano. As autoridades européias dizem que não seguiriam o exemplo – deixando os EUA isolados.

Os aliados asiáticos também estão se preocupando com um acordo de fim de guerra que recompensaria a Rússia após o conflito mortal.

Em discussões privadas com parceiros dos EUA, os diplomatas asiáticos articularam claramente suas preocupações sobre as implicações globais de um acordo que viola as fronteiras da Ucrânia.

“A China está assistindo. Dissemos ao governo Trump isso. Estamos preocupados com a mensagem que eles podem tirar de qualquer fim para a guerra que parece conceder à Rússia pelo derramamento de sangue”, disse um diplomata asiático.

Todos os olhos estão agora na reunião esperada entre o enviado especial Steve Witkoff e Putin na sexta -feira, que ocorre depois que fontes dizem que o progresso foi feito em negociações com autoridades européias, ucranianas e americanas em Londres na quarta -feira. No entanto, muitos europeus temem que o progresso não seja rápido o suficiente para satisfazer as ambições de Trump por um rápido fim da guerra.

Também há preocupações sobre que tipo de promessas adicionais que Putin pode fazer a Witkoff para obter favor com os EUA, pois os líderes europeus alertam que o presidente russo não deve ser confiável.

As autoridades estão se perguntando que nível de pressão será aplicado na quarta viagem de Witkoff à Rússia, dado o desejo dos EUA por um fim rápido à guerra e ao passado do passado dos EUA ecoando dos argumentos de Putin.

Trump na manhã de quinta -feira expressou insatisfação com o líder russo após uma enxurrada mortal de ataques de mísseis russos em Kiev, dizendo que eles “não eram necessários e muito ruins”.

“Vladimir, pare! 5000 soldados por semana estão morrendo. Vamos fazer o acordo de paz!”, Ele escreveu sobre a verdade.

Horas depois, no entanto, o presidente dos EUA disse acreditar que a Rússia e a Ucrânia querem paz.

No entanto, Trump atacou o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em muito mais ocasiões usando linguagem muito mais forte do que quando ele criticou Putin.

Enquanto isso, embora a estrutura da mesa tenha muitos aliados profundamente desconfortáveis, os negociadores tenham elogiado o progresso nas negociações diplomáticas de alto risco esta semana, incluindo medidas tomadas pelos ucranianos.

“Temos [the Ukrainians] A um ponto em que haverá conversas sobre território ”, disse uma autoridade européia familiarizada com as discussões, após o dia inteiro de reuniões na quarta -feira em Londres, com a participação de altos funcionários da Ucrânia, Alemanha, Reino Unido, França e Enviado dos EUA à Ucrânia, Keith Kellogg.

Apenas que a evolução no pensamento foi o progresso, disse o funcionário, observando que “conseguiram convencer os ucranianos a se convencer a entrar em uma posição mais amiga do governo dos EUA”.

Kellogg acreditava que as negociações são “sinceras, positivas e produtivas”, disse ele à CNN.

Kellogg foi o funcionário dos EUA mais alto na mesa para as negociações, depois que o governo Trump recuou os planos para o secretário de Estado Marco Rubio comparecer com a expectativa de que as reuniões não seriam decisivas.

Os alemães, franceses e britânicos disseram em uma declaração conjunta que “foi feito um progresso significativo ao chegar a uma posição comum nos próximos passos”.

“Os ucranianos estão chegando e entendem a situação, mesmo que tenham linhas vermelhas que não podem atravessar”, disse um funcionário alemão quando perguntado sobre o quão flexível os ucranianos estão sendo questionários territoriais.

O governo britânico tem trabalhado com os ucranianos para tentar avançar na estrutura dos EUA, disse uma segunda autoridade européia, observando que seria apoiado por garantias de segurança que estão sendo discutidas regularmente pelos aliados europeus, incluindo potenciais tropas na Ucrânia. A Rússia rejeitou essa perspectiva e Trump disse que nenhuma forças americanas iria para a Ucrânia.

“Existe uma realidade realpolitik: qualquer acordo que possa fazer com que a Rússia pareça desfavorável para os ucranianos. Mas, dentro da razão, os ucranianos terão que chegar a um acordo com algo que pode ser o segundo melhor para um acordo que eles desejariam há dois anos”, disse outro diplomata europeu. “É exatamente onde estamos.”

No entanto, mesmo que Zelensky embarcasse com uma proposta dolorosa que vê concessões terrestres significativas – um movimento que um parlamentar ucraniano disse que seria “suicídio político” – não seria aceito pelo parlamento ucraniano, disse o legislador.

Alguns observaram que não parece haver uma estratégia dos EUA para implementar um acordo em potencial e Washington pode estar passando por uma idéia de um cessar -fogo para simplesmente terminar o conflito o mais rápido possível.

“A posição americana é clara: pegue ou deixe, é aqui que estamos”, disse a primeira autoridade européia. “A posição ucraniana – e até certo ponto o nosso – É preciso que seja preciso haver negociações territoriais, mas quando isso acontece? ”

O que exatamente o governo dos EUA está argumentando no momento, além de parar com os combates, permanece incerto. Mais de um mês depois de pedir um cessar-fogo imediato-que a Rússia rejeitou-parece estar tentando saltar-se à frente para a perspectiva muito mais complicada de pregar os contornos de uma paz permanente.

“Nesse momento, julgamos que conseguir um acordo com os principais termos agora é a maneira mais rápida de alcançar o objetivo principal”, disse um funcionário dos EUA familiarizado com os meses de um lado para o outro que criticou a falta de abordagem estratégica do governo, chamando-o de “um tanto sem direção, sem leme, confuso”.

“A diplomacia tem sido muito ad hoc. A confusão sobre quem faz o que no arquivo está tão pronunciado como sempre”, disse o funcionário. “As pessoas parecem aceitar o caos.”